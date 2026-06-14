नीट पेपर लीक और सीबीएसई 12वीं की ऑनलाइन मार्किंग में हुई गड़बड़ियों ने छात्र आंदोलन को प्रज्वलित किया, जबकि एक प्रमुख टीवी एंकर और लोकप्रिय कोचिंग शिक्षकों के बीच सोशल मीडिया पर उभरी बहस ने मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। हाईकोर्ट में दायर मानहानि मुकदमे से लेकर पुराने नैनोचिप नोटों के झूठे दावों तक, यह लेख नई पीढ़ी के भरोसे की टूटन को उजागर करता है।

नीट पेपर लीक और सीबीएसई की कक्षा 12 ऑनलाइन मार्किंग में हुई गड़बड़ी ने पूरे देश में विद्रोह का माहौल बना दिया। छात्र और अभिभावक शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने की माँग कर रहे हैं, जबकि मुख्यधारा के बड़े समाचार चैनल इस समस्या को अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एक निजी टेलीविज़न नेटवर्क की जानी-मानी महिला एंकर और लोकप्रिय कोचिंग शिक्षकों के बीच सोशल मीडिया पर झड़प छिड़ गई। एंकर ने कोचों को 'बेकार और मामूली लोग' कहा, और कोचों ने उत्तर में अपने‑अपने यूट्यूब चैनलों पर सरकारी मीडिया की 'गोदी' होने की आलोचना की। यह मुद्दा दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया, जहाँ मीडिया हाउस ने खान सर, अभिनय शर्मा, बबीता त्यागी और अन्य कोचों के खिलाफ दो करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे दायर किए। एंकर अंजना ओम कश्यप ने X (पूर्वTwitter) पर एक पोस्ट में कोचिंग उद्योग को 'कोचिंग माफिया' कहकर निंदित किया, यह दावा किया कि वे छात्रों और उनके परिवारों का शोषण करते हैं। इस पोस्ट पर तुरंत अभिनय शर्मा ने प्रतिक्रिया दी, वह अपने 30 लाख से अधिक सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल पर 'गोदी मीडिया' की आलोचना करते हुए कहा कि समाचार चैनल सत्ता के खिलाफ सवाल नहीं उठाते, बल्कि सत्ता को बचाते हैं। पटना के 'खान ग्लोबल स्टडीज' के खान सर (61 लाख सब्सक्राइबर) और सोनीपत की बबीता त्यागी (37 लाख सब्सक्राइबर) ने भी इस बहस में शामिल होकर मीडिया की जवाबदेही पर सवाल उठाए। बबीता ने एक वीडियो में कहा कि प्राइम‑टाइम न्यूज़ में अक्सर जालसाजी भरी खबरें आती हैं, जैसे कि जलमुड़ी में किस प्रकार का तेल इस्तेमाल किया जाता है, और पत्रकारों ने बांग्लादेश की एक भैंस की तुलना डोनाल्ड ट्रम्प से की, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पत्रकारिता का मानक गिर चुका है। इन घटनाओं ने युवा पीढ़ी में स्थापित मुख्यधारा मीडिया के प्रति विश्वास को पूरी तरह तोड़ दिया है। 2016 की नोटबंदी के समय जब कई टीवी एंकरों ने 'नैनोचिप वाले नोट' के झूठे दावे किए थे, तब से ही मीडिया ने सच्चाई से पीछे हट कर सनसनीखेज़ी को अपनाया था। 2025 में 'ऑपरेशन सिंधूर' के दौरान भी कुछ प्रमुख चैनलों ने भारतीय नौसेना द्वारा कराची बंदरगाह पर हमला होने का झूठा दावा किया था, जिसे बाद में फैक्ट‑चेक पोर्टल ऑल्टन्यूज ने निराधार बताया। अब 2026 में नीट पेपर लीक ्स और सीबीएसई की गड़बड़ी की बात आए तो सरकारी एजेंसियाँ और मुख्यधारा मीडिया दोनों ही प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, जबकि छात्र आंदोलन और कोचिंग समुदाय की आवाज़ें तेज़ी से बढ़ रही हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने शिक्षामंत्री का इस्तीफा माँगा, लेकिन सरकार का ध्यान केवल 'कोचिंग माफिया' को निशाना बनाने पर केंद्रित रहा। यह संघर्ष दर्शाता है कि जब युवा वर्ग अपने अधिकारों और शिक्षा प्रणाली में सुधार की माँग करता है, तो उन्हें ही 'गैर‑जिम्मेदार' मीडिया द्वारा लक्षित किया जाता है। अंत में वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षकों को सच्ची पत्रकारिता के ध्वजवाहक माना जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास लाखों छात्रों तक सीधा पहुंच है और उनका दृष्टिकोण अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए.

