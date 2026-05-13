नीट की पांच असफलताओं के बाद मिली जीत: बिहार के प्रणव की प्रेरणादायक कहानी

बिहार के पुर्णिया जिले के रहने वाले प्रणव ने पांच बार नीट परीक्षा में असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी और अंततः सरकारी मेडिकल कॉलेज में जगह बनाई। उनकी यह यात्रा संघर्ष, धैर्य और दृढ़ संकल्प की एक मिसाल है।

बिहार के पुर्णिया जिले की गलियों से निकलकर एक सरकारी मेडिकल कॉलेज तक पहुँचने का सफर किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह कहानी है प्रणव की, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि सफलता केवल एक बार की कोशिश का नाम नहीं, बल्कि बार-बार गिरने के बाद फिर से खड़े होने का नाम है। प्रणव का जन्म एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था, जहाँ सुख-सुविधाओं का अभाव था लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। उनके पिता एक कूरियर बॉय के रूप में काम करते थे। वे दिन भर धूप और बारिश की परवाह किए बिना घर-घर जाकर कूरियर पहुँचाते थे ताकि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। एक कूरियर बॉय का काम न तो समाज में बहुत सम्मानजनक माना जाता था और न ही उसमें वेतन अधिक था, लेकिन प्रणव के पिता के लिए उनके बेटे की शिक्षा सबसे ऊपर थी। उनकी माता एक शिक्षिका थीं, जिन्होंने न केवल प्रणव को किताबी ज्ञान दिया बल्कि जीवन की मुश्किल परिस्थितियों से लड़ना भी सिखाया। आर्थिक तंगी के बावजूद, माता-पिता ने यह सुनिश्चित किया कि प्रणव की पढ़ाई में कोई कमी न रहे। उन्होंने अपनी जरूरतों को काटकर प्रणव को शहर के सबसे बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाया, ताकि उसे वह वातावरण मिल सके जो एक डॉक्टर बनने के लिए आवश्यक है। शिक्षा के प्रति इस समर्पण के बाद जब प्रणव ने नीट की तैयारी शुरू की, तो उन्हें लगा कि रास्ता आसान होगा, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत थी। 4 जून 2018 को जब नीट यूजी का परिणाम आया, तो प्रणव को वह स्कोर नहीं मिला जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। वह पहले ही प्रयास में असफल रहे। स्कूल के दिनों में प्रणव कोई असाधारण छात्र नहीं थे, और इस बात का फायदा उठाकर उनके रिश्तेदारों और आस-पास के लोगों ने उन पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे कि नीट जैसे कठिन एग्जाम को निकालना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम कुछ और ट्राई करो। जब अपने ही करीबियों द्वारा क्षमता पर संदेह किया जाता है, तो एक युवा का मनोबल टूट जाता है। प्रणव भी इसी दौर से गुजरे, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा सहारा था जिसने उन्हें टूटने नहीं दिया। वह सहारा थे उनकी माँ। एक शाम जब प्रणव और उनकी माँ बातें कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि उनकी माँ का भी सपना डॉक्टर बनने का था, जिसे वे अपनी परिस्थितियों के कारण पूरा नहीं कर पाई थीं। उस दिन से प्रणव के लिए यह परीक्षा केवल उनका व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं, बल्कि अपनी माँ के अधूरे सपने को पूरा करने का एक जरिया बन गई। लेकिन सफलता का रास्ता कांटों भरा था। प्रणव को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार पांच बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। साल 2019 में उन्होंने 466 का स्कोर किया और उनकी ऑल इंडिया रैंक 6300 रही। 2020 में स्कोर बढ़कर 530 हुआ, लेकिन फिर भी लक्ष्य से दूरी बनी रही। साल 2021 में परीक्षा का पैटर्न बदला और सेक्शन A और B की शुरुआत हुई, जिससे प्रणव काफी भ्रमित हो गए। परीक्षा हॉल के तनाव और डर ने उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह हिला दिया और वे मानसिक रूप से हार मान चुके थे। इसके बाद 2022 की तैयारी के दौरान कोविड महामारी ने दस्तक दी। कोचिंग संस्थान बंद हो गए, परीक्षाएं स्थगित हुईं और इस अनिश्चितता के माहौल में प्रणव का ध्यान भटक गया। उन्हें ऑनलाइन गेमिंग की लत लग गई, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई। अगस्त 2022 की परीक्षा में उनका स्कोर 557 रहा और रैंक 44179 आई। अब तक पांच कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं और प्रणव पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने हार मान ली और नीट छोड़कर BMS कोर्स में एडमिशन ले लिया। जब वे BMS की पढ़ाई कर रहे थे, तब उनके दोस्तों ने उन्हें फिर से प्रेरित किया। