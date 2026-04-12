नीतीश के बाद जदयू से ही हो मुख्यमंत्री: पप्पू यादव

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के बाद नया मुख्यमंत्री जदयू से ही होना चाहिए और उनकी पसंद निशांत कुमार हैं। उन्होंने बिहार में एक ऐसे नेता की आवश्यकता पर जोर दिया जो सभी समुदायों को साथ लेकर चले। साथ ही भाजपा पर कटाक्ष किया और दिल्ली से मुख्यमंत्री संचालित होने की बात कही।

राज्य ब्यूरो, पटना। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित राज्यसभा जाने की अटकलों के बीच, राज्य में नए मुख्यमंत्री को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार पद छोड़ते हैं, तो नया मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड ( जदयू ) से ही होना चाहिए। पप्पू यादव रविवार को पटना में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय है कि नीतीश कुमार को बिहार नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जनता ने उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी दी है।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर नीतीश कुमार पद छोड़ने का फैसला करते हैं, तो मुख्यमंत्री जदयू से ही होना चाहिए। उनका मानना है कि बिहार को एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो विनम्र और संतुलित हो, और सभी समुदायों को साथ लेकर चले। पप्पू यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें लगता है कि निशांत कुमार इस पद के लिए उपयुक्त हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जो जाति या धर्म की राजनीति न करे। राज्य में ऐसा नेतृत्व होना चाहिए जो सभी समुदायों को समान रूप से सम्मान दे और किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठे।\पप्पू यादव ने भाजपा पर भी निशाना साधा और कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर अनुकंपा पर मुख्यमंत्री बनाया जाना है, तो कोई मजबूत व्यक्ति इस पद के लिए नहीं चुना जाएगा। उनका इशारा अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की ओर था। उन्होंने यह भी कहा कि नया मुख्यमंत्री दिल्ली से संचालित होगा, यानि कि निर्णय लेने की शक्ति बिहार में नहीं, बल्कि दिल्ली में रहेगी। उन्होंने कहा, 'समझ लीजिए वह बिहार से नहीं चलेगा।' उन्होंने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि वे नीतीश कुमार को जदयू से ही मुख्यमंत्री बनवाना चाहेंगे। पप्पू यादव ने बिहार की राजनीति में चल रही वर्तमान स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राज्य एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य को एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो सभी वर्गों और समुदायों का सम्मान करे। उन्होंने कहा कि बिहार को एक स्थिर और समावेशी सरकार की आवश्यकता है, जो सभी नागरिकों के हितों की रक्षा करे।\इस राजनीतिक घटनाक्रम के बीच, कई राजनीतिक विश्लेषकों ने भी अपनी राय दी है। कुछ विश्लेषकों का मानना ​​है कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा बदलाव होगा। वे यह भी मानते हैं कि जदयू के लिए नया मुख्यमंत्री चुनना एक चुनौतीपूर्ण काम होगा। हालांकि, अन्य विश्लेषकों का कहना है कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी चुनने में जदयू की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इस बीच, विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेताओं ने कहा है कि वे बिहार में किसी भी राजनीतिक बदलाव का स्वागत करेंगे, लेकिन वे यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राज्य में सुशासन बना रहे। इस राजनीतिक उठापटक के बीच, यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है और बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि भोजपुर-बक्सर एमएलसी उपचुनाव में एनडीए ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जिसका सीधा मुकाबला राजद के उम्मीदवार से होगा। इस उपचुनाव को भी बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है





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