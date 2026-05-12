नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार बने स्वास्थ्य मंत्री: राजनीति और शासन की नई पारी का आगाज़

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। वे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने बल्कि अपने पिता के राजनीतिक आधार को मजबूत करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं।
बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ है जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। यह नियुक्ति केवल एक प्रशासनिक पद की प्राप्ति नहीं है, बल्कि इसे एक बड़े राजनीति क उत्तराधिकार और रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। निशांत कुमार का मुख्य उद्देश्य केवल अपने विभाग के कामकाज को संभालना नहीं है, बल्कि वे अपने पिता द्वारा निर्मित विशाल जनाधार को सुरक्षित रखने और उसे और अधिक विस्तार देने की योजना बना रहे हैं। मंत्री बनने से पूर्व निशांत ने एक विशेष सद्भाव यात्रा का आयोजन किया था, जिसने उन्हें बिहार की जमीनी हकीकत और जदयू के समर्थकों की भावनाओं से रूबरू कराया। इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने यह महसूस किया कि जनता में उनके पिता के प्रति कितना गहरा सम्मान है और वे उन्हीं आदर्शों और मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का शिखर तक पहुँचाया। निशांत कुमार की सक्रियता इस महीने की शुरुआत से ही काफी बढ़ गई है। उन्होंने अपनी सद्भाव यात्रा का शुभारंभ 3 मई को किया और पश्चिमी चंपारण तक का सफर तय किया। गौरतलब है कि नीतीश कुमार की अधिकांश महत्वपूर्ण यात्राएं इसी क्षेत्र से शुरू होती रही हैं, और निशांत ने जानबूझकर अपने पिता के इसी मार्ग का अनुसरण किया ताकि वे समर्थकों के बीच अपनी पहचान बना सकें। यात्रा के दौरान उन्होंने करीब 16 अलग-अलग पड़ावों पर रुककर लोगों से संवाद किया, जिससे उनमें नया उत्साह देखने को मिला। समर्थकों ने उनके स्वागत में कई नारे लगाए, जिनमें सबसे प्रमुख यह था कि मुख्यमंत्री कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। शुरुआत में उनकी वक्तृता संक्षिप्त थी, लेकिन जैसे-जैसे यात्रा आगे बढ़ी, उनके भाषणों की अवधि बढ़ती गई और उन्होंने विस्तृत रूप से नीतीश कुमार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता का यह असीम प्रेम और अटूट समर्थन ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है और वे इसी शक्ति के दम पर राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद निशांत कुमार ने तुरंत प्रशासनिक कार्यों में रुचि दिखाना शुरू कर दिया है। उन्होंने जीविका संगठन की वर्तमान संरचना पर गहन विमर्श किया और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को लेकर लंबी बातचीत की। जदयू के आंतरिक सूत्रों का कहना है कि निशांत कुमार अपने सरकारी आवास का उपयोग केवल रहने के लिए नहीं, बल्कि इसे एक राजनीति क केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बना रहे हैं। उन्हें दो देशरत्न मार्ग स्थित भव्य आवास आवंटित किया गया है, जो नीतीश कुमार के निवास के अत्यंत निकट है। इस आवास में पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में नगालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव रहते थे। इस रणनीतिक स्थान से वे पार्टी के विधायकों, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ नियमित बैठकें कर रहे हैं, जिससे उनके राजनीति क प्रभाव में वृद्धि हो रही है। जब उनसे विभाग के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि वे अभी विभाग की बारीकियों को समझ रहे हैं और जल्द ही ठोस कदम उठाएंगे। जहाँ एक तरफ निशांत कुमार प्रशासनिक और राजनीति क मोर्चे पर सक्रिय हैं, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। लोग उनकी देहभाषा, पहनावे और स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग उन्हें अपना पहनावा और दर्जी बदलने की सलाह दे रहे हैं, तो कुछ उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ आलोचकों का यह भी मानना है कि उन्हें स्वास्थ्य मंत्री का पद इसलिए दिया गया है ताकि वे सत्ता के किसी बहुत बड़े केंद्र के रूप में उभरने से रोके जा सकें। हालांकि, पार्टी के भीतर इस बात को लेकर चर्चा है कि निशांत की छवि को कमतर दिखाने के लिए एक सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है। इन तमाम विवादों और चर्चाओं के बावजूद, निशांत कुमार अपनी दिनचर्या में निरंतरता बनाए हुए हैं। वे प्रतिदिन जदयू के प्रदेश कार्यालय जाते हैं और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे बाहरी शोर की तुलना में आंतरिक मजबूती और संगठन निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बिहार की राजनीति अब इस बात पर टिकी है कि निशांत कुमार अपनी इस नई भूमिका में कितने सफल होते हैं और क्या वे अपने पिता की विरासत को आगे ले जाने में सक्षम हो पाते हैं.
बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ है जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। यह नियुक्ति केवल एक प्रशासनिक पद की प्राप्ति नहीं है, बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक उत्तराधिकार और रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। निशांत कुमार का मुख्य उद्देश्य केवल अपने विभाग के कामकाज को संभालना नहीं है, बल्कि वे अपने पिता द्वारा निर्मित विशाल जनाधार को सुरक्षित रखने और उसे और अधिक विस्तार देने की योजना बना रहे हैं। मंत्री बनने से पूर्व निशांत ने एक विशेष सद्भाव यात्रा का आयोजन किया था, जिसने उन्हें बिहार की जमीनी हकीकत और जदयू के समर्थकों की भावनाओं से रूबरू कराया। इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने यह महसूस किया कि जनता में उनके पिता के प्रति कितना गहरा सम्मान है और वे उन्हीं आदर्शों और मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का शिखर तक पहुँचाया। निशांत कुमार की सक्रियता इस महीने की शुरुआत से ही काफी बढ़ गई है। उन्होंने अपनी सद्भाव यात्रा का शुभारंभ 3 मई को किया और पश्चिमी चंपारण तक का सफर तय किया। गौरतलब है कि नीतीश कुमार की अधिकांश महत्वपूर्ण यात्राएं इसी क्षेत्र से शुरू होती रही हैं, और निशांत ने जानबूझकर अपने पिता के इसी मार्ग का अनुसरण किया ताकि वे समर्थकों के बीच अपनी पहचान बना सकें। यात्रा के दौरान उन्होंने करीब 16 अलग-अलग पड़ावों पर रुककर लोगों से संवाद किया, जिससे उनमें नया उत्साह देखने को मिला। समर्थकों ने उनके स्वागत में कई नारे लगाए, जिनमें सबसे प्रमुख यह था कि मुख्यमंत्री कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। शुरुआत में उनकी वक्तृता संक्षिप्त थी, लेकिन जैसे-जैसे यात्रा आगे बढ़ी, उनके भाषणों की अवधि बढ़ती गई और उन्होंने विस्तृत रूप से नीतीश कुमार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता का यह असीम प्रेम और अटूट समर्थन ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है और वे इसी शक्ति के दम पर राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद निशांत कुमार ने तुरंत प्रशासनिक कार्यों में रुचि दिखाना शुरू कर दिया है। उन्होंने जीविका संगठन की वर्तमान संरचना पर गहन विमर्श किया और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को लेकर लंबी बातचीत की। जदयू के आंतरिक सूत्रों का कहना है कि निशांत कुमार अपने सरकारी आवास का उपयोग केवल रहने के लिए नहीं, बल्कि इसे एक राजनीतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बना रहे हैं। उन्हें दो देशरत्न मार्ग स्थित भव्य आवास आवंटित किया गया है, जो नीतीश कुमार के निवास के अत्यंत निकट है। इस आवास में पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में नगालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव रहते थे। इस रणनीतिक स्थान से वे पार्टी के विधायकों, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ नियमित बैठकें कर रहे हैं, जिससे उनके राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि हो रही है। जब उनसे विभाग के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि वे अभी विभाग की बारीकियों को समझ रहे हैं और जल्द ही ठोस कदम उठाएंगे। जहाँ एक तरफ निशांत कुमार प्रशासनिक और राजनीतिक मोर्चे पर सक्रिय हैं, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। लोग उनकी देहभाषा, पहनावे और स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग उन्हें अपना पहनावा और दर्जी बदलने की सलाह दे रहे हैं, तो कुछ उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ आलोचकों का यह भी मानना है कि उन्हें स्वास्थ्य मंत्री का पद इसलिए दिया गया है ताकि वे सत्ता के किसी बहुत बड़े केंद्र के रूप में उभरने से रोके जा सकें। हालांकि, पार्टी के भीतर इस बात को लेकर चर्चा है कि निशांत की छवि को कमतर दिखाने के लिए एक सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है। इन तमाम विवादों और चर्चाओं के बावजूद, निशांत कुमार अपनी दिनचर्या में निरंतरता बनाए हुए हैं। वे प्रतिदिन जदयू के प्रदेश कार्यालय जाते हैं और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे बाहरी शोर की तुलना में आंतरिक मजबूती और संगठन निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बिहार की राजनीति अब इस बात पर टिकी है कि निशांत कुमार अपनी इस नई भूमिका में कितने सफल होते हैं और क्या वे अपने पिता की विरासत को आगे ले जाने में सक्षम हो पाते हैं
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