नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली, बिहार में सरकार बदलने की तैयारी

नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली, जिसके बाद बिहार में सरकार बदलने की चर्चा तेज हो गई है। भाजपा नेताओं की बैठक दिल्ली में होने की संभावना है, जिसमें नए मुख्यमंत्री के चयन पर विचार किया जाएगा। संभावित नामों और राजनीतिक समीकरणों पर विस्तृत जानकारी।

नई दिल्ली: शुक्रवार को नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। यह समारोह राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन के कक्ष में आयोजित हुआ, जिसमें एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, ललन सिंह, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी उपस्थित थे। शपथ लेने के तुरंत बाद नीतीश कुमार पटना के लिए रवाना हो गए।\दिल्ली में जल्द ही भाजपा नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने

की संभावना है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। हालांकि, शुक्रवार शाम को प्रस्तावित बैठक को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नीतीश कुमार 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक करेंगे और 14 अप्रैल को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद, उसी दिन एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकता है। इस बार मुख्यमंत्री पद भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा और पार्टी के भीतर कई नामों पर विचार चल रहा है।\अन्य राज्यों की तरह, यदि पार्टी बिहार में भी एक नया नेतृत्व तैयार करने का फैसला करती है, तो वह EBC या SC समुदाय के किसी व्यक्ति को मौका दे सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, वर्तमान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं। कुशवाहा समुदाय से आने वाले चौधरी ने अपने कार्यकाल में नीतीश कुमार के साथ करीबी तालमेल में काम किया है और उन्हें कई बार सार्वजनिक मंचों पर सराहा भी गया है। दूसरी ओर, जेडीयू के भीतर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में सक्रिय भूमिका देने की तैयारी चल रही है। संभावना है कि उन्हें विधान परिषद में भेजा जाए और भविष्य में वे पार्टी और सरकार दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इस राजनीतिक हलचल में, यह देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए बिहार में सत्ता को कैसे बनाए रखता है और नए नेतृत्व के तहत राज्य किस दिशा में आगे बढ़ता है। विभिन्न समुदायों और पार्टी के भीतर के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति आने वाले हफ्तों में कई महत्वपूर्ण बदलावों को देखेगी। नीतीश कुमार के इस्तीफे और नई सरकार के गठन के साथ, राज्य में विकास और सुशासन के एजेंडे को आगे बढ़ाने की चुनौती होगी। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि भाजपा और एनडीए किस प्रकार इस अवसर का लाभ उठाते हैं और बिहार को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं





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