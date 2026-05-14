नीट पेपर लीक पर राजस्थान में सियासी संग्राम: मदन दिलावर और अशोक गहलोत के बीच तीखी बहस

राजस्थान में नीट पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच विवाद गहरा गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर पेपर लीक की संस्कृति शुरू करने का आरोप लगाया, वहीं अशोक गहलोत ने आरोपियों के भाजपा संबंधों पर सवाल उठाए।

राजस्थान की राजनीति में इन दिनों नीट पेपर लीक मामले को लेकर एक जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। इस संवेदनशील मुद्दे ने राज्य के राजनीति क गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और पेपर लीक में आरोपियों के भाजपा से संबंधों की बात कही, तो राज्य के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने इस पर बहुत ही आक्रामक तरीके से प्रतिक्रिया दी। जोधपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए मंत्री दिलावर ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पेपर लीक की संस्कृति वास्तव में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान विकसित हुई थी। उन्होंने कांग्रेस की तुलना एक प्रसिद्ध कहावत सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली से की, जिसका अर्थ यह था कि जिस पार्टी ने सालों तक परीक्षाओं की मर्यादा को तार-तार किया, वह आज नैतिकता की बात कर रही है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि पिछली सरकार के समय में अनगिनत भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और कई रसूखदार कांग्रेस नेता इसमें शामिल पाए गए, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान भाजपा सरकार भ्रष्टाचार और पेपर लीक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। इस विवाद के दौरान जब मदन दिलावर से नीट पेपर लीक के आरोपी के साथ उनकी तस्वीरों और कथित संबंधों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसे पूरी तरह से राजनीति क साजिश करार दिया। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीति में सक्रिय रहते हुए एक नेता को हजारों लोगों से मिलना पड़ता है और उनके साथ तस्वीरें खिंचवानी पड़ती हैं। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के साथ फोटो होने मात्र से कोई नेता उस व्यक्ति के अपराधों में भागीदार नहीं हो जाता। दिलावर ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की असलियत हर समय पता होना संभव नहीं होता और यदि कोई व्यक्ति बाद में किसी गलत गतिविधि में शामिल पाया जाता है, तो उसके साथ पुरानी तस्वीरों के आधार पर आरोप लगाना गलत और निराधार है। इसी क्रम में उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों पर भी पलटवार किया और कहा कि आरोपियों के साथ उनके संबंध उतने ही हैं जितने डोटासरा के साथ हो सकते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि कोई आरोपी भाजपा का झंडा या बैनर लगा ले, तो वह रातों-रात भाजपा का नेता नहीं बन जाता, क्योंकि राजनीति क दलों के झंडे और बैनर बाजार में आसानी से उपलब्ध होते हैं और कोई भी इनका दुरुपयोग कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने यह महत्वपूर्ण बिंदु भी उठाया कि नीट की परीक्षा भारत सरकार के अधीन एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, इसलिए इसका प्रबंधन और जांच केंद्रीय एजेंसियों के हाथ में है, न कि राज्य सरकार के। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जांच एजेंसियां अपना काम पूरी निष्ठा से कर रही हैं और जल्द ही सच सामने आएगा। दूसरी ओर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले को विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है। गहलोत ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में पकड़ा गया मुख्य आरोपी भाजपा से गहराई से जुड़ा हुआ है और उसके परिवार के कई सदस्य पहले से ही सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि सिस्टम में गहरी पैठ है। गहलोत ने यह सवाल उठाया कि पिछले तीन वर्षों से नीट पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे लाखों मेधावी छात्रों का सपना टूट रहा है और उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। उन्होंने एसओजी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों हुई और क्या जांच एजेंसियों पर किसी प्रकार का दबाव है। गहलोत का मानना है कि जब तक इस रैकेट की जड़ तक नहीं पहुँचा जाएगा, तब तक परीक्षाओं की पवित्रता बहाल नहीं होगी। इसी बीच, मदन दिलावर ने अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का जिक्र किया जिसमें राजस्थानी भाषा को स्कूलों में पढ़ाने की बात कही गई है। दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार इस आदेश का गहन अध्ययन करेगी और आवश्यक कदम उठाएगी। साथ ही, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काफिलों में लग्जरी गाड़ियों की संख्या कम करने की पहल का स्वागत किया और कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन करेगी ताकि आम जनता को असुविधा न हो। कुल मिलाकर, राजस्थान में नीट पेपर लीक केवल एक प्रशासनिक विफलता का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बड़े राजनीति क युद्ध में तब्दील हो चुका है जहाँ दोनों दल अपनी छवि को बचाने और दूसरे को घेरने में जुटे हैं.

