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नीट पेपर लीक विवाद पर राहुल गांधी का सरकार पर प्रहार और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

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नीट पेपर लीक विवाद पर राहुल गांधी का सरकार पर प्रहार और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
नीट पेपर लीकराहुल गांधीधर्मेंद्र प्रधान
📆24-05-2026 10:49:00
📰Amar Ujala
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राहुल गांधी ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में 22 लाख छात्रों के भविष्य को दांव पर बताते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है, जबकि देवेंद्र फडणवीस ने राहुल के दावों को काल्पनिक बताया है।

नीट-यूजी परीक्षा के पेपर लीक होने के गंभीर आरोपों ने देश के शैक्षिक वातावरण और राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। इस संवेदनशील मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर बेहद तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी का स्पष्ट कहना है कि लगभग 22 लाख मेधावी छात्रों का भविष्य इस समय दांव पर लगा हुआ है, जो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए एक अत्यंत चिंताजनक और दुखद स्थिति है। उन्होंने हैदराबाद में हो रहे छात्र प्रदर्शनों का एक वीडियो साझा करते हुए यह बताया कि किस तरह देश का युवा सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारों की मांग कर रहा है। प्रदर्शनकारी छात्र नीट पेपर लीक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग कर रहे थे। राहुल गांधी ने अपने सं देश में जोर दिया कि जब लाखों युवा सड़कों पर हों और प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहें, तो यह साफ दर्शाता है कि सरकार जवाब देने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास कर रही है। यह मामला केवल एक परीक्षा की त्रुटि नहीं है, बल्कि यह देश की पूरी परीक्षा प्रणाली और उसकी सुरक्षा व्यवस्था की विफलता को उजागर करता है। छात्रों का मानना है कि उनकी कड़ी मेहनत को भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर अपना रुख और कड़ा करते हुए यह घोषणा की है कि उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते। राहुल गांधी ने यह मांग दोहराई कि केवल इस्तीफे से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि सरकार को एक ऐसी फुलप्रूफ और पारदर्शी व्यवस्था लागू करनी होगी जिससे भविष्य में नीट जैसी किसी भी बड़ी परीक्षा में पेपर लीक की कोई गुंजाइश न रहे। विपक्ष का यह गंभीर आरोप है कि वर्तमान सरकार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा बनाए रखने में पूरी तरह विफल रही है। इस विवाद ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधारों की आवश्यकता को जन्म दिया है। कांग्रेस का तर्क है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी और दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक छात्रों का भरोसा व्यवस्था पर वापस नहीं लौटेगा। इस पूरे प्रकरण ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन करने वाली एजेंसियां वास्तव में सुरक्षित हैं। युवाओं में व्याप्त इस आक्रोश को देखते हुए कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि वे इस लड़ाई को पीछे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि यह लाखों परिवारों के सपनों और भविष्य से जुड़ा मामला है। दूसरी ओर, इस राजनीतिक गहमागहमी के बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के बयानों पर कड़ा पलटवार किया है। फडणवीस ने राहुल गांधी द्वारा एनडीए सरकार के गिरने की भविष्यवाणी को पूरी तरह से काल्पनिक और आधारहीन करार दिया। नागपुर में मीडिया से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी की बातें मुंगेरीलाल के हसीन सपने जैसी हैं और यह दावा कि मोदी सरकार एक साल के भीतर गिर जाएगी, महज एक दिवास्वप्न है। फडणवीस ने राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर तंज कसते हुए कहा कि वास्तविकता और कल्पना के बीच का अंतर समझना उनके लिए आवश्यक है। दिलचस्प बात यह है कि फडणवीस यह बयान नागपुर में एक नए गोदाम लॉजिस्टिक्स पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान दे रहे थे, जहाँ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने महाराष्ट्र की नई लॉजिस्टिक्स नीति पर चर्चा की और बताया कि कैसे नागपुर देश का एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब बनता जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आधुनिक लॉजिस्टिक्स पार्क बनने से उद्योगों की परिचालन लागत घटेगी और भारतीय कंपनियां वैश्विक सप्लाई चेन में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगी। अंततः, नीट पेपर लीक का यह मुद्दा अब केवल एक प्रशासनिक चूक न रहकर एक बड़े राजनीतिक संग्राम का रूप ले चुका है। एक तरफ जहाँ छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा और निष्पक्ष परीक्षा की मांग को लेकर आंदोलित हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग ने इस विवाद को और अधिक गरमा दिया है। यह पूरी घटना इस बात की याद दिलाती है कि देश की प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता और विश्वसनीयता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। यदि समय रहते कड़े कदम नहीं उठाए गए और परीक्षा प्रणालियों में मूलभूत सुधार नहीं किए गए, तो यह युवाओं के मनोबल को तोड़ सकता है। इस पूरे विवाद ने केंद्र सरकार के सामने अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने और शिक्षा प्रणाली में व्यापक पारदर्शिता लाने की एक बड़ी चुनौती पेश की है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है और क्या छात्रों की मांगों को स्वीकार किया जाएगा.

