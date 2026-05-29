नितिन नवीन ने उत्तराखंड के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी से की मुलाकात

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तराखंड के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उन्होंने विधायकों, सांसदों और संगठन के पदाधिकारियों से अलग-अलग भेंट की।
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तराखंड के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उन्होंने विधायक ों, सांसद ों और संगठन के पदाधिकारियों से अलग-अलग भेंट की। इस दौरान विधायक ों के प्रदर्शन का आकलन किया गया और आगामी विधानसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्रवार सक्रिय होने पर जोर दिया गया। नितिन नवीन ने कहा कि संगठन का काम जमीन पर दिखाई दे और विधायक ों व सांसद ों के साथ साझा कदमताल से जीत के लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए। उन्होंने उत्तराखंड में 11 हजार बूथों पर भाजपा का चुनावी चक्रव्यूह तैयार करने की योजना भी बनाई है.
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तराखंड के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उन्होंने विधायकों, सांसदों और संगठन के पदाधिकारियों से अलग-अलग भेंट की। इस दौरान विधायकों के प्रदर्शन का आकलन किया गया और आगामी विधानसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्रवार सक्रिय होने पर जोर दिया गया। नितिन नवीन ने कहा कि संगठन का काम जमीन पर दिखाई दे और विधायकों व सांसदों के साथ साझा कदमताल से जीत के लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए। उन्होंने उत्तराखंड में 11 हजार बूथों पर भाजपा का चुनावी चक्रव्यूह तैयार करने की योजना भी बनाई है
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