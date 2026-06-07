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नीति आयोग की बैठक में शामिल हो सकते हैं सीएम विजय; केरल में कार-ट्रक की टक्कर में पिता-पुत्री की मौत

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नीति आयोग की बैठक में शामिल हो सकते हैं सीएम विजय; केरल में कार-ट्रक की टक्कर में पिता-पुत्री की मौत
नीति आयोगसीएम विजयकेरल
📆07-06-2026 07:29:00
📰Amar Ujala
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कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में हुई अव्यवस्था से जुड़े मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व खेल मंत्री अरूप विश्वास को पुलिस ने एक बार फिर पूछताछ के लिए तलब किया है। पहले जारी समन पर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अरूप विश्वास पुलिस के सामने उपस्थित नहीं हुए थे। अब उन्होंने नया समन जारी 8 जून को जांच अधिकारियों के सामने पेश होने को कहा गया है।

नीति आयोग की बैठक में शामिल हो सकते हैं सीएम विजय ; केरल में कार-ट्रक की टक्कर में पिता-पुत्री की मौत कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में हुई अव्यवस्था से जुड़े मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व खेल मंत्री अरूप विश्वास को पुलिस ने एक बार फिर पूछताछ के लिए तलब किया है। पहले जारी समन पर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अरूप विश्वास पुलिस के सामने उपस्थित नहीं हुए थे। अब उन्होंने नया समन जारी 8 जून को जांच अधिकारियों के सामने पेश होने को कहा गया है। बिधाननगर दक्षिण थाने के एक अधिकारी ने बताया कि अरूप विश्वास को नया नोटिस जारी कर 8 जून को उपस्थित होने का निर् देश दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस नेता विश्वास को पहले शुक्रवार तक जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था। उनके खिलाफ कार्यक्रम आयोजक शतद्रु दत्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में टिकटों की कालाबाजारी, जबरन वसूली, आपराधिक धमकी और धोखाधड़ी जैसे आरोप लगाए गए हैं। गौरतलब है कि 13 दिसंबर 2025 को साल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित इस हाई-प्रोफाइल फुटबॉल कार्यक्रम के दौरान भारी अव्यवस्था फैल गई थी। आरोप है कि बड़ी संख्या में लोग बिना वैध प्रवेश पास के स्टेडियम में घुस गए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई और भीड़ पर नियंत्रण मुश्किल हो गया। कई दर्शकों ने शिकायत की थी कि महंगे टिकट खरीदने के बावजूद वे न तो मेसी को ठीक से देख पाए और न ही कार्यक्रम का आनंद ले सके। भीड़भाड़ और कुप्रबंधन के कारण स्थिति बिगड़ गई थी। हंगामे के बीच मेसी को कार्यक्रम स्थल से जल्द रवाना होना पड़ा। इसके बाद नाराज दर्शकों के एक वर्ग ने स्टेडियम में तोड़फोड़ भी की थी। इस घटना को लेकर उस समय राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया था और आयोजन की योजना तथा भीड़ प्रबंधन में कथित लापरवाही को लेकर तत्कालीन खेल मंत्री अरूप विश्वास पर सवाल उठाए गए थे। मामले में आयोजक शतद्रु दत्ता को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 37 दिन हिरासत में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए दत्ता ने आयोजन की विफलता और आयोजकों को हुए नुकसान के लिए अरूप विश्वास को जिम्मेदार ठहराया था। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में शनिवार शाम आए तेज तूफान जिसे स्थानीय स्तर पर कालबैसाखी तूफान (नॉर'वेस्टर) भी कहा जाता है, उसने भारी तबाही मचाई। तेज हवाओं के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 200 से अधिक पेड़ उखड़ गए। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के करीब 300 स्टॉल और कई बिजली के खंभे भी क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों के मुताबिक, तूफान के दौरान 89 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। इसी दौरान मंचेश्वर थाना क्षेत्र के रसूलगढ़ चौक के पास तेज हवाओं के कारण एक ट्रक चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। भुवनेश्वर मौसम केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि शाम करीब 4:30 बजे शुरू हुआ कालबैसाखी तूफान 30 मिनट से अधिक समय तक जारी रहा। तूफान के चलते शहर के कई हिस्सों में सड़कें पेड़ों के गिरने से बाधित हो गईं। अग्निशमन सेवा की टीमों को तत्काल राहत एवं सफाई कार्य में लगाया गया, जिन्होंने सड़कों से उखड़े हुए पेड़ों को हटाने का काम शुरू किया। मौसम विभाग के अनुसार, इस तूफान के बाद भुवनेश्वर के तापमान में करीब 14 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। तूफान से पहले शहर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। मौसम विभाग ने राज्य के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ओडिशा के विभिन्न हिस्सों में इसी तरह की गरज-चमक और तेज हवाओं वाली गतिविधियां जारी रह सकती हैं। अहमदाबाद में हुई एक हत्या की जांच ने पुलिस को जाली नोटों के बड़े रैकेट तक पहुंचा दिया। वटवा इलाके के एक फ्लैट में 27 मई को इमरान सिंधी का शव मिलने के बाद मामले का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि इमरान इस गिरोह का सरगना था, जिसकी उसके ही साथियों ने मारपीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को भी पकड़ा है। आरोपियों ने बताया कि वे मार्च 2026 से जाली नोट छाप रहे थे। पुलिस ने 2.

