नीट-यूजी 2026 फीस रिफंड प्रक्रिया शुरू: एनटीए ने खोला पोर्टल, 27 मई तक विवरण जमा करने की समयसीमा और 21 जून को होगी पुनर्परीक्षा

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने नीट-यूजी 2026 के उम्मीदवारों के लिए शुल्क वापसी की प्रक्रिया शुरू की है। छात्र 27 मई तक बैंक विवरण दे सकते हैं। अनियमितताओं के कारण रद्द हुई परीक्षा अब 21 जून को दोबारा होगी।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने नीट-यूजी 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले हजारों उम्मीदवारों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और राहत भरी घोषणा की है। एजेंसी ने परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपना आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है, जिससे उन छात्रों को बड़ी वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है जो परीक्षा प्रक्रिया में हुई अनपेक्षित समस्याओं से प्रभावित हुए थे। यह कदम उन छात्रों के लिए बहुत आवश्यक था जो पिछली परीक्षा प्रक्रिया में हुई कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं के आरोपों के कारण गहरे मानसिक और आर्थिक तनाव से गुजर रहे थे। एनटीए ने एक सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से स्पष्ट किया है कि जो छात्र इस रिफंड प्रक्रिया का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें 27 मई 2026 की रात 11:50 बजे तक अपने बैंक खाते की पूरी और सटीक जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। समयसीमा का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है क्योंकि इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और विवरण जमा करने का कोई अन्य अवसर नहीं मिलेगा। रिफंड प्राप्त करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए एनटीए ने एक विशेष ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाना होगा और अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके सिस्टम में प्रवेश करना होगा। लॉगिन करने के बाद, उन्हें होमपेज पर उपलब्ध फीस रिफंड लिंक पर क्लिक करना होगा। इस अनुभाग में छात्रों को अपने बैंक खाते से संबंधित विस्तृत जानकारी भरनी होगी, जिसमें खाताधारक का पूरा नाम, बैंक का नाम, सटीक अकाउंट नंबर और आईएफएससी (IFSC) कोड शामिल हैं। विवरणों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए और किसी भी तरह की मानवीय त्रुटि से बचने के लिए एनटीए ने एक अतिरिक्त विकल्प भी दिया है, जिसके तहत छात्र अपने बैंक के कैंसिल चेक की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड कर सकते हैं। एजेंसी ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि एक बार बैंक विवरण जमा करने के बाद उन्हें अंतिम माना जाएगा और भविष्य में उनमें किसी भी प्रकार का संशोधन या बदलाव संभव नहीं होगा। साथ ही, छात्रों को यह सख्त निर्देश दिया गया है कि वे अपने बैंक के माध्यम से किसी भी प्रकार की चार्जबैक रिक्वेस्ट न भेजें, क्योंकि इससे रिफंड की प्रक्रिया बाधित हो सकती है और भुगतान में देरी हो सकती है। इस पूरे विवाद और रिफंड की आवश्यकता की जड़ 3 मई को आयोजित होने वाली नीट-यूजी 2026 परीक्षा में छिपी है। इस परीक्षा को आयोजित करने से पहले ही इसमें गंभीर अनियमितताओं और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों के आरोप लगे थे, जिसके कारण पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। परीक्षा रद्द होने के इस अचानक फैसले से देश भर के लाखों मेडिकल उम्मीदवारों और उनके परिवारों में काफी आक्रोश और अनिश्चितता का माहौल बन गया था। हालांकि, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए घोषणा की थी कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और पूरी निष्पक्षता के साथ पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी क्रम में अब यह आधिकारिक तौर पर निर्धारित किया गया है कि पुनर्परीक्षा 21 जून 2026 को संपन्न होगी। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि पुनर्परीक्षा के लिए छात्रों को फिर से आवेदन करने या कोई नया परीक्षा शुल्क भरने की आवश्यकता नहीं होगी। एनटीए ने यह सुनिश्चित किया है कि पूर्व में जमा की गई फीस को पूरी तरह से वापस कर दिया जाएगा, जिससे छात्रों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। नीट जैसी अत्यधिक प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए समय का प्रबंधन और मानसिक स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण होती है। परीक्षा के अचानक रद्द होने और फिर से नई तारीख तय होने के कारण छात्रों को अपनी पढ़ाई की रणनीति और समय सारिणी में बड़े बदलाव करने पड़े हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 21 जून की नई तारीख छात्रों को अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करने और कमजोर विषयों पर ध्यान केंद्रित करने का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगी, लेकिन साथ ही यह उनके मानसिक तनाव को भी बढ़ा सकती है। एनटीए के इस रिफंड और पुनर्परीक्षा के निर्णय से यह संकेत मिलता है कि प्रशासन अब परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने और तकनीकी खामियों को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों की कड़ी निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन और डिजिटल सुरक्षा प्रणालियों को और अधिक उन्नत करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि छात्रों का भरोसा व्यवस्था पर बना रहे। अंत में, सभी उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई सूचनाओं पर ही भरोसा करें और किसी भी तीसरे पक्ष के व्यक्ति, अनधिकृत एजेंट या संदिग्ध लिंक के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत और बैंकिंग जानकारी साझा न करें। बैंक विवरण भरते समय अत्यंत सावधानी बरतें ताकि रिफंड राशि बिना किसी बाधा के सही खाते में जमा हो सके। नीट-यूजी 2026 की यह पुनर्परीक्षा न केवल छात्रों की शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा होगी, बल्कि यह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की विश्वसनीयता और उसकी परीक्षा संचालन क्षमता की भी एक बड़ी परीक्षा होगी। छात्रों को चाहिए कि वे अब अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा 21 जून की परीक्षा पर केंद्रित करें और समय रहते