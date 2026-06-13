नितिन गडकरी ने कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' फिल्म देखी और की तारीफ

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' फिल्म का विशेष स्क्रीनिंग में हाजरी जताई और इसकी जमकर तारीफ की। फिल्म 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान कामा अस्पताल के कर्मचारियों की बहादुरी पर आधारित है।

माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत की फिल्म ' भारत भाग्य विधाता ' का विशेष स्क्रीनिंग में जाना और इसकी जमकर सराहना की। फिल्म 26/11 मुंबई आतंक ी हमलों के दौरान कामा अस्पताल के कर्मचारियों की बहादुरी और कर्तव्यनिष्ठा पर आधारित है। नागपुर में आयोजित इस विशेष स्क्रीनिंग में फिल्म के लेखक-निर्देशक मनोज तापड़िया और एक्ट्रेस गिरिजा ओक भी मौजूद रहे। स्क्रीनिंग के बाद नितिन गडकरी ने कहा कि फिल्म केवल एक चित्रपट नहीं, बल्कि देश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक अध्याय याद दिलाने वाला सशक्त प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म पुरानी यादों को फिर से जीवंत करती है और 26/11 के घटनाक्रम को बहुत करीब से देखने वाले व्यक्ति के रूप में उनके लिए विशेष महत्व रखती है। गडकरी ने कंगना रनौत , गिरिजा ओक और पूरे कलाकारों के शानदार अभिनय की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका विश्वास है कि यह फिल्म दर्शकों का भरपूर प्यार हासिल करेगी। उन्होंने आज की पीढ़ी को इस बात का ध्यान रखने का सुझाव दिया कि वे धीरे-धीरे इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाओं को भुल जा रही हैं, ऐसे में इस तरह की फिल्में न सिर्फ इतिहास को जीवित रखती हैं, बल्कि देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना की भावना को भी मजबूत करती हैं। ' भारत भाग्य विधाता ' की कहानी मुंबई के कामा अस्पताल में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमलों के दौरान सामने आई असाधारण बहादुरी पर आधारित है। उस समय जब पूरा मुंबई आतंक और भय के साये में था, तब अस्पताल के डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, लिफ्ट ऑपरेटर और प्रशासनिक स्टाफ अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटे। अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने मरीजों और नवजात बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की। फिल्म यह कहानी बड़े पर्दे पर लेकर आती है, जो इन अनसुने और अनदेखे नायकों की वीरता और समर्पण को दर्शाती है। फिल्म का अधिकांश हिस्सा अस्पताल के भीतर घटित होता है, जहां एक तरफ बाहर आतंकवादियों का खतरा मंडरा रहा है और दूसरी तरफ अस्पताल का स्टाफ सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह कहानी दिखाती है कि संकट के सबसे कठिन समय में भी आम लोग किस तरह असाधारण साहस का परिचय दे सकते हैं। फिलmia का संदेश साफ है कि समाज की रीढ़ बनने वाले ये कर्मचारी अक्सर सुर्खियों से दूर रहते हैं, लेकिन उनके बिना व्यवस्था का संचालन संभव नहीं है। फिल्म में कंगना रनौत एक स्टाफ नर्स की भूमिका निभा रही हैं, जो घर और कार्यस्थल दोनों जगह कम आंकी जाने वाली महिला का किरदार निभा रही हैं। यह महिला आतंकवादी हमले जैसी भयावह स्थिति में अपनी सूझबूझ, साहस और नेतृत्व क्षमता से कई लोगों की जिंदगी बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंगना का ये किरदार उन लाखों स्वास्थ्यकर्मियों को समर्पित माना जा रहा है, जो हर परिस्थिति में लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। फिल्म में गिरिजा ओक, स्मिता तांबे, अमृता नामदेव, ईशा डे, प्रिया बेर्डे, आशा शेलार, सुहिता थत्ते, रसिका अगाशे, आदित्य मिश्रा और ज़ाहिद खान जैसे प्रतिभाशाली कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं। फिल्म में सभी ने अपने-अपने किरदारों को प्रभावशाली ढंग से निभाया है, जिससे कहानी और अधिक वास्तविक और भावनात्मक बन गई है। ' भारत भाग्य विधाता ' को डॉ.

जयंतीलाल गडा की PEN Studios प्रस्तुत कर रही है। फिल्म का निर्माण PEN Studios, मणिकर्णिका फिल्म्स और परमहंस क्रिएशंस ने संयुक्त रूप से किया है। वहीं Eunoia Films LLP और Floating Rocks Entertainment Pvt. Ltd. ने सहयोगी निर्माता की भूमिका निभाई है। फिल्म का वितरण Pen Marudhar द्वारा किया जा रहा है और इसे देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है





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