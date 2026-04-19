नीतीश कुमार का लव-कुश समीकरण: सम्राट चौधरी को उत्तराधिकारी बनाने की रणनीति?

बिहार के राजनीतिक गलियारे में नीतीश कुमार की हर चाल पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है। हालिया राजनीतिक घटनाओं और उनकी यात्राओं के दौरान सम्राट चौधरी के साथ उनकी नजदीकी, लव-कुश समीकरण को मजबूत करने और सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी बनाने की ओर स्पष्ट संकेत दे रही है।

बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हर गतिविधि गहन विचार-विमर्श का परिणाम होती है, और वे कभी भी कोई बात यूं ही आगे नहीं बढ़ाते। इन दिनों, राजनीति क गलियारों में उनकी एक सोची-समझी रणनीति चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसके तहत वे लव-कुश समीकरण को सशक्त करने पर जोर दे रहे हैं। हाल ही में, अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान जब वे चंपारण के क्षेत्र में थे, तो उन्होंने लव-कुश पार्क का दौरा किया। इस यात्रा में उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे, और दोनों ने पार्क में मिलकर तस्वीरें भी

खिंचवाईं। यह मुलाकात महज एक संयोग नहीं थी, बल्कि लव-कुश समीकरण को आगे बढ़ाने का एक स्पष्ट संकेत थी। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान, सम्राट चौधरी नियमित रूप से उनके साथ दिखाई दिए। इस दौरान, नीतीश कुमार ने कई मौकों पर सम्राट चौधरी के बारे में यह कहकर संकेत दिए कि भविष्य में यही लोग राज्य की बागडोर संभालेंगे। इन बयानों और इशारों के माध्यम से, उन्होंने स्पष्ट रूप से यह जाहिर किया कि वे सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी बनाने के इच्छुक हैं। जब नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा में व्यस्त थे, तब उनके संभावित 'एग्जिट प्लान' पर विशेष चर्चा नहीं थी। यात्रा के बाद के चरण में, जब उन्होंने राज्यसभा के लिए अपना नाम तय कराया, तब भी सम्राट चौधरी के साथ उनकी यात्राएं जारी रहीं। बाद में, इस बात की अटकलें तेज हो गईं कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार की पहली पसंद हैं। शपथ ग्रहण के दिन, सम्राट चौधरी ने लोकभवन में जिस तरह से नीतीश कुमार का अभिवादन किया, उस पर भी लोगों ने विशेष ध्यान दिया, जिससे राजनीतिक प्रेक्षकों के बीच कई तरह की चर्चाओं को बल मिला। लव-कुश समीकरण को लेकर नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दिनों से ही मुखर रहे हैं। अपने राजनीतिक करियर के आरंभ में, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा जताया था। उन्हीं की पहल पर, पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर आए उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष बनाया था। बाद के वर्षों में, कुशवाहा समुदाय से आने वाले उमेश कुशवाहा को उन्होंने जनता दल (यूनाइटेड) का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। इतना ही नहीं, जदयू के एक राष्ट्रीय महासचिव का पद भी कुशवाहा समुदाय के एक सदस्य को सौंपा गया। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद, शनिवार को नीतीश कुमार सुबह लगभग 10:30 बजे सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर पहुंचे। उनके साथ नीतीश कुमार के विश्वस्त सहयोगी और उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी भी थे। यह दौरा भी कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। जिस तरह से नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के साथ विभिन्न मुद्राओं में तस्वीरें खिंचवाईं, उससे उनके लव-कुश समीकरण को मजबूत करने के इरादे साफ तौर पर झलके। यह राजनीतिक चालें, राज्य की बहुसंख्यक आबादी के समीकरणों को साधने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, जिसका उद्देश्य भविष्य में दल की पकड़ को मजबूत बनाए रखना है। यह कदम आने वाले राजनीतिक परिदृश्यों में महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत दे सकता है, जहां लव-कुश वर्ग एक बार फिर से बिहार की सत्ता की धुरी बन सकता है। नीतीश कुमार द्वारा लव-कुश समीकरण पर विशेष ध्यान देना कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह उनके राजनीतिक चिंतन का एक अभिन्न अंग रहा है। अपने शुरुआती दिनों में, उन्होंने इस समीकरण को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी थी। उपेंद्र कुशवाहा के जनता दल (यूनाइटेड) में शामिल होने के बाद, नीतीश कुमार ने उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर आसीन किया, जो उस समय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम था। इससे कुशवाहा समुदाय को यह संदेश गया कि पार्टी उनके हितों का ध्यान रखती है। समय के साथ, नीतीश कुमार ने इस समुदाय को और भी प्रमुखता से आगे बढ़ाया। उमेश कुशवाहा को जदयू का प्रदेश अध्यक्ष बनाना और एक राष्ट्रीय महासचिव का पद भी इसी समुदाय के एक सदस्य को सौंपना, पार्टी के भीतर लव-कुश वर्ग के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। यह रणनीतिक कदम न केवल संगठन के भीतर संतुलन बनाए रखने के लिए था, बल्कि भविष्य में चुनावी जीत सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास था। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद, शनिवार को सम्राट चौधरी के आवास पर नीतीश कुमार का जाना, उनकी व्यक्तिगत निकटता और राजनीतिक विश्वास को दर्शाता है। यह घटनाक्रम इस बात की ओर इशारा करता है कि नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी को न केवल एक राजनैतिक सहयोगी के रूप में देखते हैं, बल्कि उन्हें भविष्य के नेतृत्व के रूप में भी तैयार कर रहे हैं। सम्राट चौधरी के साथ उनकी संयुक्त तस्वीरें, लव-कुश समीकरण को और अधिक मजबूत करने के उनके इरादे को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करती हैं। यह रणनीति बिहार की राजनीति में जाति-आधारित समीकरणों के महत्व को फिर से रेखांकित करती है और यह दर्शाती है कि कैसे दलगत नेतृत्व अपने मतदाताओं के साथ जुड़ाव बनाए रखने के लिए विशेष समुदायों को प्राथमिकता दे सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि नीतीश कुमार की यह चाल केवल लव-कुश समीकरण को मजबूत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक स्थिरता और अपने दल के दीर्घकालिक भविष्य को सुरक्षित करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हो सकती है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद के उत्तराधिकारी के रूप में उभरने की संभावना, पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है और भविष्य में नए राजनीतिक गठबंधनों को जन्म दे सकती है। नीतीश कुमार का यह कदम, बिहार की बदलती राजनीतिक गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, जहां जाति और वर्गगत समीकरण एक बार फिर से चुनावी परिणामों को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इस प्रकार, नीतीश कुमार की 'लव-कुश' समीकरण पर जोर देने की रणनीति, राज्य के राजनीतिक भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकती है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

नीतीश कुमार सम्राट चौधरी लव-कुश समीकरण बिहार की राजनीति उत्तराधिकारी

United States Latest News, United States Headlines