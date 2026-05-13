निरnegara मामला के लिए SIT जांच, लेकिन आरोपियों को संरक्षण

भारतीय जनता पार्टी ने इसे पारिवारिक मामला बताते हुए राजनीतिक दल से अलग बताया है, लेकिन इसे ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने SIT जांच के निर्देश दिए हैं। इससे पहले प्रकाश राज ने विवादित पोस्ट किया है, जिसमें acetaminophen अपने रसूखदार पिता और अपनी दबंग राजनीतिक पार्टी से घेरा है। उन्होंने सीधे शब्दों में अपील की है कि एक आदतन अपराधी एक दबंग पार्टी और अपने पिता के रसूख की आड़ में छिपा बैठा है, उसे संरक्षण न दें। बेटी बचाएं।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी भागीरथ साई के खिलाफ दर्ज नाबालिग के यौन उत्पीड़न मामले में SIT जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन POCSO (पोक्सो) एक्ट के तर्ज FIR के बवाजूद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर जहां तेलंगाना में राजनीतिक गहमागहमी है, वहीं दिग्ज एक्टर प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर राज्य की कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी को घेरा है। अपनी बेबाकी और बेधड़क बयानी के लिए मशहूर 61 साल के एक्टर ने मुख्यमंत्री ए.
रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को टैग करते हुए X पर पोस्ट किया है। 'जन नायकन' के एक्टर ने सीधे शब्दों में अपील की है कि एक आदतन अपराधी एक दबंग पार्टी और अपने पिता के रसूख की आड़ में छिपा बैठा है, उसे संरक्षण न दें। बेटी बचाएं
ओपीएससीएक्ट निरज्ञात्रल मामला लड़की के वंचितवार्ता को लेकर राजनीतिक गहमागहमी पत्रकारिता जनहित गौरवथियुक्त मुद्दे
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
गुरुग्राम दुष्कर्म मामला: सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को रिपोर्ट दाखिल करने की दी इजाजतसुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में तीन वर्षीय मासूम के साथ हुए दुष्कर्म मामले में SIT को जांच रिपोर्ट स्थानीय अदालत में दाखिल करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने हरियाणा पुलिस की संवेदनहीनता पर नाराजगी जताई थी और अब डॉक्टरों की भूमिका व मुआवजे पर सुनवाई जारी...
Read more »
सुवेंदु अधिकारी के PA मर्डर केस की जांच CBI करेगी: 7 अफसरों की SIT गठित; बिहार-यूपी से गिरफ्तार 3 आरोपी 13 ...West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari PA Chandranath Rath Murder Case Investigation Update; Follow Bengal Post-Poll Violence, West Bengal Election Result 2026, Mamata Banerjee, BJP, TMC Latest News On Dainik Bhaskar.
Read more »
Chittorgarh Police Arrests Primary Accused in Ramesh Inani Murder CaseThe primary accused Ramtararam, involved in a 30-year-old property dispute with Ramesh Inani, was arrested near the confluence of two rivers, ending a manhunt. A special investigation team (SIT) was formed after Inani's death.
Read more »