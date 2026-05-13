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नितेश तिवारी की रामायण: साई पल्लवी की हिंदी भाषा पर छिड़ी बहस, क्या सीता के किरदार की आवाज होगी डब?

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नितेश तिवारी की रामायण: साई पल्लवी की हिंदी भाषा पर छिड़ी बहस, क्या सीता के किरदार की आवाज होगी डब?
रामायणसाई पल्लवीनितेश तिवारी
📆13-05-2026 12:45:00
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रामायण फिल्म में माता सीता का किरदार निभा रहीं साई पल्लवी की हिंदी बोलने की क्षमता को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसके कारण मेकर्स अब उनकी आवाज को डब करने पर विचार कर रहे हैं।

भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतीक्षित प्रोजेक्ट्स में से एक नितेश तिवारी की महागाथा रामायण अब चर्चा के केंद्र में है। इस फिल्म में माता सीता का अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र किरदार निभाने के लिए दक्षिण भारतीय अभिनेत्री साई पल्लवी का चयन किया गया है। साई पल्लवी अपनी सादगी और अभिनय कौशल के लिए जानी जाती हैं, लेकिन वर्तमान में उनकी कास्टिंग को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यह विवाद उनके अभिनय से नहीं बल्कि उनकी हिंदी भाषा की पकड़ और उनके बोलने के लहजे यानी एक्सेंट से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या साई पल्लवी माता सीता जैसे गरिमामय किरदार के लिए सही विकल्प हैं, क्योंकि उनकी हिंदी उतनी शुद्ध और स्पष्ट नहीं है जितनी कि एक पौराणिक फिल्म की मांग होती है। फिल्म के निर्माताओं की चिंता इस बात को लेकर है कि रामायण केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की आस्था और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई है। ऐसे में फिल्म की भाषा का शुद्ध और न्यूट्रल होना अत्यंत आवश्यक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स अब इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि साई पल्लवी के संवादों को किसी पेशेवर डबिंग आर्टिस्ट से डब करवाया जाए। इस चर्चा की शुरुआत तब हुई जब अभिनेत्री की पिछली फिल्म एक दिन के प्रमोशनल इवेंट्स के वीडियो वायरल हुए, जिसमें उनका तमिल एक्सेंट काफी गहरा सुनाई दे रहा था। हालांकि, उस फिल्म में उनका किरदार एक तमिल लड़की का था, इसलिए वहां वह लहजा स्वाभाविक लग रहा था, लेकिन सीता माता के किरदार के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जो पूरे भारत में सहजता से समझी जा सके और जिसमें एक प्रकार की दिव्यता और शुद्धता हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस मुद्दे को लेकर नेटिजन्स दो गुटों में बंट गए हैं। एक तरफ वे लोग हैं जो नितेश तिवारी के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ यूजर्स का तर्क है कि माता सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री को हिंदी भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए ताकि संवादों का प्रभाव गहरा पड़े। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि बेसिक हिंदी न आने के बावजूद उन्हें इस बड़े रोल के लिए कास्ट करना एक बड़ी गलती हो सकती है। वहीं दूसरी ओर, साई पल्लवी के प्रशंसकों ने उनका पुरजोर समर्थन किया है। फैंस का कहना है कि भारतीय फिल्म उद्योग में डबिंग एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे कटरीना कैफ और जैकलीन फर्नांडीस जैसी अभिनेत्रियां सालों से अपनी फिल्मों में डबिंग का सहारा लेती आई हैं। समर्थकों का यह भी मानना है कि कलाकार अक्सर संवादों को केवल फोनेटिक तरीके से याद करते हैं और उनका अर्थ समझकर उन्हें बोलते हैं, इसलिए भाषा की बाधा को तकनीकी रूप से दूर किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि साई पल्लवी ने स्वयं अपनी हिंदी भाषा की कमजोरी को स्वीकार किया है। उन्होंने विभिन्न साक्षात्कार में इस बात को माना है कि उन्हें हिंदी बोलने में काफी कठिनाई होती है और शुरुआत में वह इस तरह की बड़ी फिल्मों में काम करने से झिझक रही थीं। उन्होंने अपनी ईमानदारी से यह भी कहा था कि उन्हें कई बार लगा कि शायद वह इस किरदार के लिए सही चुनाव नहीं हैं और शायद मेकर्स को किसी ऐसे चेहरे को लेना चाहिए था जो भाषा में अधिक निपुण और अधिक प्रभावशाली हो। उनकी यह विनम्रता उनके प्रशंसकों को और अधिक पसंद आ रही है, जो मानते हैं कि उनकी सादगी ही उन्हें माता सीता के किरदार के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही यह फिल्म भव्यता के नए आयाम स्थापित करने जा रही है। फिल्म की स्टार कास्ट बेहद प्रभावशाली है, जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में दिखेंगे, जबकि यश रावण के शक्तिशाली किरदार को जीवंत करेंगे। साथ ही, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आएंगे। पूरी टीम इस फिल्म को विश्वस्तरीय बनाने में जुटी है और तकनीकी पहलुओं पर बारीकी से काम किया जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या साई पल्लवी अपनी मेहनत से अपनी हिंदी में सुधार कर सबको हैरान कर देंगी या फिर फिल्म के मेकर्स डबिंग का रास्ता चुनेंगे। जो भी हो, रामायण को लेकर दर्शकों की उत्सुकता चरम पर है और यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है.

भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतीक्षित प्रोजेक्ट्स में से एक नितेश तिवारी की महागाथा रामायण अब चर्चा के केंद्र में है। इस फिल्म में माता सीता का अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र किरदार निभाने के लिए दक्षिण भारतीय अभिनेत्री साई पल्लवी का चयन किया गया है। साई पल्लवी अपनी सादगी और अभिनय कौशल के लिए जानी जाती हैं, लेकिन वर्तमान में उनकी कास्टिंग को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यह विवाद उनके अभिनय से नहीं बल्कि उनकी हिंदी भाषा की पकड़ और उनके बोलने के लहजे यानी एक्सेंट से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या साई पल्लवी माता सीता जैसे गरिमामय किरदार के लिए सही विकल्प हैं, क्योंकि उनकी हिंदी उतनी शुद्ध और स्पष्ट नहीं है जितनी कि एक पौराणिक फिल्म की मांग होती है। फिल्म के निर्माताओं की चिंता इस बात को लेकर है कि रामायण केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की आस्था और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई है। ऐसे में फिल्म की भाषा का शुद्ध और न्यूट्रल होना अत्यंत आवश्यक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स अब इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि साई पल्लवी के संवादों को किसी पेशेवर डबिंग आर्टिस्ट से डब करवाया जाए। इस चर्चा की शुरुआत तब हुई जब अभिनेत्री की पिछली फिल्म एक दिन के प्रमोशनल इवेंट्स के वीडियो वायरल हुए, जिसमें उनका तमिल एक्सेंट काफी गहरा सुनाई दे रहा था। हालांकि, उस फिल्म में उनका किरदार एक तमिल लड़की का था, इसलिए वहां वह लहजा स्वाभाविक लग रहा था, लेकिन सीता माता के किरदार के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जो पूरे भारत में सहजता से समझी जा सके और जिसमें एक प्रकार की दिव्यता और शुद्धता हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस मुद्दे को लेकर नेटिजन्स दो गुटों में बंट गए हैं। एक तरफ वे लोग हैं जो नितेश तिवारी के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ यूजर्स का तर्क है कि माता सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री को हिंदी भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए ताकि संवादों का प्रभाव गहरा पड़े। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि बेसिक हिंदी न आने के बावजूद उन्हें इस बड़े रोल के लिए कास्ट करना एक बड़ी गलती हो सकती है। वहीं दूसरी ओर, साई पल्लवी के प्रशंसकों ने उनका पुरजोर समर्थन किया है। फैंस का कहना है कि भारतीय फिल्म उद्योग में डबिंग एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे कटरीना कैफ और जैकलीन फर्नांडीस जैसी अभिनेत्रियां सालों से अपनी फिल्मों में डबिंग का सहारा लेती आई हैं। समर्थकों का यह भी मानना है कि कलाकार अक्सर संवादों को केवल फोनेटिक तरीके से याद करते हैं और उनका अर्थ समझकर उन्हें बोलते हैं, इसलिए भाषा की बाधा को तकनीकी रूप से दूर किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि साई पल्लवी ने स्वयं अपनी हिंदी भाषा की कमजोरी को स्वीकार किया है। उन्होंने विभिन्न साक्षात्कार में इस बात को माना है कि उन्हें हिंदी बोलने में काफी कठिनाई होती है और शुरुआत में वह इस तरह की बड़ी फिल्मों में काम करने से झिझक रही थीं। उन्होंने अपनी ईमानदारी से यह भी कहा था कि उन्हें कई बार लगा कि शायद वह इस किरदार के लिए सही चुनाव नहीं हैं और शायद मेकर्स को किसी ऐसे चेहरे को लेना चाहिए था जो भाषा में अधिक निपुण और अधिक प्रभावशाली हो। उनकी यह विनम्रता उनके प्रशंसकों को और अधिक पसंद आ रही है, जो मानते हैं कि उनकी सादगी ही उन्हें माता सीता के किरदार के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही यह फिल्म भव्यता के नए आयाम स्थापित करने जा रही है। फिल्म की स्टार कास्ट बेहद प्रभावशाली है, जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में दिखेंगे, जबकि यश रावण के शक्तिशाली किरदार को जीवंत करेंगे। साथ ही, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आएंगे। पूरी टीम इस फिल्म को विश्वस्तरीय बनाने में जुटी है और तकनीकी पहलुओं पर बारीकी से काम किया जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या साई पल्लवी अपनी मेहनत से अपनी हिंदी में सुधार कर सबको हैरान कर देंगी या फिर फिल्म के मेकर्स डबिंग का रास्ता चुनेंगे। जो भी हो, रामायण को लेकर दर्शकों की उत्सुकता चरम पर है और यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है

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