राजस्थान की राजनीति में इन दिनों नीट पेपर लीक मामले को लेकर एक जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। इस संवेदनशील मुद्दे ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और पेपर लीक में आरोपियों के भाजपा से संबंधों की बात कही, तो राज्य के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने इस पर बहुत ही आक्रामक तरीके से प्रतिक्रिया दी। जोधपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए मंत्री दिलावर ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पेपर लीक की संस्कृति वास्तव में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान विकसित हुई थी। उन्होंने कांग्रेस की तुलना एक प्रसिद्ध कहावत सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली से की, जिसका अर्थ यह था कि जिस पार्टी ने सालों तक परीक्षाओं की मर्यादा को तार-तार किया, वह आज नैतिकता की बात कर रही है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि पिछली सरकार के समय में अनगिनत भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और कई रसूखदार कांग्रेस नेता इसमें शामिल पाए गए, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान भाजपा सरकार भ्रष्टाचार और पेपर लीक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। इस विवाद के दौरान जब मदन दिलावर से नीट पेपर लीक के आरोपी के साथ उनकी तस्वीरों और कथित संबंधों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसे पूरी तरह से राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीति में सक्रिय रहते हुए एक नेता को हजारों लोगों से मिलना पड़ता है और उनके साथ तस्वीरें खिंचवानी पड़ती हैं। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के साथ फोटो होने मात्र से कोई नेता उस व्यक्ति के अपराधों में भागीदार नहीं हो जाता। दिलावर ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की असलियत हर समय पता होना संभव नहीं होता और यदि कोई व्यक्ति बाद में किसी गलत गतिविधि में शामिल पाया जाता है, तो उसके साथ पुरानी तस्वीरों के आधार पर आरोप लगाना गलत और निराधार है। इसी क्रम में उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों पर भी पलटवार किया और कहा कि आरोपियों के साथ उनके संबंध उतने ही हैं जितने डोटासरा के साथ हो सकते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि कोई आरोपी भाजपा का झंडा या बैनर लगा ले, तो वह रातों-रात भाजपा का नेता नहीं बन जाता, क्योंकि राजनीतिक दलों के झंडे और बैनर बाजार में आसानी से उपलब्ध होते हैं और कोई भी इनका दुरुपयोग कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने यह महत्वपूर्ण बिंदु भी उठाया कि नीट की परीक्षा भारत सरकार के अधीन एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, इसलिए इसका प्रबंधन और जांच केंद्रीय एजेंसियों के हाथ में है, न कि राज्य सरकार के। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जांच एजेंसियां अपना काम पूरी निष्ठा से कर रही हैं और जल्द ही सच सामने आएगा। दूसरी ओर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले को विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है। गहलोत ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में पकड़ा गया मुख्य आरोपी भाजपा से गहराई से जुड़ा हुआ है और उसके परिवार के कई सदस्य पहले से ही सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि सिस्टम में गहरी पैठ है। गहलोत ने यह सवाल उठाया कि पिछले तीन वर्षों से नीट पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे लाखों मेधावी छात्रों का सपना टूट रहा है और उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। उन्होंने एसओजी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों हुई और क्या जांच एजेंसियों पर किसी प्रकार का दबाव है। गहलोत का मानना है कि जब तक इस रैकेट की जड़ तक नहीं पहुँचा जाएगा, तब तक परीक्षाओं की पवित्रता बहाल नहीं होगी। इसी बीच, मदन दिलावर ने अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का जिक्र किया जिसमें राजस्थानी भाषा को स्कूलों में पढ़ाने की बात कही गई है। दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार इस आदेश का गहन अध्ययन करेगी और आवश्यक कदम उठाएगी। साथ ही, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काफिलों में लग्जरी गाड़ियों की संख्या कम करने की पहल का स्वागत किया और कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन करेगी ताकि आम जनता को असुविधा न हो। कुल मिलाकर, राजस्थान में नीट पेपर लीक केवल एक प्रशासनिक विफलता का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बड़े राजनीतिक युद्ध में तब्दील हो चुका है जहाँ दोनों दल अपनी छवि को बचाने और दूसरे को घेरने में जुटे हैं





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