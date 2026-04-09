नीतीश कुमार का दिल्ली आगमन: नए राजनीतिक समीकरणों की आहट

नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वे राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। इस बीच, राजनीतिक गलियारों में नए समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है। उनके दिल्ली आगमन से कई संकेत मिल रहे हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में कौन उनके करीबी सहयोगी होंगे और कैसे आगे की रणनीति बनेगी।
पटना: नीतीश कुमार नए राजनीति क 'रण' के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की हल्की मुस्कान है और इरादे पहले की तरह ही मजबूत दिख रहे हैं। उन्होंने हालात को भांप लिया है और तय कर लिया है कि किन सवालों का जवाब देना है और किन सवालों को टालना है। एयरपोर्ट पर पहला सवाल पूछा गया: ' नीतीश कुमार जी, क्या आप स्वेच्छा से मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं?' इस सवाल के जवाब में नीतीश कुमार ने हाथ जोड़े, मंद-मंद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगे। यही सवाल फिर दुहराया गया, लेकिन नीतीश कुमार उसी अंदाज
में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे और कार में बैठ गए। सवाल तीखा था, लेकिन नीतीश कुमार की एक मुस्कान ने सवाल की तीव्रता को कम कर दिया। स्कूप की तलाश में आए मीडियाकर्मियों को निराशा हाथ लगी। दिल्ली में नीतीश कुमार प्रबल आत्मविश्वास का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके हाव-भाव से ऐसा लग रहा है मानो यह पूरा प्रकरण एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया हो। उन्होंने दिल्ली हवाई अड्डे पर सवालों की बौछार के बीच सिर्फ इतना कहा: 'सरकार तो अब बनेगी ही।' यानी जो बात शीशे की तरह साफ है, नीतीश कुमार वही बताने वाले हैं। वे शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे, तो जाहिर है कि नई सरकार बनेगी ही। आगे क्या होने वाला है, कैसे नई सरकार बनेगी, कौन नया मुख्यमंत्री बनेगा? ऐसे सवालों के जवाब नीतीश कुमार नहीं देने वाले।\नीतीश कुमार हमेशा से नाप-तौल कर बोलने वाले नेता रहे हैं। गंभीर से गंभीर स्थिति में भी वे कभी भी तल्ख अंदाज में बात नहीं करते। उनके मन में क्या चल रहा है, इसका कोई भाव उनके चेहरे पर प्रकट नहीं होता। यही वजह है कि नीतीश कुमार के अगले कदमों का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। पटना से दिल्ली शिफ्ट होने के बारे में वे एक बार जवाब दे चुके हैं। अब एक जनप्रतिनिधि के रूप में नीतीश कुमार की एकमात्र पहचान राज्यसभा की सांसदी ही रह गई थी। इसलिए, वे पटना से दिल्ली आए। शुक्रवार को उनकी यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। अब वे इस विषय से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब देने वाले नहीं हैं। वे जानते हैं कि एक खामोशी कई सवालों का जवाब होती है। उनकी मुस्कान का चाहे जो भी अर्थ लगाया जाए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।\दिल्ली एयरपोर्ट पर एक तस्वीर से कई संकेत मिले, जिससे पता चलता है कि अब राष्ट्रीय राजनीति में कौन-कौन नीतीश कुमार के निकट सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। जब नीतीश दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे, तो जदयू के कई सांसद और अन्य नेता उनके स्वागत के लिए आए थे। इनमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी शामिल थे। जब नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए, तब उनके साथ जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी भी थे। जब दिल्ली एयरपोर्ट से नीतीश कुमार की गाड़ी 6, कामराज लेन के लिए रवाना हुई, तो आगे की सीट पर संजय झा बैठे थे। पीछे की सीट पर नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह बैठे थे। विजय कुमार चौधरी, नीतीश कुमार के लिए पटना की राजनीति के सेतु होंगे। उन्हें दिशा-निर्देश देना हो या स्थिति पर नजर रखनी हो, नीतीश कुमार के पास एक सशक्त माध्यम होगा। वे विजय चौधरी की योग्यता और समर्पण के कायल हैं। संजय झा दो कारणों से नीतीश कुमार के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला ये कि वे भाजपा से जुड़े नेता रहे हैं और दिल्ली की राजनीति में ही बहुत समय गुजारा है। संजय झा पहले अरुण जेटली के करीबी थे। वहीं उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई थी। अरुण जेटली के प्रशंसक नीतीश कुमार की बहुत जल्द संजय झा से भी पटने लगी। 2012 में नीतीश कुमार ने संजय झा को भाजपा से जदयू में बुला लिया। अगाध विश्वास के कारण ही उन्हें जदयू का कार्यकारी बनाया। संजय झा की भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से आज भी बनती है। दूसरे वे सौम्य और व्यवहार कुशल हैं। इससे नीतीश कुमार को भाजपा के साथ तालमेल बैठाने में बहुत आसानी होगी। ललन सिंह समता पार्टी के जमाने से ही नीतीश कुमार के करीबी हैं। बीच में कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो दोनों के बीच गहरी दोस्ती रही है। अब वे दिल्ली में नीतीश कुमार के करीबी सलाहकार की भूमिका निभा सकते हैं
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