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे अब हार मान लेंगे, तो जीवन भर इस मलाल के साथ जिएंगे कि उन्होंने पूरी कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी पिछली गलतियों का गहराई से विश्लेषण किया। उन्होंने एक अलग नोटबुक बनाई जिसमें अपनी हर छोटी-बड़ी गलती को नोट किया और नियमित रूप से उसका रिव्यु किया। उन्होंने NCERT की किताबों को अपना आधार बनाया और पिछले दो महीनों में 40 से 50 मॉक टेस्ट हल किए। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव उनके मानसिक दृष्टिकोण में आया। पहले उन्हें एग्जाम हॉल में जाते ही पैनिक अटैक आने लगते थे और हाथ-पांव ठंडे पड़ जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया। नीट 2023 के एग्जाम रूम में उन्होंने शांत रहकर पेपर को हल किया और फिजिक्स के एक छोटे से हिस्से को छोड़कर पूरा पेपर समय से पहले ही पूरा कर लिया। उन्हें अहसास हो गया था कि इस बार परिणाम उनके पक्ष में होगा। अंततः, उनकी मेहनत रंग लाई और नीट 2023 में बेहतरीन स्कोर करने के बाद उनका चयन एक प्रतिष्ठित सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो गया। आज जब प्रणव पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि वे पांच असफलताओं के अनुभव उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। उन असफलताओं ने उन्हें धैर्य, अनुशासन और विपरीत परिस्थितियों में टिके रहना सिखाया। वे कहते हैं कि यदि वे पहली बार में ही सफल हो जाते, तो शायद वे जीवन के उन गहरे सबक को कभी नहीं सीख पाते। अब वे उन सभी छात्रों को सलाह देते हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और बार-बार असफल होने के कारण निराश हैं। वे कहते हैं कि अगर आप तैयारी अच्छी कर रहे हैं लेकिन स्कोर कम आ रहा है, तो अपनी कमियों को पहचानें, उन्हें लिखें और उन पर काम करें। समय दें और एक आखिरी कोशिश पूरी ईमानदारी के साथ करें, क्योंकि सफलता केवल उन्हें मिलती है जो अंत तक हार नहीं मानते। प्रणव की यह यात्रा आज हजारों नीट एस्पिरेंट्स के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो यह सिखाती है कि मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, निरंतर प्रयास और अटूट विश्वास से उसे हासिल किया जा सकता है.

बिहार के पुर्णिया जिले की गलियों से निकलकर एक सरकारी मेडिकल कॉलेज तक पहुँचने का सफर किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह कहानी है प्रणव की, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि सफलता केवल एक बार की कोशिश का नाम नहीं, बल्कि बार-बार गिरने के बाद फिर से खड़े होने का नाम है। प्रणव का जन्म एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था, जहाँ सुख-सुविधाओं का अभाव था लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। उनके पिता एक कूरियर बॉय के रूप में काम करते थे। वे दिन भर धूप और बारिश की परवाह किए बिना घर-घर जाकर कूरियर पहुँचाते थे ताकि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। एक कूरियर बॉय का काम न तो समाज में बहुत सम्मानजनक माना जाता था और न ही उसमें वेतन अधिक था, लेकिन प्रणव के पिता के लिए उनके बेटे की शिक्षा सबसे ऊपर थी। उनकी माता एक शिक्षिका थीं, जिन्होंने न केवल प्रणव को किताबी ज्ञान दिया बल्कि जीवन की मुश्किल परिस्थितियों से लड़ना भी सिखाया। आर्थिक तंगी के बावजूद, माता-पिता ने यह सुनिश्चित किया कि प्रणव की पढ़ाई में कोई कमी न रहे। उन्होंने अपनी जरूरतों को काटकर प्रणव को शहर के सबसे बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाया, ताकि उसे वह वातावरण मिल सके जो एक डॉक्टर बनने के लिए आवश्यक है। शिक्षा के प्रति इस समर्पण के बाद जब प्रणव ने नीट की तैयारी शुरू की, तो उन्हें लगा कि रास्ता आसान होगा, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत थी। 