नीट-यूजी परीक्षा के पेपर लीक होने के गंभीर आरोपों ने देश के शैक्षिक वातावरण और राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। इस संवेदनशील मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर बेहद तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी का स्पष्ट कहना है कि लगभग 22 लाख मेधावी छात्रों का भविष्य इस समय दांव पर लगा हुआ है, जो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए एक अत्यंत चिंताजनक और दुखद स्थिति है। उन्होंने हैदराबाद में हो रहे छात्र प्रदर्शनों का एक वीडियो साझा करते हुए यह बताया कि किस तरह देश का युवा सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारों की मांग कर रहा है। प्रदर्शनकारी छात्र नीट पेपर लीक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग कर रहे थे। राहुल गांधी ने अपने संदेश में जोर दिया कि जब लाखों युवा सड़कों पर हों और प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहें, तो यह साफ दर्शाता है कि सरकार जवाब देने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास कर रही है। यह मामला केवल एक परीक्षा की त्रुटि नहीं है, बल्कि यह देश की पूरी परीक्षा प्रणाली और उसकी सुरक्षा व्यवस्था की विफलता को उजागर करता है। छात्रों का मानना है कि उनकी कड़ी मेहनत को भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर अपना रुख और कड़ा करते हुए यह घोषणा की है कि उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते। राहुल गांधी ने यह मांग दोहराई कि केवल इस्तीफे से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि सरकार को एक ऐसी फुलप्रूफ और पारदर्शी व्यवस्था लागू करनी होगी जिससे भविष्य में नीट जैसी किसी भी बड़ी परीक्षा में पेपर लीक की कोई गुंजाइश न रहे। विपक्ष का यह गंभीर आरोप है कि वर्तमान सरकार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा बनाए रखने में पूरी तरह विफल रही है। इस विवाद ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधारों की आवश्यकता को जन्म दिया है। कांग्रेस का तर्क है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी और दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक छात्रों का भरोसा व्यवस्था पर वापस नहीं लौटेगा। इस पूरे प्रकरण ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन करने वाली एजेंसियां वास्तव में सुरक्षित हैं। युवाओं में व्याप्त इस आक्रोश को देखते हुए कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि वे इस लड़ाई को पीछे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि यह लाखों परिवारों के सपनों और भविष्य से जुड़ा मामला है। दूसरी ओर, इस राजनीतिक गहमागहमी के बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के बयानों पर कड़ा पलटवार किया है। फडणवीस ने राहुल गांधी द्वारा एनडीए सरकार के गिरने की भविष्यवाणी को पूरी तरह से काल्पनिक और आधारहीन करार दिया। नागपुर में मीडिया से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी की बातें मुंगेरीलाल के हसीन सपने जैसी हैं और यह दावा कि मोदी सरकार एक साल के भीतर गिर जाएगी, महज एक दिवास्वप्न है। फडणवीस ने राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर तंज कसते हुए कहा कि वास्तविकता और कल्पना के बीच का अंतर समझना उनके लिए आवश्यक है। दिलचस्प बात यह है कि फडणवीस यह बयान नागपुर में एक नए गोदाम लॉजिस्टिक्स पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान दे रहे थे, जहाँ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने महाराष्ट्र की नई लॉजिस्टिक्स नीति पर चर्चा की और बताया कि कैसे नागपुर देश का एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब बनता जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आधुनिक लॉजिस्टिक्स पार्क बनने से उद्योगों की परिचालन लागत घटेगी और भारतीय कंपनियां वैश्विक सप्लाई चेन में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगी। अंततः, नीट पेपर लीक का यह मुद्दा अब केवल एक प्रशासनिक चूक न रहकर एक बड़े राजनीतिक संग्राम का रूप ले चुका है। एक तरफ जहाँ छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा और निष्पक्ष परीक्षा की मांग को लेकर आंदोलित हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग ने इस विवाद को और अधिक गरमा दिया है। यह पूरी घटना इस बात की याद दिलाती है कि देश की प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता और विश्वसनीयता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। यदि समय रहते कड़े कदम नहीं उठाए गए और परीक्षा प्रणालियों में मूलभूत सुधार नहीं किए गए, तो यह युवाओं के मनोबल को तोड़ सकता है। इस पूरे विवाद ने केंद्र सरकार के सामने अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने और शिक्षा प्रणाली में व्यापक पारदर्शिता लाने की एक बड़ी चुनौती पेश की है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है और क्या छात्रों की मांगों को स्वीकार किया जाएगा

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नीट पेपर लीक राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा प्रणाली राजनीतिक विवाद

 

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