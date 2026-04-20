नासिक धर्मांतरण मामला: पीड़िता के सनसनीखेज खुलासे से हिला प्रशासन, गलत तरीके से छूने और धार्मिक अपमान के लगे गंभीर आरोप

नासिक की एक कंपनी में सामने आए धर्मांतरण और उत्पीड़न के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पीड़िता ने ऑफिस में मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक छेड़छाड़ और देवी-देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणियों के डरावने सच का खुलासा किया है।

महाराष्ट्र के नासिक से सामने आए कथित धर्मांतरण और कार्यस्थल पर उत्पीड़न के मामले ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। इस मामले में पीड़िता द्वारा दिए गए ताजा बयानों ने जांच की दिशा ही बदल दी है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में विस्तार से बताया है कि किस तरह से उसे ऑफिस के भीतर न केवल मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, बल्कि धर्म के नाम पर उसे निशाना बनाया गया और शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया। पीड़िता का आरोप है कि उसे लगातार ऑफिस में पीछा करने, डराने-धमकाने और उसकी निजी जिंदगी पर आपत्तिजनक

टिप्पणी करने जैसी घटनाओं से गुजरना पड़ा। यह पूरा प्रकरण अब केवल एक सामान्य विवाद नहीं रहा, बल्कि यह गंभीर आपराधिक आरोपों में तब्दील हो चुका है। पीड़िता के अनुसार, ऑफिस के माहौल में उसके धर्म और देवी-देवताओं का अपमान करना एक नियमित प्रक्रिया बन चुकी थी। उसने आरोप लगाया है कि जब उसने इसका विरोध किया तो उसे बुर्का न पहनने के नाम पर डराया गया और महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को भी इन लोगों ने सही ठहराया। ट्रेनिंग सत्र के दौरान उसे गलत तरीके से छूने की घटना ने इस पूरे मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। पीड़िता का कहना है कि ऑफिस की पेंट्री और कार्यस्थल पर कई बार ऐसी शर्मनाक हरकतें की गईं जिससे उसका जीना दूभर हो गया था। आरोपियों ने उसकी सोशल मीडिया आईडी को भी नहीं छोड़ा और उसे लगातार स्टॉक किया गया। जब पीड़िता ने उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश की, तो भी आरोपी अलग-अलग तरीकों से उसे परेशान करते रहे, जिसके बाद अंततः उसे पुलिस की शरण लेनी पड़ी। इस मामले में अब तक पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने कार्रवाई करते हुए 9 एफआईआर दर्ज की हैं और कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक महिला मैनेजर भी शामिल है। पुलिस प्रशासन इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए अन्य फरार आरोपियों, जैसे निदा खान, की तलाश में टीमें अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें धार्मिक भावनाओं को आहत करना, यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के प्रयास शामिल हैं। दूसरी ओर, कंपनी प्रबंधन ने भी इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपियों को निलंबित कर दिया है और मामले की आंतरिक जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया है। कंपनी का दावा है कि कार्यस्थल पर किसी भी तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। मुख्य आरोपी निदा खान ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए नासिक सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिस पर कानूनी बहस जारी है। यह मामला न केवल एक कंपनी के भीतर की संस्कृति पर सवाल खड़े करता है, बल्कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर भी बहस छेड़ता है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और जांच पूरी होने तक धैर्य बनाए रखें। इस बीच, सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। लोग पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ऐसे संवेदनशील मामलों में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी अन्य महिला को ऐसी प्रताड़ना का सामना न करना पड़े





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