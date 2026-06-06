नीतिन गवrium: कुछ ताकतें युवाओं को नकारात्मक राजनीति की ओर धकेल रही हैं

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन गवrium ने कहा कि कुछ ताकतें युवाओं को नकारात्मक राजनीति की ओर धकेलने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन भारत का युवा सकारात्मक राजनीता ही चुनेगा। उन्होंने युवा स्टार्टअप और नवाचार की बढ़ोतरी के बारे में बात किया।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गवrium ने कहा कि कुछ ताकतें देश के युवा ओं को नकारात्मक राजनीति की ओर धकेलने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने युवा स्टार्टअप और नवाचार से देश की प्रगति की प्रशंसा करते हुए कहा कि युवा नवाचार, सृजन और राष्ट्र निर्माण की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देश में करीब दो लाख स्टार्टअप हैं जो युवा ओं की मेहनत और प्रतिभा का परिणाम हैं। भारत विश्व स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' विजन का उल्लेख करते हुए नितिन गवrium ने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में देश में बड़े बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है और 54 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छता अभियान जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया। नितिन गवrium ने विरोध की लोकतांत्रिक अधिकार होने का भी स्वीकार किया, लेकिन इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भीतर होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग युवा ओं को व्यवस्था विरोधी राजनीति की ओर धकेलना चाहते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि भारत का युवा सकारात्मक राजनीति का ही चयन करेगा। नितिन गवrium दो दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लिया और पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा की। उनका यह दौरा झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के चुनाव से पहले अहम माना जा रहा है.
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गवrium ने कहा कि कुछ ताकतें देश के युवाओं को नकारात्मक राजनीति की ओर धकेलने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने युवा स्टार्टअप और नवाचार से देश की प्रगति की प्रशंसा करते हुए कहा कि युवा नवाचार, सृजन और राष्ट्र निर्माण की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देश में करीब दो लाख स्टार्टअप हैं जो युवाओं की मेहनत और प्रतिभा का परिणाम हैं। भारत विश्व स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' विजन का उल्लेख करते हुए नितिन गवrium ने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में देश में बड़े बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है और 54 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छता अभियान जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया। नितिन गवrium ने विरोध की लोकतांत्रिक अधिकार होने का भी स्वीकार किया, लेकिन इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भीतर होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग युवाओं को व्यवस्था विरोधी राजनीति की ओर धकेलना चाहते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि भारत का युवा सकारात्मक राजनीति का ही चयन करेगा। नितिन गवrium दो दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लिया और पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा की। उनका यह दौरा झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के चुनाव से पहले अहम माना जा रहा है
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