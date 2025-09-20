निशिनोशिमा ज्वालामुखी द्वीप पर जीवन की वापसी: वैज्ञानिक शोध ने खोले रहस्य

जापान के निशिनोशिमा ज्वालामुखी द्वीप पर हुए विनाशकारी विस्फोट के बाद, वहां जीवन की वापसी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने हैरान कर देने वाले निष्कर्ष निकाले हैं। शोध से पता चला है कि कैसे पौधे बिना किसी मानवीय सहायता के इस बंजर भूमि पर फिर से उगने में सफल हुए। जेनेटिक विश्लेषण और पर्यावरणीय कारकों की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

विज्ञान समाचार: 2013 में जापान के दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक दूरस्थ द्वीप, निशिनोशिमा में एक विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के परिणामस्वरूप, एक नया भूभाग बना, जिसने पूरे द्वीप को पिघले हुए लावा और राख से ढक दिया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग सभी प्रकार के जीवन का विनाश हो गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि केवल छह वर्षों के भीतर, द्वीप पर पौधे फिर से उगने लगे, जिससे वैज्ञानिक चकित रह गए। हाल ही में प्रकाशित एक शोध, जो 'प्लांट सिस्टमैटिक्स एंड इवोल्यूशन' में प्रकाशित हुआ है, में

वैज्ञानिकों ने जेनेटिक जांच करके पता लगाया कि इस बंजर भूमि पर पौधों की वापसी कैसे हुई। यह द्वीप कहां स्थित है? निशिनोशिमा द्वीप जापान के ओगासावारा द्वीपसमूह का हिस्सा है, जहां पहले भी ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं। 1970 के दशक में यहां रुक-रुक कर ज्वालामुखी फटते रहे। नवंबर 2013 में एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसके बाद द्वीप के पास समुद्र के नीचे से लावा निकलना शुरू हुआ। इस विस्फोट से एक नई भूमि का निर्माण हुआ, जो धीरे-धीरे पुराने द्वीप से जुड़ गई, जिसके परिणामस्वरूप वहां मौजूद सभी जीव-जंतु और पेड़-पौधे नष्ट हो गए।\2019 में, टोक्यो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने देखा कि कॉमन पर्सलेन नामक एक पौधा निशिनोशिमा पर फिर से उग रहा था। वैज्ञानिक इसे देखकर हैरान थे, क्योंकि यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वयं ही उगने लगा था। अब वैज्ञानिकों के सामने यह सवाल था कि यह पौधा इस बंजर भूमि पर कैसे उग गया? इसका उत्तर जेनेटिक विश्लेषण के माध्यम से मिला, जिसमें वैज्ञानिकों ने द्वीप पर उगने वाले इन पौधों के डीएनए का अध्ययन किया। जांच में वैज्ञानिकों ने क्या पाया? इस जांच में, वैज्ञानिकों ने पाया कि ये पौधे उसी क्षेत्र के एक अन्य ज्वालामुखी द्वीप, चिचिजिमा पर पाए जाने वाले पौधों से मिलते-जुलते थे। हालाँकि, निशिनोशिमा के पौधों में जेनेटिक विविधता बहुत कम थी। इसे संस्थापक प्रभाव (फाउंडर इफेक्ट) कहा जाता है। इसका अर्थ है कि इस द्वीप पर नए पौधे शायद कुछ ही बीजों से उत्पन्न हुए थे, जो ज्वालामुखी फटने के बाद वहां पहुंचे होंगे।\बीज निशिनोशिमा तक कैसे पहुंचे? इन पौधों के बीज छोटे और हल्के होते हैं जो लंबी दूरी तक यात्रा कर सकते हैं। ये बीज समुद्री लहरों में तैर सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं और पक्षियों द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। इस अध्ययन से पता चलता है कि पर्यावरणीय कारकों ने यहां जीवन को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस गर्म और पथरीली भूमि पर भी, ये छोटे बीज जमने और नई पीढ़ी के पौधे उगाने में सफल रहे। यह घटना प्रकृति की लचीलापन और जीवन की अनुकूलन क्षमता का एक अद्भुत उदाहरण है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद, विनाश के बावजूद, प्रकृति ने खुद को पुनर्जीवित करने का मार्ग ढूंढ निकाला। वैज्ञानिक इस अध्ययन के माध्यम से यह समझने में सक्षम हुए हैं कि जीवन कैसे अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पनपता है और विकसित होता है। इस शोध से हमें यह भी सीख मिलती है कि पर्यावरण में होने वाले बदलावों के प्रति जीवों की प्रतिक्रिया कितनी जटिल और आश्चर्यजनक हो सकती है। भविष्य में, इस तरह के अध्ययन हमें उन क्षेत्रों में जीवन को बहाल करने में मदद कर सकते हैं जहां आपदाओं के कारण विनाश हुआ है। इस घटना से हमें प्रकृति की अद्भुत क्षमता और जीवन की अविश्वसनीय लचीलापन का अनुभव होता है