नीट पेपर लीक और सीबीएसई की कक्षा 12 ऑनलाइन मार्किंग में हुई गड़बड़ी ने पूरे देश में विद्रोह का माहौल बना दिया। छात्र और अभिभावक शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने की माँग कर रहे हैं, जबकि मुख्यधारा के बड़े समाचार चैनल इस समस्या को अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एक निजी टेलीविज़न नेटवर्क की जानी-मानी महिला एंकर और लोकप्रिय कोचिंग शिक्षकों के बीच सोशल मीडिया पर झड़प छिड़ गई। एंकर ने कोचों को 'बेकार और मामूली लोग' कहा, और कोचों ने उत्तर में अपने‑अपने यूट्यूब चैनलों पर सरकारी मीडिया की 'गोदी' होने की आलोचना की। यह मुद्दा दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया, जहाँ मीडिया हाउस ने खान सर, अभिनय शर्मा, बबीता त्यागी और अन्य कोचों के खिलाफ दो करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे दायर किए। एंकर अंजना ओम कश्यप ने X (पूर्वTwitter) पर एक पोस्ट में कोचिंग उद्योग को 'कोचिंग माफिया' कहकर निंदित किया, यह दावा किया कि वे छात्रों और उनके परिवारों का शोषण करते हैं। इस पोस्ट पर तुरंत अभिनय शर्मा ने प्रतिक्रिया दी, वह अपने 30 लाख से अधिक सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल पर 'गोदी मीडिया' की आलोचना करते हुए कहा कि समाचार चैनल सत्ता के खिलाफ सवाल नहीं उठाते, बल्कि सत्ता को बचाते हैं। पटना के 'खान ग्लोबल स्टडीज' के खान सर (61 लाख सब्सक्राइबर) और सोनीपत की बबीता त्यागी (37 लाख सब्सक्राइबर) ने भी इस बहस में शामिल होकर मीडिया की जवाबदेही पर सवाल उठाए। बबीता ने एक वीडियो में कहा कि प्राइम‑टाइम न्यूज़ में अक्सर जालसाजी भरी खबरें आती हैं, जैसे कि जलमुड़ी में किस प्रकार का तेल इस्तेमाल किया जाता है, और पत्रकारों ने बांग्लादेश की एक भैंस की तुलना डोनाल्ड ट्रम्प से की, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पत्रकारिता का मानक गिर चुका है। इन घटनाओं ने युवा पीढ़ी में स्थापित मुख्यधारा मीडिया के प्रति विश्वास को पूरी तरह तोड़ दिया है। 2016 की नोटबंदी के समय जब कई टीवी एंकरों ने 'नैनोचिप वाले नोट' के झूठे दावे किए थे, तब से ही मीडिया ने सच्चाई से पीछे हट कर सनसनीखेज़ी को अपनाया था। 2025 में 'ऑपरेशन सिंधूर' के दौरान भी कुछ प्रमुख चैनलों ने भारतीय नौसेना द्वारा कराची बंदरगाह पर हमला होने का झूठा दावा किया था, जिसे बाद में फैक्ट‑चेक पोर्टल ऑल्टन्यूज ने निराधार बताया। अब 2026 में नीट पेपर लीक्स और सीबीएसई की गड़बड़ी की बात आए तो सरकारी एजेंसियाँ और मुख्यधारा मीडिया दोनों ही प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, जबकि छात्र आंदोलन और कोचिंग समुदाय की आवाज़ें तेज़ी से बढ़ रही हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने शिक्षामंत्री का इस्तीफा माँगा, लेकिन सरकार का ध्यान केवल 'कोचिंग माफिया' को निशाना बनाने पर केंद्रित रहा। यह संघर्ष दर्शाता है कि जब युवा वर्ग अपने अधिकारों और शिक्षा प्रणाली में सुधार की माँग करता है, तो उन्हें ही 'गैर‑जिम्मेदार' मीडिया द्वारा लक्षित किया जाता है। अंत में वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षकों को सच्ची पत्रकारिता के ध्वजवाहक माना जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास लाखों छात्रों तक सीधा पहुंच है और उनका दृष्टिकोण अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए





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नीट पेपर लीक सीबीएसई 12वीं गड़बड़ी कोचिंग टीम Vs एंकर मीडिया सम्बंधी विश्वसनीयता छात्र आंदोलन

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