नीति आयोग की बैठक में शामिल हो सकते हैं सीएम विजय; केरल में कार-ट्रक की टक्कर में पिता-पुत्री की मौत। कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में हुई अव्यवस्था से जुड़े मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व खेल मंत्री अरूप विश्वास को पुलिस ने एक बार फिर पूछताछ के लिए तलब किया है। पहले जारी समन पर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अरूप विश्वास पुलिस के सामने उपस्थित नहीं हुए थे। अब उन्होंने नया समन जारी 8 जून को जांच अधिकारियों के सामने पेश होने को कहा गया है। बिधाननगर दक्षिण थाने के एक अधिकारी ने बताया कि अरूप विश्वास को नया नोटिस जारी कर 8 जून को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस नेता विश्वास को पहले शुक्रवार तक जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था। उनके खिलाफ कार्यक्रम आयोजक शतद्रु दत्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में टिकटों की कालाबाजारी, जबरन वसूली, आपराधिक धमकी और धोखाधड़ी जैसे आरोप लगाए गए हैं। गौरतलब है कि 13 दिसंबर 2025 को साल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित इस हाई-प्रोफाइल फुटबॉल कार्यक्रम के दौरान भारी अव्यवस्था फैल गई थी। आरोप है कि बड़ी संख्या में लोग बिना वैध प्रवेश पास के स्टेडियम में घुस गए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई और भीड़ पर नियंत्रण मुश्किल हो गया। कई दर्शकों ने शिकायत की थी कि महंगे टिकट खरीदने के बावजूद वे न तो मेसी को ठीक से देख पाए और न ही कार्यक्रम का आनंद ले सके। भीड़भाड़ और कुप्रबंधन के कारण स्थिति बिगड़ गई थी। हंगामे के बीच मेसी को कार्यक्रम स्थल से जल्द रवाना होना पड़ा। इसके बाद नाराज दर्शकों के एक वर्ग ने स्टेडियम में तोड़फोड़ भी की थी। इस घटना को लेकर उस समय राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया था और आयोजन की योजना तथा भीड़ प्रबंधन में कथित लापरवाही को लेकर तत्कालीन खेल मंत्री अरूप विश्वास पर सवाल उठाए गए थे। मामले में आयोजक शतद्रु दत्ता को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 37 दिन हिरासत में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए दत्ता ने आयोजन की विफलता और आयोजकों को हुए नुकसान के लिए अरूप विश्वास को जिम्मेदार ठहराया था। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में शनिवार शाम आए तेज तूफान जिसे स्थानीय स्तर पर कालबैसाखी तूफान (नॉर'वेस्टर) भी कहा जाता है, उसने भारी तबाही मचाई। तेज हवाओं के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 200 से अधिक पेड़ उखड़ गए। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के करीब 300 स्टॉल और कई बिजली के खंभे भी क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों के मुताबिक, तूफान के दौरान 89 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। इसी दौरान मंचेश्वर थाना क्षेत्र के रसूलगढ़ चौक के पास तेज हवाओं के कारण एक ट्रक चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। भुवनेश्वर मौसम केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि शाम करीब 4:30 बजे शुरू हुआ कालबैसाखी तूफान 30 मिनट से अधिक समय तक जारी रहा। तूफान के चलते शहर के कई हिस्सों में सड़कें पेड़ों के गिरने से बाधित हो गईं। अग्निशमन सेवा की टीमों को तत्काल राहत एवं सफाई कार्य में लगाया गया, जिन्होंने सड़कों से उखड़े हुए पेड़ों को हटाने का काम शुरू किया। मौसम विभाग के अनुसार, इस तूफान के बाद भुवनेश्वर के तापमान में करीब 14 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। तूफान से पहले शहर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। मौसम विभाग ने राज्य के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ओडिशा के विभिन्न हिस्सों में इसी तरह की गरज-चमक और तेज हवाओं वाली गतिविधियां जारी रह सकती हैं। अहमदाबाद में हुई एक हत्या की जांच ने पुलिस को जाली नोटों के बड़े रैकेट तक पहुंचा दिया। वटवा इलाके के एक फ्लैट में 27 मई को इमरान सिंधी का शव मिलने के बाद मामले का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि इमरान इस गिरोह का सरगना था, जिसकी उसके ही साथियों ने मारपीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को भी पकड़ा है। आरोपियों ने बताया कि वे मार्च 2026 से जाली नोट छाप रहे थे। पुलिस ने 2

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नीति आयोग सीएम विजय केरल कार-ट्रक की टक्कर पिता-पुत्री की मौत कोलकाता साल्ट लेक स्टेडियम लियोनेल मेसी

 

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