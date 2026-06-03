राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने NEET पेपर लीक के मामले में प्रशासनिक सिस्टम की विफलता स्वीकार करते हुए दोषियों को 'आस्तीन के सांप' बताया। मंत्री ने इल_FILES की जांच में तेजी लाने और नए सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार करने की घोषणा की, साथ ही स्थानीय निकायों की आत्मनिर्भरता और चुनाव प्रक्रिया पर स्वतंत्र संस्थाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला।

राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान कि नीट परीक्षा के पेपर लीक के मामले में प्रशासनिक और परीक्षा नियामक सिस्टम की विफलता हुई है। वे सिस्टम के भीतर बैठे ' आस्तीन के सांप ' को दोषी बताते हुए युवाओं से क्षमाप्रार्थी हैं। मंत्री नीट पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियों की त्वरित और कड़ी कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य की एसओजी और केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बेहद तेजी से कदम उठाए हैं और दोषियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए नए सुरक्षा प्रोटोकॉल पर काम कर रही है। स्थानीय निकाय ों की वित्तीय स्थिति और उनके आत्मनिर्भरता पर मंत्री ने जोर दिया। उनके अनुसार जब तक नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाएं आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगी, तब तक विकास कार्यों को वांछित गति नहीं दिया जा सकेगा। सरकार का ध्यान निकायों के वित्तीय प्रबंधन को पारदर्शी बनाने, फिजूलखर्च रोकने और नई आय के स्रोत विकसित करने पर है। आगामी पंचायतीराज और नगरीय निकाय चुनावों की तारीखों के संबंध में मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है और चुनाव की तारीखें का निर्धारण करना पूरी तरह उसके अधिकार क्षेत्र में है। सरकार इसमें दखल नहीं देती। पिछड़े वर्ग (OBC) को राजनीतिक आरक्षण द民生 समस्याओं के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है। राज्य OBC आयोग जिलों के आंकड़ों का अध्ययन कर रहा है और उसकी रिपोर्ट मिलते ही चुनाव की प्रक्रिया साफ हो जाएगी। बीकानेर दौरे पर मंत्री ने स्थानीय अधिकारियों के अंदाजuned कार्यवाही और जनसुनवाई न करने पर सख्त रुख अख्तियार किया और पत्रकारों से सीधे संवाद करते हुए उनकी पवित्रता का संदेश दिया.

राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान कि नीट परीक्षा के पेपर लीक के मामले में प्रशासनिक और परीक्षा नियामक सिस्टम की विफलता हुई है। वे सिस्टम के भीतर बैठे 'आस्तीन के सांप' को दोषी बताते हुए युवाओं से क्षमाप्रार्थी हैं। मंत्री नीट पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियों की त्वरित और कड़ी कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य की एसओजी और केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बेहद तेजी से कदम उठाए हैं और दोषियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए नए सुरक्षा प्रोटोकॉल पर काम कर रही है। स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति और उनके आत्मनिर्भरता पर मंत्री ने जोर दिया। उनके अनुसार जब तक नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाएं आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगी, तब तक विकास कार्यों को वांछित गति नहीं दिया जा सकेगा। सरकार का ध्यान निकायों के वित्तीय प्रबंधन को पारदर्शी बनाने, फिजूलखर्च रोकने और नई आय के स्रोत विकसित करने पर है। आगामी पंचायतीराज और नगरीय निकाय चुनावों की तारीखों के संबंध में मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है और चुनाव की तारीखें का निर्धारण करना पूरी तरह उसके अधिकार क्षेत्र में है। सरकार इसमें दखल नहीं देती। पिछड़े वर्ग (OBC) को राजनीतिक आरक्षण द民生 समस्याओं के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है। राज्य OBC आयोग जिलों के आंकड़ों का अध्ययन कर रहा है और उसकी रिपोर्ट मिलते ही चुनाव की प्रक्रिया साफ हो जाएगी। बीकानेर दौरे पर मंत्री ने स्थानीय अधिकारियों के अंदाजuned कार्यवाही और जनसुनवाई न करने पर सख्त रुख अख्तियार किया और पत्रकारों से सीधे संवाद करते हुए उनकी पवित्रता का संदेश दिया





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