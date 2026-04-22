नीतीश कुमार की पहली पसंद सम्राट चौधरी, सत्ता की असली चाबी किसके हाथ?

सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

पटना: सम्राट चौधरी का राजनीति क सफर भारतीय जनता पार्टी से शुरू नहीं हुआ था और उनका पृष्ठभूमि भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं रही है। फिर भी, वे बिहार के मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार की पहली पसंद बन गए। अब इस निर्णय के पीछे के कारणों को लोग समझने लगे हैं। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बिहार के राजनीति क गलियारों में हर कोई यही चर्चा कर रहा है। दिल्ली से वापस लौटने के बाद सम्राट चौधरी ने सीधे अपनी पार्टी कार्यालय या मुख्यमंत्री आवास पर जाने की बजाय उस स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जहां से उन्हें सत्ता और कुर्सी हासिल करने का आशीर्वाद मिला था। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का अत्यंत गर्मजोशी से स्वागत किया, जैसे वे बहुत समय बाद मिल रहे हों। नीतीश-सम्राट की पहली तस्वीर में, नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के दोनों कंधों पर हाथ रखा हुआ है, जबकि सम्राट चौधरी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हैं। नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं, और सम्राट चौधरी का चेहरा शांति और निष्ठा से भरा हुआ दिख रहा है। एक अन्य तस्वीर में नीतीश कुमार उनके हाथों को पकड़े हुए हैं, और एक तीसरी तस्वीर में उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। ये तस्वीरें बिहार के राजनीति क और सत्ता के केंद्र की एक अलग कहानी बयां करती हैं। जानकार बताते हैं कि भले ही सम्राट चौधरी कुर्सी पर विराजमान हैं, लेकिन सत्ता की असली चाबी और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति नीतीश कुमार के पास ही है। दिल्ली से लौटने के बाद सम्राट चौधरी ने अपनी पार्टी के नेताओं से सलाह-मशविरा करने के बजाय सीधे नीतीश कुमार से मिलना, यह दर्शाता है कि वे नीतीश कुमार के मार्गदर्शन और अनुमोदन को कितना महत्व देते हैं। इस मुलाकात को बिहार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अंतिम निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीति क गलियारों में इस मुलाकात को बेहद खास बताया जा रहा है। कुछ नेता इसे केवल एक शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार, सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को यह संकेत दिया है कि मंत्रिमंडल में वही चेहरे शामिल होंगे जो नीतीश कुमार चाहते हैं। दिल्ली में सम्राट चौधरी ने नितिन नवीन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय का दौरा किया था, और उन्होंने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, और अभी तक कोई निश्चित तारीख तय नहीं की गई है। हालांकि, सम्राट चौधरी के चेहरे पर दिख रही संतुष्टि और नीतीश कुमार की खुशी को देखते हुए, जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा होने की उम्मीद है। यह भी चर्चा है कि बिहार में मंत्रियों के नामों पर अंतिम मुहर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद ही लगेगी। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों कई राज्यों के चुनावों में व्यस्त है, और अमित शाह से बैठक के बाद ही नामों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि लिस्ट तो तैयार है, बस औपचारिकताएं बाकी हैं। इसके अलावा, सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ( जेडीयू ) के साथ विभागों के बंटवारे और फेरबदल को लेकर भी कुछ मुश्किलें आ रही हैं। सरकार से जुड़े सूत्रों और जेडीयू - बीजेपी नेताओं की चर्चा के अनुसार, पांच मई के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। यह भी बताया जा रहा है कि इस बार निशांत की वजह से जेडीयू युवाओं को मंत्रिमंडल में जगह देने पर विचार कर रही है, और सम्राट चौधरी पहले से ही युवा नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने की योजना बना चुके हैं। इस विस्तार से बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद है, जिसमें युवाओं को भी महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच की यह मुलाकात, बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण की ओर इशारा करती है, जहां दोनों नेता मिलकर राज्य के विकास के लिए काम करेंगे.

पटना: सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर भारतीय जनता पार्टी से शुरू नहीं हुआ था और उनका पृष्ठभूमि भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं रही है। फिर भी, वे बिहार के मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार की पहली पसंद बन गए। अब इस निर्णय के पीछे के कारणों को लोग समझने लगे हैं। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बिहार के राजनीतिक गलियारों में हर कोई यही चर्चा कर रहा है। दिल्ली से वापस लौटने के बाद सम्राट चौधरी ने सीधे अपनी पार्टी कार्यालय या मुख्यमंत्री आवास पर जाने की बजाय उस स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जहां से उन्हें सत्ता और कुर्सी हासिल करने का आशीर्वाद मिला था। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का अत्यंत गर्मजोशी से स्वागत किया, जैसे वे बहुत समय बाद मिल रहे हों। नीतीश-सम्राट की पहली तस्वीर में, नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के दोनों कंधों पर हाथ रखा हुआ है, जबकि सम्राट चौधरी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हैं। नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं, और सम्राट चौधरी का चेहरा शांति और निष्ठा से भरा हुआ दिख रहा है। एक अन्य तस्वीर में नीतीश कुमार उनके हाथों को पकड़े हुए हैं, और एक तीसरी तस्वीर में उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। ये तस्वीरें बिहार के राजनीतिक और सत्ता के केंद्र की एक अलग कहानी बयां करती हैं। जानकार बताते हैं कि भले ही सम्राट चौधरी कुर्सी पर विराजमान हैं, लेकिन सत्ता की असली चाबी और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति नीतीश कुमार के पास ही है। दिल्ली से लौटने के बाद सम्राट चौधरी ने अपनी पार्टी के नेताओं से सलाह-मशविरा करने के बजाय सीधे नीतीश कुमार से मिलना, यह दर्शाता है कि वे नीतीश कुमार के मार्गदर्शन और अनुमोदन को कितना महत्व देते हैं। इस मुलाकात को बिहार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अंतिम निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को बेहद खास बताया जा रहा है। कुछ नेता इसे केवल एक शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार, सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को यह संकेत दिया है कि मंत्रिमंडल में वही चेहरे शामिल होंगे जो नीतीश कुमार चाहते हैं। दिल्ली में सम्राट चौधरी ने नितिन नवीन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय का दौरा किया था, और उन्होंने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, और अभी तक कोई निश्चित तारीख तय नहीं की गई है। हालांकि, सम्राट चौधरी के चेहरे पर दिख रही संतुष्टि और नीतीश कुमार की खुशी को देखते हुए, जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा होने की उम्मीद है। यह भी चर्चा है कि बिहार में मंत्रियों के नामों पर अंतिम मुहर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद ही लगेगी। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों कई राज्यों के चुनावों में व्यस्त है, और अमित शाह से बैठक के बाद ही नामों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि लिस्ट तो तैयार है, बस औपचारिकताएं बाकी हैं। इसके अलावा, सहयोगी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के साथ विभागों के बंटवारे और फेरबदल को लेकर भी कुछ मुश्किलें आ रही हैं। सरकार से जुड़े सूत्रों और जेडीयू-बीजेपी नेताओं की चर्चा के अनुसार, पांच मई के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। यह भी बताया जा रहा है कि इस बार निशांत की वजह से जेडीयू युवाओं को मंत्रिमंडल में जगह देने पर विचार कर रही है, और सम्राट चौधरी पहले से ही युवा नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने की योजना बना चुके हैं। इस विस्तार से बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद है, जिसमें युवाओं को भी महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच की यह मुलाकात, बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण की ओर इशारा करती है, जहां दोनों नेता मिलकर राज्य के विकास के लिए काम करेंगे





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