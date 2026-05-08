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नीतीश मिश्रा: 11 टाउनशिप विकसित करने की प्राथमिकता, रोहतास में एक प्रस्ताव विचाराधीन

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नीतीश मिश्रा: 11 टाउनशिप विकसित करने की प्राथमिकता, रोहतास में एक प्रस्ताव विचाराधीन
InfrastructureUrban DevelopmentAam Aadmi Ke Nukaad
📆08-05-2026 17:30:00
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि 11 टाउनशिप को विकसित करना उनकी प्राथमिकता होगी, साथ ही रोहतास में एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके अलावा, अन्य शहरी क्षेत्रों के मास्टर प्लान भी तैयार कराए जाएंगे ताकि आने वाले 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जा सके। मुख्य सचिव ने आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने को भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और राज्य के सभी 264 नगर निकायों को आवश्यक सहयोग एवं हैंड-होल्डिंग उपलब्ध कराने की कोशिश की होगी कि वे स्थानीय स्तर पर बेहतर कार्य कर सकें।

राज्य ब्यूरो, पटना। नीतीश मिश्रा ने शुक्रवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि 11 टाउनशिप को विकसित करना उनकी प्राथमिकता होगी, साथ ही रोहतास में भी एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त अन्य शहरी क्षेत्रों के मास्टर प्लान भी तैयार कराए जाएंगे ताकि आने वाले 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जा सके। आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता मंत्री ने कहा कि राज्य के नगर निकायों में लोगों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिहार आने वाला कोई भी व्यक्ति सबसे पहले पटना और अन्य शहरों को देखकर राज्य के विकास की छवि अपने मन में बनाता है। हमारी कोशिश होगी कि राज्य के सभी 264 नगर निकायों को आवश्यक सहयोग एवं हैंड-होल्डिंग उपलब्ध कराया जाए जिससे वे स्थानीय स्तर पर बेहतर कार्य कर सकें। इस अवसर पर विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, सचिव संदीप आर.

पुडकलकट्टी, पटना प्रमंडल के आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर, विशेष सचिव राजीव कुमार श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे

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