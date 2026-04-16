निर्माणाधीन विश्वविद्यालयों में सुस्त गति पर मुख्य सचिव सख्त, 31 मई तक काम पूरा करने का अल्टीमेटम

प्रदेश के तीन निर्माणाधीन विश्वविद्यालयों में धीमी प्रगति पर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने चिंता व्यक्त करते हुए 31 मई तक हर हाल में काम पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। लापरवाही पर संबंधित मुख्य अभियंता के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि और कार्यदायी संस्था पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में तीन निर्माणाधीन विश्वविद्यालयों के धीमे निर्माण कार्यों पर मुख्य सचिव द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। लखनऊ से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इन परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है और संबंधित अधिकारियों को 31 मई तक हर हाल में निर्माण कार्य पूरा करने का अल्टीमेटम जारी किया है। उन्होंने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले मुख्य अभियंताओं के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने और कार्यदायी संस्था ओं पर कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए

हैं। गुरुवार को आयोजित परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) की बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेश भर में चल रही विश्वविद्यालय निर्माण परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस समीक्षा के दौरान, यह बात सामने आई कि मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर का निर्माण कार्य, जो कि 11 फरवरी 2026 तक पूरा होना था, अब तक केवल 76 प्रतिशत ही संपन्न हुआ है। इसी प्रकार, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद का लक्ष्य 23 फरवरी 2026 तक निर्माण पूरा करने का था, लेकिन वर्तमान में केवल 78.53 प्रतिशत कार्य ही पूरा हो सका है। मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर का निर्माण 6 दिसंबर 2025 तक पूरा होना निर्धारित था, परंतु अब तक केवल 81.50 प्रतिशत कार्य ही संपन्न हुआ है। मुख्य सचिव ने इस धीमी गति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर इन परियोजनाओं को पूरा कराना संबंधित अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यह स्थिति इस बात को दर्शाती है कि महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कुछ बाधाएं आ रही हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव के इस सख्त रुख से यह उम्मीद की जा रही है कि निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और विलंब के कारणों का निवारण किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें और किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर तत्काल समाधान के लिए कदम उठाएं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इन विश्वविद्यालयों का निर्माण समय पर पूरा हो ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिल सकें। इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सरकारी परियोजनाओं का सुचारू और समयबद्ध क्रियान्वयन हो। निर्माणाधीन विश्वविद्यालयों का महत्व शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विस्तार के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे संस्थानों के निर्माण में देरी न केवल सरकारी संसाधनों का अपव्यय करती है, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य को भी प्रभावित करती है। मुख्य सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि सभी अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और तत्परता से करें। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि जिन कार्यदायी संस्थाओं ने अब तक संतोषजनक प्रदर्शन नहीं किया है, उनके खिलाफ नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसमें अनुबंध रद्द करना या उन्हें भविष्य की परियोजनाओं से वंचित करना भी शामिल हो सकता है। इस निर्देश का उद्देश्य भविष्य में ऐसी परियोजनाओं में कार्यदायी संस्थाओं को अधिक जवाबदेह बनाना है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य अभियंताओं को अपने कार्यक्षेत्र की परियोजनाओं की निरंतर निगरानी करनी चाहिए और किसी भी संभावित बाधा को दूर करने के लिए सक्रिय रहना चाहिए। मुख्य सचिव द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि का प्रावधान यह दर्शाता है कि इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया जा रहा है और भविष्य में ऐसी चूक को सहन नहीं किया जाएगा। इस बैठक के बाद, संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं पर दबाव बढ़ गया है कि वे 31 मई की समय सीमा को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करें। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस अल्टीमेटम के बाद निर्माण कार्यों की गति में कितनी वृद्धि होती है और क्या ये परियोजनाएं निर्धारित समय में पूरी हो पाती हैं। शिक्षा के प्रसार के लिए विश्वविद्यालयों का समय पर निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इस दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट है





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विश्वविद्यालय निर्माण मुख्य सचिव एसपी गोयल प्रगति रिपोर्ट कार्यदायी संस्था

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