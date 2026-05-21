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नीट यूजी पेपर लीक विवाद: राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए केंद्र सरकार को घेरा

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नीट यूजी पेपर लीक विवाद: राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए केंद्र सरकार को घेरा
राहुल गांधीनीट पेपर लीकधर्मेंद्र प्रधान
📆21-05-2026 14:15:00
📰Amar Ujala
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नीट यूजी पेपर लीक मामले में राहुल गांधी ने पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और एक सुरक्षित परीक्षा प्रणाली की मांग की है।

मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी के पेपर लीक होने के गंभीर मामले ने एक बार फिर देश के शिक्षा तंत्र और सरकार की जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर अत्यंत तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह केवल एक परीक्षा का लीक होना नहीं है, बल्कि लाखों मेधावी छात्रों के सपनों और उनके भविष्य का कत्ल है। उन्होंने राजस्थान में अपनी पार्टी और छात्र इकाई एनएसयूआई द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए यह मांग की है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी का मानना है कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते और देश में पेपर लीक को रोकने के लिए एक अभेद्य और सुरक्षित व्यवस्था लागू नहीं होती, तब तक यह लड़ाई सड़क से संसद तक जारी रहेगी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्हें असंवेदनशील बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से लिखा कि एक तरफ देश के युवा अपनी मेहनत और भविष्य को लेकर सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रहे थे, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी इटली में टॉफी खिलाते हुए रील्स बनाने में व्यस्त थे। राहुल गांधी ने इस विरोधाभास को रेखांकित करते हुए कहा कि यह बेहद दुखद है कि नीट पेपर लीक की वजह से कई छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया और कुछ ने तो गहरे मानसिक तनाव के कारण अपनी जान तक दे दी, लेकिन प्रधानमंत्री ने न तो इसकी जिम्मेदारी ली और न ही जिम्मेदार मंत्री को हटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के दर्द को समझने के बजाय उन्हें नजरअंदाज कर रही है, जो कि एक लोकतांत्रिक देश में बेहद चिंताजनक स्थिति है। इस विरोध प्रदर्शन का असर राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी देखने को मिला, जहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा मुख्यालय की ओर मार्च निकाला। इस प्रदर्शन का नेतृत्व राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किया। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जो सरकार छात्रों के जायज सवालों का जवाब लाठियों से देती है, वह सरकार जवाबदेही से नहीं बल्कि डर से संचालित होती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्र देश सरकारें छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता इस अन्याय के खिलाफ झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह लड़ाई हर उस छात्र के सम्मान की लड़ाई है जिसका भविष्य इस नाकाम सरकार ने चुरा लिया है। इसके अलावा, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को व्यापक आर्थिक और सामाजिक ढांचे से जोड़ते हुए सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी कि देश पर एक भयंकर आर्थिक तूफान मंडरा रहा है। राहुल गांधी के अनुसार, पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने जो ढांचा खड़ा किया है, वह केवल कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों जैसे अडानी और अंबानी के फायदे के लिए था। उन्होंने दावा किया कि अब यह ढांचा चरमराने वाला है और जब यह गिरेगा, तो इसकी चोट बड़े उद्योगपतियों को नहीं बल्कि आम युवाओं, गरीबों, मध्यम वर्ग, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों को लगेगी। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे अपने आसपास देखें और समझें कि क्या वे इस विशेष ढांचे का हिस्सा हैं या फिर वे उस आने वाले तूफान का शिकार होने वाले हैं। अंततः, राहुल गांधी ने शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केवल कागजी दावों से पेपर लीक नहीं रुकेंगे, बल्कि इसके लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह सिस्टम की जरूरत है। नीट-यूजी पेपर लीक ने यह साबित कर दिया है कि वर्तमान प्रशासन छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने में पूरी तरह विफल रहा है। उन्होंने दोहराया कि उनकी लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि हर प्रभावित छात्र को न्याय नहीं मिल जाता और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के ठोस कदम नहीं उठाए जाते। यह पूरा घटनाक्रम अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है, जिसमें शिक्षा, रोजगार और जवाबदेही जैसे बुनियादी मुद्दे केंद्र में हैं.

मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी के पेपर लीक होने के गंभीर मामले ने एक बार फिर देश के शिक्षा तंत्र और सरकार की जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर अत्यंत तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह केवल एक परीक्षा का लीक होना नहीं है, बल्कि लाखों मेधावी छात्रों के सपनों और उनके भविष्य का कत्ल है। उन्होंने राजस्थान में अपनी पार्टी और छात्र इकाई एनएसयूआई द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए यह मांग की है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी का मानना है कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते और देश में पेपर लीक को रोकने के लिए एक अभेद्य और सुरक्षित व्यवस्था लागू नहीं होती, तब तक यह लड़ाई सड़क से संसद तक जारी रहेगी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्हें असंवेदनशील बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से लिखा कि एक तरफ देश के युवा अपनी मेहनत और भविष्य को लेकर सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रहे थे, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी इटली में टॉफी खिलाते हुए रील्स बनाने में व्यस्त थे। राहुल गांधी ने इस विरोधाभास को रेखांकित करते हुए कहा कि यह बेहद दुखद है कि नीट पेपर लीक की वजह से कई छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया और कुछ ने तो गहरे मानसिक तनाव के कारण अपनी जान तक दे दी, लेकिन प्रधानमंत्री ने न तो इसकी जिम्मेदारी ली और न ही जिम्मेदार मंत्री को हटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के दर्द को समझने के बजाय उन्हें नजरअंदाज कर रही है, जो कि एक लोकतांत्रिक देश में बेहद चिंताजनक स्थिति है। इस विरोध प्रदर्शन का असर राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी देखने को मिला, जहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा मुख्यालय की ओर मार्च निकाला। इस प्रदर्शन का नेतृत्व राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किया। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जो सरकार छात्रों के जायज सवालों का जवाब लाठियों से देती है, वह सरकार जवाबदेही से नहीं बल्कि डर से संचालित होती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्रदेश सरकारें छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता इस अन्याय के खिलाफ झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह लड़ाई हर उस छात्र के सम्मान की लड़ाई है जिसका भविष्य इस नाकाम सरकार ने चुरा लिया है। इसके अलावा, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को व्यापक आर्थिक और सामाजिक ढांचे से जोड़ते हुए सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी कि देश पर एक भयंकर आर्थिक तूफान मंडरा रहा है। राहुल गांधी के अनुसार, पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने जो ढांचा खड़ा किया है, वह केवल कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों जैसे अडानी और अंबानी के फायदे के लिए था। उन्होंने दावा किया कि अब यह ढांचा चरमराने वाला है और जब यह गिरेगा, तो इसकी चोट बड़े उद्योगपतियों को नहीं बल्कि आम युवाओं, गरीबों, मध्यम वर्ग, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों को लगेगी। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे अपने आसपास देखें और समझें कि क्या वे इस विशेष ढांचे का हिस्सा हैं या फिर वे उस आने वाले तूफान का शिकार होने वाले हैं। अंततः, राहुल गांधी ने शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केवल कागजी दावों से पेपर लीक नहीं रुकेंगे, बल्कि इसके लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह सिस्टम की जरूरत है। नीट-यूजी पेपर लीक ने यह साबित कर दिया है कि वर्तमान प्रशासन छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने में पूरी तरह विफल रहा है। उन्होंने दोहराया कि उनकी लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि हर प्रभावित छात्र को न्याय नहीं मिल जाता और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के ठोस कदम नहीं उठाए जाते। यह पूरा घटनाक्रम अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है, जिसमें शिक्षा, रोजगार और जवाबदेही जैसे बुनियादी मुद्दे केंद्र में हैं

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राहुल गांधी नीट पेपर लीक धर्मेंद्र प्रधान कांग्रेस शिक्षा मंत्रालय

 

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