4 जून 2018 को जब नीट यूजी का परिणाम आया, तो प्रणव को वह स्कोर नहीं मिला जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। वह पहले ही प्रयास में असफल रहे। स्कूल के दिनों में प्रणव कोई असाधारण छात्र नहीं थे, और इस बात का फायदा उठाकर उनके रिश्तेदारों और आस-पास के लोगों ने उन पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे कि नीट जैसे कठिन एग्जाम को निकालना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम कुछ और ट्राई करो। जब अपने ही करीबियों द्वारा क्षमता पर संदेह किया जाता है, तो एक युवा का मनोबल टूट जाता है। प्रणव भी इसी दौर से गुजरे, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा सहारा था जिसने उन्हें टूटने नहीं दिया। वह सहारा थे उनकी माँ। एक शाम जब प्रणव और उनकी माँ बातें कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि उनकी माँ का भी सपना डॉक्टर बनने का था, जिसे वे अपनी परिस्थितियों के कारण पूरा नहीं कर पाई थीं। उस दिन से प्रणव के लिए यह परीक्षा केवल उनका व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं, बल्कि अपनी माँ के अधूरे सपने को पूरा करने का एक जरिया बन गई। लेकिन सफलता का रास्ता कांटों भरा था। प्रणव को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार पांच बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। साल 2019 में उन्होंने 466 का स्कोर किया और उनकी ऑल इंडिया रैंक 6300 रही। 2020 में स्कोर बढ़कर 530 हुआ, लेकिन फिर भी लक्ष्य से दूरी बनी रही। साल 2021 में परीक्षा का पैटर्न बदला और सेक्शन A और B की शुरुआत हुई, जिससे प्रणव काफी भ्रमित हो गए। परीक्षा हॉल के तनाव और डर ने उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह हिला दिया और वे मानसिक रूप से हार मान चुके थे। इसके बाद 2022 की तैयारी के दौरान कोविड महामारी ने दस्तक दी। कोचिंग संस्थान बंद हो गए, परीक्षाएं स्थगित हुईं और इस अनिश्चितता के माहौल में प्रणव का ध्यान भटक गया। उन्हें ऑनलाइन गेमिंग की लत लग गई, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई। अगस्त 2022 की परीक्षा में उनका स्कोर 557 रहा और रैंक 44179 आई। अब तक पांच कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं और प्रणव पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने हार मान ली और नीट छोड़कर BMS कोर्स में एडमिशन ले लिया। जब वे BMS की पढ़ाई कर रहे थे, तब उनके दोस्तों ने उन्हें फिर से प्रेरित किया। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे अब हार मान लेंगे, तो जीवन भर इस मलाल के साथ जिएंगे कि उन्होंने पूरी कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी पिछली गलतियों का गहराई से विश्लेषण किया। उन्होंने एक अलग नोटबुक बनाई जिसमें अपनी हर छोटी-बड़ी गलती को नोट किया और नियमित रूप से उसका रिव्यु किया। उन्होंने NCERT की किताबों को अपना आधार बनाया और पिछले दो महीनों में 40 से 50 मॉक टेस्ट हल किए। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव उनके मानसिक दृष्टिकोण में आया। पहले उन्हें एग्जाम हॉल में जाते ही पैनिक अटैक आने लगते थे और हाथ-पांव ठंडे पड़ जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया। नीट 2023 के एग्जाम रूम में उन्होंने शांत रहकर पेपर को हल किया और फिजिक्स के एक छोटे से हिस्से को छोड़कर पूरा पेपर समय से पहले ही पूरा कर लिया। उन्हें अहसास हो गया था कि इस बार परिणाम उनके पक्ष में होगा। अंततः, उनकी मेहनत रंग लाई और नीट 2023 में बेहतरीन स्कोर करने के बाद उनका चयन एक प्रतिष्ठित सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो गया। आज जब प्रणव पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि वे पांच असफलताओं के अनुभव उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। उन असफलताओं ने उन्हें धैर्य, अनुशासन और विपरीत परिस्थितियों में टिके रहना सिखाया। वे कहते हैं कि यदि वे पहली बार में ही सफल हो जाते, तो शायद वे जीवन के उन गहरे सबक को कभी नहीं सीख पाते। अब वे उन सभी छात्रों को सलाह देते हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और बार-बार असफल होने के कारण निराश हैं। वे कहते हैं कि अगर आप तैयारी अच्छी कर रहे हैं लेकिन स्कोर कम आ रहा है, तो अपनी कमियों को पहचानें, उन्हें लिखें और उन पर काम करें। समय दें और एक आखिरी कोशिश पूरी ईमानदारी के साथ करें, क्योंकि सफलता केवल उन्हें मिलती है जो अंत तक हार नहीं मानते। प्रणव की यह यात्रा आज हजारों नीट एस्पिरेंट्स के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो यह सिखाती है कि मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, निरंतर प्रयास और अटूट विश्वास से उसे हासिल किया जा सकता है





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