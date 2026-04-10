निशांत कुमार के राजनीतिक भविष्य: विजय कुमार चौधरी बनेंगे मार्गदर्शक?

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद, बिहार की राजनीति में बदलाव आ गया है। इस बदलाव में निशांत कुमार की भूमिका अहम होगी। विजय कुमार चौधरी को निशांत का मार्गदर्शक माना जा रहा है।

पटना: नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने के बाद बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। अब, चाहे बिहार का मुख्यमंत्री कोई भी बने, सबसे अधिक चर्चा निशांत कुमार की होगी। इसकी वजह यह है कि निशांत कुमार के कारण ही पटना से लेकर दिल्ली तक का राजनीति क माहौल बदला है। निशांत को जनता दल यूनाइटेड ( जदयू ) में एक सर्वमान्य नेता के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब है कि वह राज्य स्तर पर पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। राजनीति में आने के बाद, वे सोच-समझकर अपने भविष्य की योजना बनाएंगे। उनकी कार्यशैली कैसी होगी?

आगे बढ़ने का उनका तरीका क्या होगा? निशांत कुमार एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एक योग्य सलाहकार की आवश्यकता होगी, ठीक वैसे ही जैसे सचिन तेंदुलकर को उनके कोच रमाकांत आचरेकर ने निखारा था। अब तक मिले संकेतों के अनुसार, निशांत की प्रतिभा को निखारने की जिम्मेदारी विजय कुमार चौधरी को मिलने की संभावना है। निशांत और विजय कुमार चौधरी के बीच संबंध कैसा है, इसे समझने के लिए एक महीने पीछे चलते हैं। होली का दिन था। मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार लोगों से मिलकर बधाई स्वीकार कर रहे थे और शुभकामनाएं दे रहे थे। इसी बीच, निशांत कुमार भी वहां पहुंचे। आमतौर पर शांत रहने वाले निशांत ने वहां मौजूद जदयू कार्यकर्ताओं के साथ जमकर होली खेली। वे होली के उत्सव में बहुत खुश लग रहे थे। होली खेलते-खेलते, वे अचानक मंत्री विजय कुमार चौधरी और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के पास गए। इस पल को कैद करने के लिए एक तस्वीर ली गई। एक तरफ विजय कुमार चौधरी, दूसरी तरफ संजय झा और बीच में निशांत कुमार थे। निशांत कुमार ने बहुत ही स्नेह से अपना एक हाथ विजय कुमार चौधरी के कंधे पर और दूसरा हाथ संजय झा के कंधे पर रखा। जब यह तस्वीर सार्वजनिक हुई, तो निशांत और विजय चौधरी तथा संजय झा के बीच 'गहरी दोस्ती' की चर्चा होने लगी। उस समय निशांत राजनीति में नहीं आए थे, लेकिन उनके व्यक्तिगत संबंधों का अंदाजा लग गया था। नीतीश कुमार के 'मिस्टर भरोसेमंद' विजय कुमार चौधरी। जब नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे, तो उनके तीन प्रतिनिधि पटना में आंख, कान और नाक के रूप में काम करेंगे। जब संसद का सत्र चलेगा, तो नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह और संजय झा भी दिल्ली में रहेंगे। ऐसे में पटना की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? ऐसा माना जा रहा है कि यह काम नीतीश कुमार के 'मिस्टर भरोसेमंद' विजय कुमार चौधरी देखेंगे। वैसे भी, विजय कुमार चौधरी नीतीश मंत्रिमंडल में जदयू के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं, यानी नीतीश कुमार के बाद उनका ही स्थान है। जब नीतीश कुमार नहीं होंगे, तो मंत्रिमंडल में जदयू के नेता नंबर एक निशांत होंगे, क्योंकि उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया जाना है। इसके बाद, दूसरा स्थान विजय कुमार चौधरी का होगा। विजय कुमार चौधरी वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री हैं, यानी उन्हें विधायी कार्यों और नियमों की गहरी जानकारी है। फिलहाल, निशांत को सबसे पहले यही सीखना है। जब वे विधान परिषद के लिए चुने जाएंगे और सदन की कार्यवाही में भाग लेंगे, तो उन्हें संसदीय परंपराओं का पालन करना होगा। जाहिर है, ऐसे में उनके लिए विजय कुमार चौधरी से बेहतर कोई दूसरा सलाहकार नहीं होगा। उपमुख्यमंत्री के रूप में भी निशांत पर अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव रहेगा। मंत्री के रूप में, वे किसी आईएएस अधिकारी से कुछ पूछने या सीखने की बजाय 'होमवर्क' करना पसंद करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अंतर्मुखी हैं और जल्दी से किसी से मदद नहीं मांगते। इस काम में भी विजय कुमार चौधरी उनके लिए सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक होंगे। जब निशांत कुमार को राजनीति में आना था या जब नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने की चर्चा चल रही थी, उस समय विजय कुमार चौधरी ही इन सभी बातों पर पार्टी की ओर से आधिकारिक रुख रख रहे थे। विजय कुमार चौधरी उन कुछ नेताओं में से एक हैं जिनके दबाव और जिद के कारण निशांत राजनीति में आए। जब निशांत टीम में शामिल हो गए हैं, तो वे एक सुलझे हुए कप्तान की तरह अपने पसंदीदा खिलाड़ी का आखिरी समय तक समर्थन करेंगे। सपोर्ट टीम में और भी लोग, लेकिन 'हेड कोच' विजय कुमार चौधरी! क्या विजय कुमार चौधरी को निशांत का हेड कोच मान लेना चाहिए? सपोर्ट टीम में और भी लोग होंगे, लेकिन मुख्य भूमिका तो किसी एक को ही निभानी होगी। विजय कुमार चौधरी लगभग 22 साल से नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी हैं। यह मित्रता भरोसे की नींव पर टिकी है। संबंधों के प्रवाह में आज तक एक छोटा सा अवरोध भी नहीं आया। वे नीतीश कुमार के कट्टर समर्थक हैं और उनकी प्रगति को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है और उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मुख्यमंत्री के करीबी होने का कभी कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया। नीतीश कुमार की तरह विजय कुमार चौधरी की ईमानदारी भी निर्विवाद है। जाहिर है, बहुत कुछ मिलता-जुलता है, इसलिए नीतीश कुमार उन्हें मिस्टर भरोसेमंद मानते हैं





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