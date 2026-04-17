नासिक टीसीएस मामले पर भोपाल में रोष, बजरंग दल ने पुतला फूंका

महाराष्ट्र के नासिक स्थित टीसीएस कार्यालय में महिला कर्मचारियों के यौन शोषण, मानसिक प्रताड़ना और जबरन मतांतरण के आरोप के विरोध में भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपितों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और एक जिहादी पुतले को आग के हवाले कर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया।

महाराष्ट्र के नासिक में स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के आईटी कार्यालय में महिला कर्मचारियों के यौन शोषण , मानसिक प्रताड़ना और जबरन मतांतरण का मामला सामने आने के बाद भोपाल में भी इस घटना ने तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दिया है।

इस गंभीर आरोप के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को भोपाल के एमपी नगर स्थित बोर्ड ऑफिस चौराहे पर एकत्रित होकर अपना रोष जताया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की और आरोपितों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की।

विरोध को और अधिक प्रतीकात्मक बनाने के लिए, कार्यकर्ताओं ने दाढ़ी और टोपी पहने एक जिहादी पुतले को आग के हवाले कर दिया, जो उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका था।

इस दौरान, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और स्थिति को नियंत्रित में रखने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।

बजरंग दल के विभाग संयोजक अभिजीत सिंह राजपूत ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि नासिक का यह मामला केवल कार्यस्थल पर हुए शोषण का मामला नहीं है, बल्कि यह सुनियोजित तरीके से किया गया मानसिक और धार्मिक दबाव का एक गंभीर उदाहरण है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में असुरक्षा का माहौल बनाती हैं और ऐसे दोषियों को अधिकतम सजा मिलनी चाहिए।

प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने, इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।

इस बीच, यह भी ज्ञात हुआ है कि भोपाल में ही एक अन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटना में सीआरपीएफ जवान के नाबालिग बेटे पर किराये की कार में एक किशोरी से दुष्कर्म का आरोप लगा है, जिसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी





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