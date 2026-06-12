नीट यूजी 2026 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. अब से छात्रों को परीक्षा देने और रफ वर्क करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा. मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा 21 जून 2026 को होने वाली है. NTA द्वारा संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब से परीक्षा के लिए कुल समय सीमा बढ़ाकर 195 मिनट कर दी गई ह.

NEET UG 2026: NTA ने 21 जून को होने वाले नीट री-एग्जाम के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. जानें क्या है संशोधित नियम.

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के री-एग्जाम के लिए नए निर्देश जारी किए हैं. अब से छात्रों को परीक्षा देने और रफ वर्क करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा. मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा 21 जून 2026 को होने वाली है. NTA द्वारा संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब से परीक्षा के लिए कुल समय सीमा बढ़ाकर 195 मिनट कर दी गई है.

अतिरिक्त समय में अटेंडेंस वेरिफिकेशन और सुपरविजन जैसे अनिवार्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं होंगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि छात्रों को बिना किसी बाधा के प्रश्न पत्र पढ़ने का पूरा समय मिल सके. NTA ने पिछली बार परीक्षा पत्र से जुड़े फीडबैक के मदद से अब क्वेशन पेपर में भी बदलाव किए हैं. परीक्षा देने की कुल अवधि बढ़ा दी गई है. नीट यूजी 2026 का पेपर दोपहर 2 बजे से शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा.

विद्यार्थियों को कुल 195 मिनट मिलेंगे. हर वर्ष लाखों छात्र नीट की परीक्षा देते हैं. ऐसे में समय को लेकर उम्मीदवारों की एक चिंता अक्सर सामने आती रही है कि परीक्षा शुरू होने से पहले की औपचारिकताओं में काफी समय लग जाता है. NTA ने इसी फीडबैक के आधार पर छात्रों की दुविधा का हल निकाल लिया है.

एग्जाम विंडो को बढ़ा दिया गया है. अब छात्र आसानी से प्रश्न पत्र को हल कर पाएंगे. The National Testing Agency (NTA) is committed to ensuring that NEET (UG)-2026 examination is conducted in a manner that is fair, secure and responsive to the needs of candidates. As part of this effort, a few candidate-friendly changes have been introduced for NEET (UG) 2026, …प्रॉब्लम सॉल्व करने, काउंटिंग और नोट्स के लिए रफ वर्क करना होता है.

इसके लिए अब NTA ने परीक्षा पत्र पर मिलने वाले 2 पेजों वाले रफ वर्क शीट को बढ़ा दिया है. अब से दो शीट्स आगे और दो शीट्स क्वेशन पेपर के अंत में होंगे. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पक्के सूत्रों से खबर सामने आई है कि पेपर को लीक होने से बचाने के लिए एग्जाम सेंटर्स पर उनकी डिलीवरी के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जाएगी. भारतीय वायुसेना से लॉजिस्टिक सपोर्ट लिया जाएगा.

अब प्रश्नपत्रों को प्राइवेट ट्रांसुपोर्टेशन के ऊपर नहीं छोड़ा जाएगा. NTA ने अपनी घोषणा में स्पष्ट किया है कि नीट यूजी 2026 के री-एग्जाम के लिए 14 जून को एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे. 7 जून को छात्रों को एग्जाम सिटी की सूचना जारी हो चुकी है. इसके लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगायहां अपना एप्लिकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड भरकर लॉगिन करें.

इसका PDF फॉर्मेट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें. छात्र इन बातों का रखें ख्यालएडमिट कार्ड सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल से ही डाउनलोड होगा. किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या लिंक से नहीं. Rajasthan BSTC Result 2026 Out: राजस्थान बीएसटीसी का रिजल्ट हुआ जारी, रोल नंबर और DOB से चेक करें नतीज





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