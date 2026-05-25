नीट-यूजी परीक्षा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट-यूजी परीक्षा के आयोजन के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। उन्होंने परीक्षाओं को सुरक्षित तरीके से कराने की अपील की है और मौजूदा गर्मी को देखते हुए सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि परीक्षार्थियों की सुविधा और भलाई के लिए परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट-यूजी परीक्षा को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से परीक्षाओं को सुरक्षित तरीके से कराने की अपील की है। धर्मेंद्र प्रधान ने मौजूदा गर्मी को देखते हुए सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है कि परीक्षार्थियों की सुविधा और भलाई के लिए परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने चिट्ठी में लिखा, 'मौजूदा लू की स्थिति को देखते हुए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में परीक्षा आयोजित करने वाले जिला अधिकारियों और सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों को उचित निर्देश जारी करें, ताकि उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें।' धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा के दौरान व्यवस्थाओं के बारे में बताते हुए लिखा, 'इन बुनियादी सुविधाओं में सुरक्षित पेयजल, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, चालू पंखे/कूलर, स्वच्छ शौचालय, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, बिजली की निर्बाध आपूर्ति और जहां भी आवश्यक हो, पोर्टेबल शौचालय शामिल हो सकते हैं.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट-यूजी परीक्षा को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से परीक्षाओं को सुरक्षित तरीके से कराने की अपील की है। धर्मेंद्र प्रधान ने मौजूदा गर्मी को देखते हुए सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है कि परीक्षार्थियों की सुविधा और भलाई के लिए परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने चिट्ठी में लिखा, 'मौजूदा लू की स्थिति को देखते हुए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में परीक्षा आयोजित करने वाले जिला अधिकारियों और सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों को उचित निर्देश जारी करें, ताकि उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें।' धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा के दौरान व्यवस्थाओं के बारे में बताते हुए लिखा, 'इन बुनियादी सुविधाओं में सुरक्षित पेयजल, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, चालू पंखे/कूलर, स्वच्छ शौचालय, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, बिजली की निर्बाध आपूर्ति और जहां भी आवश्यक हो, पोर्टेबल शौचालय शामिल हो सकते हैं





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