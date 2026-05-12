नियमित के खिलाफ नियम विरुद्ध निर्माण का असर, पूर्व मंत्री और वकील जांच में, कानून सजा तभी, जब नियम का उल्लंघन नहीं हुआ प्रधान सचिवको शिकायत

मेरठ के सेन्ट्रल मार्केट क्षेत्र में आवास विकास की नीति के तहत सेटबैक की कार्रवाई के विरोध में जा रहे आक्रोश में, मेरठ की पूर्व प्रधानमंत्री आवास विकास परिषद के प्रधान सचिव श्याम लाल अग्रवाल को कानून व्यवस्था स्थापित करने को कहा गया है। प्रधान सचिव अग्रवाल को एकतरफा रूप से शिकायतें मिली हैं। वह अपनी जांच कर रहे हैं और कानून को लागू करने के लिए कानून को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। सैंट्रल मार्केट क्षेत्र के एक पक्ष ने अनुच्छंय 14, 295 दंड को धुल दिया है, लेकिन प्रधान सचिव अग्रवाल को यह जानकारी नहीं दी गई, जो कानून के नियम के तहत एकतरफा रूप से कार्रवाई किया जा सकता है।

मेरठ : उत्तरप्रदेश के मेरठ शहर के सेन्ट्रल मार्केट में आवास विकास की नीति के तहत सेटबैक (मकान के आगे खाली जगह छोड़ने) की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का इस कार्रवाई का जमकर विरोध हो रहा है। प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई कर रहा है। इस पर पूर्व विदेश मंत्री, कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में प्रभावितों के पक्ष में खड़े हो गए हैं। वे सुप्रीम कोर्ट में पीड़ितों की ओर से केस लड़ेंगे। मेरठ में प्रशासन की कार्रवाई से प्रभावित परिवारों के पक्ष में सलमान खुर्शीद ने बड़ी पहल की है। उन्होंने सेंट्रल मार्केट के पीड़ितों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बिना फीस लिए केस लड़ने का फैसला लिया है। सेंट्रल मार्केट क्षेत्र में ध्वस्त किए जाएंगे मकान और दुका.

मेरठ : उत्तरप्रदेश के मेरठ शहर के सेन्ट्रल मार्केट में आवास विकास की नीति के तहत सेटबैक (मकान के आगे खाली जगह छोड़ने) की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का इस कार्रवाई का जमकर विरोध हो रहा है। प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई कर रहा है। इस पर पूर्व विदेश मंत्री, कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में प्रभावितों के पक्ष में खड़े हो गए हैं। वे सुप्रीम कोर्ट में पीड़ितों की ओर से केस लड़ेंगे। मेरठ में प्रशासन की कार्रवाई से प्रभावित परिवारों के पक्ष में सलमान खुर्शीद ने बड़ी पहल की है। उन्होंने सेंट्रल मार्केट के पीड़ितों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बिना फीस लिए केस लड़ने का फैसला लिया है। सेंट्रल मार्केट क्षेत्र में ध्वस्त किए जाएंगे मकान और दुका





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मेरठ सेन्ट्रल मार्केट आवास विकास नियमित के खिलाफ नियम विरुद्ध निर्माण पूर्व मंत्री वकील स्व-निर्माण

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