अपने सभी प्रशासनिक और तकनीकी कार्य पूरे कर लें ताकि परीक्षा के दिन उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने नीट-यूजी 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले हजारों उम्मीदवारों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और राहत भरी घोषणा की है। एजेंसी ने परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपना आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है, जिससे उन छात्रों को बड़ी वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है जो परीक्षा प्रक्रिया में हुई अनपेक्षित समस्याओं से प्रभावित हुए थे। यह कदम उन छात्रों के लिए बहुत आवश्यक था जो पिछली परीक्षा प्रक्रिया में हुई कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं के आरोपों के कारण गहरे मानसिक और आर्थिक तनाव से गुजर रहे थे। एनटीए ने एक सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से स्पष्ट किया है कि जो छात्र इस रिफंड प्रक्रिया का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें 27 मई 2026 की रात 11:50 बजे तक अपने बैंक खाते की पूरी और सटीक जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। समयसीमा का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है क्योंकि इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और विवरण जमा करने का कोई अन्य अवसर नहीं मिलेगा। रिफंड प्राप्त करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए एनटीए ने एक विशेष ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाना होगा और अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके सिस्टम में प्रवेश करना होगा। लॉगिन करने के बाद, उन्हें होमपेज पर उपलब्ध फीस रिफंड लिंक पर क्लिक करना होगा। इस अनुभाग में छात्रों को अपने बैंक खाते से संबंधित विस्तृत जानकारी भरनी होगी, जिसमें खाताधारक का पूरा नाम, बैंक का नाम, सटीक अकाउंट नंबर और आईएफएससी (IFSC) कोड शामिल हैं। विवरणों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए और किसी भी तरह की मानवीय त्रुटि से बचने के लिए एनटीए ने एक अतिरिक्त विकल्प भी दिया है, जिसके तहत छात्र अपने बैंक के कैंसिल चेक की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड कर सकते हैं। एजेंसी ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि एक बार बैंक विवरण जमा करने के बाद उन्हें अंतिम माना जाएगा और भविष्य में उनमें किसी भी प्रकार का संशोधन या बदलाव संभव नहीं होगा। साथ ही, छात्रों को यह सख्त निर्देश दिया गया है कि वे अपने बैंक के माध्यम से किसी भी प्रकार की चार्जबैक रिक्वेस्ट न भेजें, क्योंकि इससे रिफंड की प्रक्रिया बाधित हो सकती है और भुगतान में देरी हो सकती है। इस पूरे विवाद और रिफंड की आवश्यकता की जड़ 3 मई को आयोजित होने वाली नीट-यूजी 2026 परीक्षा में छिपी है। इस परीक्षा को आयोजित करने से पहले ही इसमें गंभीर अनियमितताओं और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों के आरोप लगे थे, जिसके कारण पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। परीक्षा रद्द होने के इस अचानक फैसले से देश भर के लाखों मेडिकल उम्मीदवारों और उनके परिवारों में काफी आक्रोश और अनिश्चितता का माहौल बन गया था। हालांकि, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए घोषणा की थी कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और पूरी निष्पक्षता के साथ पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी क्रम में अब यह आधिकारिक तौर पर निर्धारित किया गया है कि पुनर्परीक्षा 21 जून 2026 को संपन्न होगी। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि पुनर्परीक्षा के लिए छात्रों को फिर से आवेदन करने या कोई नया परीक्षा शुल्क भरने की आवश्यकता नहीं होगी। एनटीए ने यह सुनिश्चित किया है कि पूर्व में जमा की गई फीस को पूरी तरह से वापस कर दिया जाएगा, जिससे छात्रों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। नीट जैसी अत्यधिक प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए समय का प्रबंधन और मानसिक स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण होती है। परीक्षा के अचानक रद्द होने और फिर से नई तारीख तय होने के कारण छात्रों को अपनी पढ़ाई की रणनीति और समय सारिणी में बड़े बदलाव करने पड़े हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 21 जून की नई तारीख छात्रों को अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करने और कमजोर विषयों पर ध्यान केंद्रित करने का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगी, लेकिन साथ ही यह उनके मानसिक तनाव को भी बढ़ा सकती है। एनटीए के इस रिफंड और पुनर्परीक्षा के निर्णय से यह संकेत मिलता है कि प्रशासन अब परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने और तकनीकी खामियों को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों की कड़ी निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन और डिजिटल सुरक्षा प्रणालियों को और अधिक उन्नत करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि छात्रों का भरोसा व्यवस्था पर बना रहे। अंत में, सभी उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई सूचनाओं पर ही भरोसा करें और किसी भी तीसरे पक्ष के व्यक्ति, अनधिकृत एजेंट या संदिग्ध लिंक के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत और बैंकिंग जानकारी साझा न करें। बैंक विवरण भरते समय अत्यंत सावधानी बरतें ताकि रिफंड राशि बिना किसी बाधा के सही खाते में जमा हो सके। नीट-यूजी 2026 की यह पुनर्परीक्षा न केवल छात्रों की शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा होगी, बल्कि यह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की विश्वसनीयता और उसकी परीक्षा संचालन क्षमता की भी एक बड़ी परीक्षा होगी। छात्रों को चाहिए कि वे अब अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा 21 जून की परीक्षा पर केंद्रित करें और समय रहते अपने सभी प्रशासनिक और तकनीकी कार्य पूरे कर लें ताकि परीक्षा के दिन उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े





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NEET UG 2026 NTA फीस रिफंड पुनर्परीक्षा शिक्षा समाचार

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