निफ्टी आईटी में भारी गिरावट, TCS के शेयरों पर बिकवाली का दबाव

भारतीय शेयर बाजार में अचानक गिरावट आई है, जिससे निफ्टी आईटी 5.73 फीसदी से गिरकर 29,338.3 पेजों पर आ गया। आईटी सेक्टर की प्रमुख कंपनियों जैसे TCS, Infosys, HCL Tech और Wipro के शेयरों में भारी बिकवाली देखी जा रही है। विदेशी निवेशकों की शरणारthi और AI के विकास के डर ने इस गिरावट को और गहरा किया है।

निफ्टी आईटी में भारी तबाही आई है. टीसीएस के शेयर सबसे ज्‍यादा 9 फीसदी गिरे हैं. इसके बाद एलटीएम के शेयरों में भी 8 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली है.

शेयर बाजार में अचानक से बड़ी गिरावट आई है. सुबह दबाव में खुले मार्केट में अब बिकवाली और भी हावी हो चुकी है, जिस कारण सेंसेक्‍स-निफ्टी इंडेक्‍स करीब 1.50 फीसदी तक टूट चुके हैं. लार्जकैप कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली दिख रही है. खासकर IT शेयरों में हैवी गिरावट है.

निफ्टी आईटी 5.73 फीसदी या 1700 अंक से ज्‍यादा गिरा है. IT शेयरों में TCS के शेयर 8.74 फीसदी गिरकर 2231 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं. यह जुलाई 2020 के बाद से सबसे निचले स्तर पर कारोबार कर रहा था. इंफोसिस के शेयरों में 4.19 फीसदी की गिरावट आई है.

HCL Tech के शेयर भी 4.84 फीसदी गिरकर 1183 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं. Wipro के शेयरों में 3.67 फीसदी की गिरावट आई है और यह 202 रुपये पर आ चुका है. प्रेसिस्‍टेंट सिस्‍टम के शेयरों में 6 फीसदी की गिरावट रही है. कोफोर्ज के शेयरों में 6.30 फीसदी की गिरावट आई है.

Mphasis के शेयरों में 4 फीसदी की गिरावट आई है और यह 2,239 रुपये पर कारोबार कर रहा है. LTM के शेयरों में करीब 8 फीसदी की गिरावट रही है. 3 जून को दोपहर 12:30 बजे निफ्टी आईटी 5.7% गिरकर 29,338.3 पर कारोबार कर रहा था. अचानक शेयर बाजार में भूचाल, बिखर गए सेंसेक्स-निफ्टी, IT स्टॉक क्रैश AI ने कर दिया खेल, पहले ताइवान...

अब इस देश ने भारत को पछाड़ा बाजार में यह डर बढ़ रहा है कि जनरेटव एआई और एआई बेस्‍ड ऑटोमेशन पारंपकिक आईटी सर्विस की मांग को कम कर सकते हैं. इसी वजह से निवेशकों ने TCS, Infosys, Wipro, HCL Tech और Tech Mahindra जैसे शेयरों में बिकवाली की है. पिछले तीन कारोबारी सत्रों में Nifty IT इंडेक्स 6% से अधिक चढ़ा था. तेज उछाल के बाद कई निवेशकों ने मुनाफा बुक किया, जिससे गिरावट और तेज़ हो गई.

विदेशी निवेशक हाल के महीनों में भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं और AI फोकस ग्‍लोबल अवसरों की ओर रुख कर रहे हैं. इससे आईटी सेक्टर पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है. कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और जोखिम से बचने की निवेशकों की प्रवृत्ति ने पूरे बाजार को प्रभावित किया है, जिस कारण आईटी सेक्‍टर में भी हैवी गिरावट देखने को मिली रही है.

गौरतलब है कि दोपहर 12.30 बजे दोपहर सेंसेक्स 1,100 अंक या 1.53 प्रतिशत गिरकर 73,506.15 पर आ गया, जबकि निफ्टी 323.20 अंक या 1.38 प्रतिशत गिरकर 23,160.35 पर आ गया. सभी सेक्‍टर में बिकवाली का दबाव देखा गया, जिनमें से सभी 16 इंडेक्‍स लाल निशान में कारोबार कर रहे थे. व्यापक बाजार भी कमजोर बना रहा, निफ्टी स्मॉलकैप 100 और निफ्टी मिडकैप 100 में क्रमशः 0.6 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई





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