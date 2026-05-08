नीतू कपूर ने मेनोपॉज पर खोल दिया अपना दिल, कहा 'ये एक नेचुरल चीज है, हाइपर होने की जरूरत नहीं'

बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू कपूर ने सोहा अली खान की पॉडकास्ट में मेनोपॉज पर खुलासा किया. उन्होंने कहा कि यह एक नेचुरल प्रक्रिया है और इसे लेकर हाइपर होने की जरूरत नहीं है. साथ ही उन्होंने अपने मेनोपॉज का अनुभव भी शेयर किया.
बॉलीवुड की जानी-जानी एक्ट्रेस नीतू कपूर इन दिनों खूब चर्चा में हैं. उनकी नई फिल्म ' दादी की शादी ' 8 मई को रिलीज हुई है, जो ऑडियंस और क्रिटिक्स से मिक्स रिव्यू प्राप्त कर रही है.
इस फिल्म में कॉमेडियन कपिल शर्मा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जबकि नीतू की बेटी और ज्वेलरी डिजाइनर रिद्धिमा कपूर साहनी ने इस फिल्म के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है. इस बीच, नीतू कपूर ने एक्ट्रेस सोहा अली खान की पॉडकास्ट में अपनी जिंदगी, पति ऋषि कपूर, फिल्मी करियर और मेनोपॉज पर खुलासा किया.
सोहा अली खान के साथ लोगों के हर चीज को लेकर हाइपर होने की बात करते हुए नीतू कपूर ने कहा, 'आजकल के लोग थोड़ा ठंड रखना चाहिए. सब लोग हर चीज के लिए इतने हाइपर हैं. मेनोपॉज को लेकर लोग इतने हाइपर हैं. अरे ये एक नेचुरल चीज है.
मेनोपॉज से गुजरना बहुत नेचुरल है. वहां पॉडकास्ट हो रहे हैं मेनोपॉज के ऊपर, हॉट फ्लैशेज पर. मुझे हंसी आती है, क्योंकि ये बहुत नेचुरल चीज है और हर महिला इससे गुजरती है.
' मेनोपॉज पर क्या बोलीं नीतू कपूर? सोहा ने कहा कि ऐसा भी हुआ है कि बहुत-सी महिलाएं मेनोपॉज से गुजरी हैं और उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है. इसपर नीतू ने कहा, 'लेकिन आपके पास दोस्त हैं (आपको बताने के लिए). आपको इसे लेकर इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है.
थोड़ा शांत रहना चाहिए.
' नीतू ने अपने मेनोपॉज का अनुभव शेयर करते हुए कहा, 'रिद्धिमा, मेरा हाल बहुत खराब था. मैं तैयार होती थी कि और मुझे हॉट फ्लैशेज की वजह से इतना पसीना आता था कि पूरा मेरा मेकअप निकल जाता था. मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी, मैं अपनी रजाई फेंक देती थी. मुझे गर्मी लग रही होती थी.
मैंने अपने परिवार को बोला था कि देखो मैं मेनोपॉज से गुजरने वाली हूं और मुझे मूड स्विंग्स हुआ करेंगे, तो मेरे साथ सही से रहना. ठीक है, वो सब समझ गए थे. मेरे पति समझ गए थे, मेरे बच्चे समझ गए थे.
' उन्होंने आगे एक फनी वाकया भी शेयर किया. एक्ट्रेस ने कहा, 'मुझे बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स नहीं हुए थे. लेकिन कुछ सालों के बाद कुछ हुआ होगा, मुझे गुस्सा आया होगा तो रणबीर बोलता है, 'मॉम आपका मेनोपॉज अभी तक चल रहा है? मुझे लगा अब तो खत्म हो गया होगा.
' नीतू कपूर ने अंत में कहा, 'सबकुछ ओवरहाइप्ड है. सभी पगलाए जा रहे हैं. हर चीज पर ओवररिएक्ट कर रहे हैं.
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