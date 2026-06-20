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नीट पुनर्परीक्षा: नागपुर छात्र का सेंटर अबू धाबी, एनटीए की भूल पर देश में गुस्सा

राष्ट्रीय News

नीट पुनर्परीक्षा: नागपुर छात्र का सेंटर अबू धाबी, एनटीए की भूल पर देश में गुस्सा
नीट पुनर्परीक्षाNTA भूलअबू धाबी परीक्षा केंद्र
📆20-06-2026 18:43:00
📰Webdunia Hindi
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नीट पुनर्परीक्षा से ठीक एक दिन पहले नागपुर के एक छात्र का परीक्षा केंद्र अबू धाबी निकल आया। न पासपोर्ट, न पैसे, परिवार में पánico। एनटीए की तकनीकी गड़बड़ी पर राहुल गांधी ने आरоп लगाए, विशेषज्ञों ने बताई संभावित कारण। कोटा के छात्रों ने भी आपत्ति जताई। पूरा मुद्दा देश में विवादों का कारण बनता जा रहा है।

लाइव: नीट पुनर्परीक्षा से पहले एनटीए की चूक ने आंखें उनके सामने रख दिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की भूल बड़ी है। नागपुर के एक छात्र का परीक्षा केंद्र दूर देश के अबू धाबी में निकल आया। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय यह गलती सामने आई। छात्र और उसके परिवार के पास न पासपोर्ट है और न अबू धाबी जाने के पैसे। यह घटना पूरे देश में गुस्सा और चिंता फैला रही है। लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट किया। उन्होंने छात्र के मानसिक तनाव का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही किसी के भविष्य को नुकसान पहुंचा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि एडमिट कार्ड जारी करने में ऐसी तकनीकी गड़बड़ी नNER के सर्वर या सॉफ्टवेयर मैपिंग में हो सकती है। यह साबित करता है कि एनटीए की शिकायत निवारण प्रणाली कमजोर है। कोटा के छात्रों और नीट उम्मीदवारों ने भी इस बारे में आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ जुआ खेला जा रहा है। इस घटना ने देश की राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को साफ कर दिया है। एनटीए ने पीड़ित छात्र के लिए नागपुर सेंटर अलॉट करते हुए भुल सुधार करने की बात कही.

लाइव: नीट पुनर्परीक्षा से पहले एनटीए की चूक ने आंखें उनके सामने रख दिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की भूल बड़ी है। नागपुर के एक छात्र का परीक्षा केंद्र दूर देश के अबू धाबी में निकल आया। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय यह गलती सामने आई। छात्र और उसके परिवार के पास न पासपोर्ट है और न अबू धाबी जाने के पैसे। यह घटना पूरे देश में गुस्सा और चिंता फैला रही है। लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट किया। उन्होंने छात्र के मानसिक तनाव का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही किसी के भविष्य को नुकसान पहुंचा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि एडमिट कार्ड जारी करने में ऐसी तकनीकी गड़बड़ी नNER के सर्वर या सॉफ्टवेयर मैपिंग में हो सकती है। यह साबित करता है कि एनटीए की शिकायत निवारण प्रणाली कमजोर है। कोटा के छात्रों और नीट उम्मीदवारों ने भी इस बारे में आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ जुआ खेला जा रहा है। इस घटना ने देश की राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को साफ कर दिया है। एनटीए ने पीड़ित छात्र के लिए नागपुर सेंटर अलॉट करते हुए भुल सुधार करने की बात कही

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