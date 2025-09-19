निमाड़ के गेंदा खेतों में अल्टरनेरिया रोग का प्रकोप, किसान चिंतित

निमाड़ क्षेत्र में गेंदा फूलों की खेती किसानों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन हाल के दिनों में अल्टरनेरिया रोग के कारण कई खेतों में गेंदे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं और सूखने लगी हैं।

निमाड़ क्षेत्र में गेंदा फूल की खेती किसान ों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। खासकर त्योहारों और शादियों के मौसम में इसकी मांग बहुत अधिक होती है। लेकिन हाल के दिनों में कई खेतों में गेंदे की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं और सूखने लगी हैं। किसान ों का कहना है कि फसल का रंग और ताजगी दोनों प्रभावित हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या का कारण अल्टरनेरिया रोग है, जो एक प्रकार का फफूंद रोग है। यह रोग सबसे पहले पत्तियों पर छोटे-छोटे भूरे धब्बों के रूप में दिखाई देता है। धीरे-धीरे ये धब्बे

बढ़कर पूरी पत्ती को मुरझा देते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है। खरगोन कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह रोग विशेष रूप से नमी वाले मौसम में तेजी से फैलता है। यदि खेतों में लगातार नमी बनी रहती है या जलभराव हो जाता है, तो पूरी फसल अल्टरनेरिया रोग की चपेट में आ सकती है। समय पर उपचार न करने पर किसान को 30 से 40 प्रतिशत तक नुकसान उठाने पड़ सकता है।इस रोग से बचाव के लिए विशेषज्ञों ने किसानों को मेंकोजेब नामक दवा का छिड़काव करने की सलाह दी है। 200 ग्राम मेंकोजेब को 200 लीटर पानी में घोलकर एक एकड़ खेत में छिड़काव किया जाए। यह उपाय रोग को शुरुआती अवस्था में ही रोक सकता है और पत्तियों की हरियाली बनाए रखता है। छिड़काव हमेशा साफ मौसम में करना चाहिए। उस दौरान यह ध्यान रखना जरूरी है कि दवा का घोल पौधों की पत्तियों के ऊपर और नीचे दोनों तरफ समान रूप से लगे। यदि मौसम बरसात का हो तो छिड़काव से बचें और धूप निकलते ही दोबारा प्रक्रिया करें। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को नियमित रूप से फसल की निगरानी करने की सलाह दी है। पत्तियों पर धब्बे या सूखने के लक्षण दिखते ही तुरंत उपाय करें। देर होने पर यह रोग दूसरे पौधों तक भी फैल जाता है, और फिर इसे रोकना मुश्किल हो जाता है।विशेषज्ञों ने कहा कि, खेत में नमी को नियंत्रित रखना और जलभराव से बचाना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा पौधों के बीच पर्याप्त दूरी रखने से हवा का संचार ठीक रहता है, जिससे रोग फैलने की संभावना कम हो जाती है। समय-समय पर खरपतवार निकालना भी जरूरी है





