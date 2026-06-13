नितिन गडकरी ने भारत भाग्य विधाता की तारीफ की

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत भाग्य विधाता फिल्म की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि फिल्म नर्सों द्वारा लोगों की जान बचाने के लिए दिखाए गए अद्भुत साहस को असलियत के साथ दिखाती है।

भारत भाग्य विधाता की तारीफ करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि फिल्म नर्सों द्वारा लोगों की जान बचाने के लिए दिखाए गए अद्भुत साहस को असलियत के साथ दिखाती है। नागपुर में फिल्म के ग्रैंड प्रीमियर के दौरान उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत भाग्य विधाता पुरानी यादें ताजा करती है और मुंबई हमले के वक्त पर नर्सों द्वारा लोगों की जान बचाने के लिए दिखाए गए अद्भुत साहस को असलियत के साथ दिखाती है। नितिन गडकरी ने कहा कि जब आतंकवादी हमले हुए थे, तब मैं मुंबई में था। उन्होंने कहा कि VT स्टेशन पर हमला करने के बाद आतंकवादी कामा अस्पताल में घुस गए थे और वहां की नर्सों ने लोगों की जान बचाने के लिए अद्भुत साहस दिखाया था। मुझे उम्मीद है कि इसे देखकर नए दर्शक पूरे समर्पण के साथ देश की सेवा करने के लिए प्रेरित होंगे। फिल्म 12 जून को रिलीज हुई है और प्रीमियर में अभिनेत्री गिरिजा ओक भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि यह फिल्म उन नर्सों की कहानी बताती है जिन्होंने 26/11 के हमलों के दौरान कामा अस्पताल में कई जानें बचाई थीं। हमारे किरदार आम लोग हैं। फिर भी, उन्होंने कुछ असाधारण काम किया। हम ऐसे आम लोगों का किरदार निभा रहे हैं जिन्होंने कुछ खास किया है.

भारत भाग्य विधाता की तारीफ करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि फिल्म नर्सों द्वारा लोगों की जान बचाने के लिए दिखाए गए अद्भुत साहस को असलियत के साथ दिखाती है। नागपुर में फिल्म के ग्रैंड प्रीमियर के दौरान उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत भाग्य विधाता पुरानी यादें ताजा करती है और मुंबई हमले के वक्त पर नर्सों द्वारा लोगों की जान बचाने के लिए दिखाए गए अद्भुत साहस को असलियत के साथ दिखाती है। नितिन गडकरी ने कहा कि जब आतंकवादी हमले हुए थे, तब मैं मुंबई में था। उन्होंने कहा कि VT स्टेशन पर हमला करने के बाद आतंकवादी कामा अस्पताल में घुस गए थे और वहां की नर्सों ने लोगों की जान बचाने के लिए अद्भुत साहस दिखाया था। मुझे उम्मीद है कि इसे देखकर नए दर्शक पूरे समर्पण के साथ देश की सेवा करने के लिए प्रेरित होंगे। फिल्म 12 जून को रिलीज हुई है और प्रीमियर में अभिनेत्री गिरिजा ओक भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि यह फिल्म उन नर्सों की कहानी बताती है जिन्होंने 26/11 के हमलों के दौरान कामा अस्पताल में कई जानें बचाई थीं। हमारे किरदार आम लोग हैं। फिर भी, उन्होंने कुछ असाधारण काम किया। हम ऐसे आम लोगों का किरदार निभा रहे हैं जिन्होंने कुछ खास किया है





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