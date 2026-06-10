नीट 2026 री-एग्जाम के प्रश्नपत्रों के सुरक्षित वितरण के लिए Mi-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेगी IAF

भारतीय वायु सेना की Mi-17 हेलीकॉप्टर 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले नीट री-एग्जाम के प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए तैनात की जाएगी। पेपर लीक विवाद के बाद यह कदम सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। हेलीकॉप्टर से प्रश्नपत्रों का सीधे पहुंचाव तेज़ और निगरानी वाला ਹੋਵੇਗਾ।

भारतीय वायु सेना की शान माने जाने वाले Mi-17 हेलीकॉप्टर ने नicetional वजह से फिर से एक बार समाचार की दीवानगी बना दिया है। नीट ( राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा) 2026 के पुन:परीक्षा केप्रश्नपत्रों की सुरक्षित वितरण में इस हेलीकॉप्टर की महत्वपूर्ण भूमिका envisage की जा रही है। 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली इस री-एग्जाम के लिए प्रश्नपत्र रिपोर्टedly Mi-17 हेलीकॉप्टर ों द्वारा पहुंचाए जाएंगे। यह कदम पिछले पेपर लीक विवाद के बाद सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया माना जा रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद से तेज, सुरक्षित और निगरानी वालाliwali सुनिश्चित होगा, जिससे पेपर लीक या छेड़छाड़ की आशंका दूर होने की उम्मीद है। भारतीय वायु सेना की Mi-17 हेलीकॉप्टर अपनी मजबूती, विश्वसनीयता और बहुमुखी क्षमता के लिए देशभर में प्रसिद्ध है। रूस में निर्मित यह मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर IAF की रीढ़ माना जाता है। इसका उपयोग सैनिकों, सामान और बचाव कार्यों केलिए किया जाता है। Mi-17 V5 वर्जन में आधुनिक एवियोनिक्स, नाइट विजन और बेहतर इंजन दिए गए हैं।मोटी पंखुँ की ध्वनि और विश्वसनीय प्रदर्शन के कारण यह हेलीकॉप्टर हिमालयी क्षेत्रों सहित विविध परिदृश्यों में कार्य करने में सक्षम है। इसकी अधिकतम स्पीड लगभग 250 किमी/घंटा और ऊँचाई सीमा 6000 मीटर है। यह न केवल सैन्य कार्यों बल्कि बाढ़ राहत, खोज-बचाव और हाई एल्टीट्यूड एयर मेंटेनेंस जैसे सामुदायिक कार्यों में भी मददगार साबित हुआ है। उत्तराखंड बाढ़ और सियाचीन सप्लाई मिशन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नीट री-एग्जाम की सुरक्षा के लिए Mi-17 हेलीकॉप्टर का चयन इसकी दिग्गज क्षमताओं को दर्शाता है। 18 महत्वपूर्ण स्थानों से प्रश्नपत्रों को परीक्षा केंद्रों तक हेलीकॉप्टर से पहुंचाने की योजना बनी है। इससे पेपर लीक की धमकियों को दूर करना और परीक्षा की नियमितता को बनाए रखना लक्ष्य है। Mi-17 हेलीकॉप्टर की तesis वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त डिजाइन और विश्वसनीय प्रदर्शन के कारण चुना गया है। यह न केवल भारतीय वायु सेना बल्कि अन्य कई देशों की वायु सेनाओं द्वारा भी उपयोग में लिया जाता है। इसके विभिन्न वैरिएंट मौजूद हैं जो विशिष्ट मिशनों के अनुसार अनुकूलित किए गए हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से तेज़ वितरण सुनिश्चित होगा और पथ प्रश्नपत्र सुरक्षित रहेंगे। नीट परीक्षा के साथ-साथ Mi-17 हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान से संबंधित स Daughter बूथों में भी पूछी जा सकती है। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सुरक्षा और दृष्टि दोनों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। इस मिशन में Mi-17 की भूमिका देश के लिए एक विशिष्ट गौरव का विषय है.

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