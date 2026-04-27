निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए पीयूष गोयल की ईपीसी प्रमुखों के साथ महत्वपूर्ण बैठक

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रमुखों के साथ बैठक की, जिसमें निर्यात को बढ़ावा देने और मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाने पर चर्चा हुई। भारत-न्यूजीलैंड व्यापार समझौते पर विशेष ध्यान दिया गया।

नई दिल्ली, 27 अप्रैल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषद ों (ईपीसी) के प्रमुखों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में, उन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने और भारतीय व्यवसायों को वैश्विक बाजार में अवसरों का लाभ उठाने के तरीकों पर गहन विचार-विमर्श किया। मंत्री गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बैठक के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह एक सार्थक वार्ता थी, जिसमें क्षेत्र-विशिष्ट प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने निर्यातकों से रचनात्मक सुझाव मांगे, ताकि निर्यात प्रक्रिया को और सुगम बनाया जा सके और भारतीय उत्पादों की वैश्विक मांग को बढ़ाया जा सके। गोयल ने विशेष रूप से हाल ही में भारत द्वारा किए गए विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के लाभों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन समझौतों के माध्यम से भारतीय निर्यातकों को नए बाजारों तक पहुंच मिलेगी और वे अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकेंगे। उन्होंने निर्यातकों को इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। बैठक में, भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की पूरी क्षमता का उपयोग करने पर भी चर्चा हुई। मंत्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर पैदा करने, मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने और द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को और गहरा करने की अपार संभावनाएं प्रदान करता है। उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ कृषि-तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात कही। मंत्री गोयल ने अपने न्यूजीलैंड समकक्ष टॉड मैक्ले के साथ भारत-न्यूजीलैंड व्यापार मंच को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का विशाल बाजार, कुशल प्रतिभा, डिजिटल क्षमताएं और विनिर्माण क्षमताएं न्यूजीलैंड की विशेषज्ञता के साथ मिलकर एक मजबूत आर्थिक साझेदारी का निर्माण कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं की सक्रिय भागीदारी और विचारों के आदान-प्रदान से व्यापार, निवेश और नवाचार के क्षेत्र में नए अवसर उत्पन्न होंगे। यह मुक्त व्यापार समझौता , जो रिकॉर्ड नौ महीनों में संपन्न हुआ, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में, दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 1.

3 अरब डॉलर और सेवाओं का व्यापार 634 मिलियन डॉलर है। दोनों देशों ने अगले पांच वर्षों में इस व्यापार को बढ़ाकर 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। न्यूजीलैंड में लगभग 3 लाख भारतीयों का मजबूत समुदाय इस साझेदारी को और भी मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक उद्योग निकाय के अनुसार, यह समझौता हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करता है और लचीली, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार आर्थिक साझेदारियों के निर्माण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस बैठक में विभिन्न ईपीसी के प्रमुखों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश डाला और सरकार से आवश्यक सहयोग का अनुरोध किया। मंत्री गोयल ने सभी सुझावों को ध्यान से सुना और उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार निर्यातकों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें वैश्विक बाजार में सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी





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