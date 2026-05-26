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निशिकांत दुबे ने जया बच्चन पर की टिप्पणी, कहा- पता नहीं उन्हें क्या तकलीफ है

POLITICS News

निशिकांत दुबे ने जया बच्चन पर की टिप्पणी, कहा- पता नहीं उन्हें क्या तकलीफ है
निशिकांत दुबेमहुआ मोइत्राटकराव
📆26-05-2026 13:44:00
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निशिकांत दुबे ने हालिया एक इंटरव्यू में जया बच्चन पर की टिप्पणी, कहा कि पता नहीं उन्हें क्या तकलीफ है, क्योंकि वह उनसे नाराज रहती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष में भी उनके कई दोस्त हैं। उन्होंने दावा किया कि 788 सांसदों में से करीब 780 उनके दोस्त हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी में कुछ वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जो उनके दोस्त नहीं हैं।

NEWS TEXT: निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा के बीच टकराव नया नहीं है। दोनों के बीच संसद से लेकर सोशल मीडिया तक लगातार बयानबाजी होती रही है। निशिकांत दुबे ने हालिया एक इंटरव्यू में विपक्षी सांसदों के साथ अपने संबंधों का जिक्र करते हुए कुछ नेताओं से अनबन की बात कही और जया बच्चन का भी उल्लेख किया। निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा के बीच अनबन की खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन अब निशिकांत दुबे ने इस राजनीतिक तकरार में एक नया नाम भी जोड़ दिया है। एक ताजा इंटरव्यू में उन्होंने जया बच्चन का जिक्र करते हुए कहा कि पता नहीं उन्हें उनसे क्या परेशानी है, क्योंकि वह उनसे नाराज रहती हैं । टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में निशिकांत दुबे ने कहा कि विपक्ष में भी उनके कई दोस्त हैं। उन्होंने दावा किया कि 788 सांसदों में से करीब 780 उनके दोस्त हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी में कुछ वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जो उनके दोस्त नहीं हैं । ‘ महुआ मोइत्रा के अलावा किन सांसदों से आपकी लड़ाई है ?

’ इस सवाल को निशिकांत दुबे ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने जया बच्चन का जिक्र किया। निशिकांत दुबे ने कहा, ‘पता नहीं जया बच्चन जी को मुझसे क्या तकलीफ है। वह पहले मेरी आईटी कमेटी में थीं, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और लेबर कमेटी में चली गईं। इससे इतना जरूर कह सकता हूं कि शायद उन्हें मुझसे कोई परेशानी रही होगी। हालांकि, मैं इसे लड़ाई नहीं कहूंगा, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि उन्हें मुझसे तकलीफ है। इसकी वजह जानने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अब तक समझ नहीं पाया हूं।

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निशिकांत दुबे महुआ मोइत्रा टकराव बयानबाजी सोशल मीडिया जया बच्चन नाराज रहती हैं दोस्त नहीं हैं बीजेपी में कुछ वरिष्ठ नेता लड़ाई है

 

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