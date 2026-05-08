नीतू कपूर ने पति ऋषि कपूर के निधन के बाद के कठिन दौर पर खुलकर बात की, कहा- बिना शराब पिए नींद नहीं आती थी

नीतू कपूर ने सोहा अली खान के यूट्यूब शो में पति ऋषि कपूर के निधन के बाद के कठिन दौर पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि ऋषि कपूर के निधन के बाद वह मेंटली ब्रेकडाउन हो गई थीं और कई महीनों तक रातभर जागती रहती थीं। उन्होंने कहा कि बिना शराब पिए उन्हें नींद नहीं आती थी। नीतू ने कहा कि लोग उन्हें गलत समझ रहे थे और सोशल मीडिया पर उन्हें दुख पहुंचाया गया। नीतू कपूर की नई फिल्म ‘दादी की शादी’ 8 मई को रिलीज हुई।

एक्ट्रेस नीतू कपूर ने हाल ही में अपने पति ऋषि कपूर के निधन के बाद के कठिन दौर पर खुलकर बात की। सोहा अली खान के यूट्यूब शो में बातचीत के दौरान नीतू ने बताया कि 2020 में ऋषि कपूर के निधन के बाद वह मेंटली ब्रेकडाउन हो गई थीं। उन्होंने कहा कि ऋषि कपूर के निधन के बाद वह कई महीनों तक रातभर जागती रहती थीं। कई बार पूरी रात नींद नहीं आती थी। धीरे-धीरे हालत ऐसी हो गई कि बिना शराब पिए उन्हें नींद नहीं आती थी। शो के दौरान नीतू कपूर अपनी बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी के साथ मौजूद थीं। बातचीत में नीतू ने कहा कि लोग उन्हें गलत समझ रहे थे। जब उन्होंने टीवी शो और फिल्मों में वापसी की, तो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि पति के निधन के तुरंत बाद वह काम पर लौट आईं। इस बात ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया। नीतू ने कहा कि लोग उनकी मजबूरी नहीं समझ पाए। वह खुद को संभालने और दर्द से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं। नीतू कपूर की नई फिल्म ‘ दादी की शादी ’ 8 मई को रिलीज हुई। इससे नीतू की बेटी रिद्धिमा ने एक्टिंग डेब्यू किया। नीतू ने बताया कि डायरेक्टर करण जौहर ने उन्हें दोबारा काम शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग के दौरान वह काफी नर्वस थीं, लेकिन इसी अनुभव ने उन्हें फिर से मजबूत बनने में मदद की। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी 22 जनवरी 1980 को हुई थी। दोनों ने 1970 और 1980 के दशक में कई फिल्मों में साथ काम किया। उनके दो बच्चे रिद्धिमा कपूर साहनी और रणबीर कपूर हैं। ऋषि कपूर को 2018 में ल्यूकेमिया होने का पता चला था। इलाज के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क में करीब एक साल बिताया। भारत लौटने के बाद भी उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन तबीयत बिगड़ने के कारण दिसंबर 2019 में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी आखिरी फिल्म शर्माजी नमकीन मरणोपरांत 2022 में रिलीज हुई थी। नीतू कपूर ने अपने जीवन के इस कठिन समय के बारे में बात करते हुए कहा कि वह अपने पति के निधन के बाद कई महीनों तक अपने आप से दूर हो गई थीं। वह अपनी बेटी रिद्धिमा और परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन दर्द और गम से बाहर निकलने में उन्हें काफी समय लगा। उन्होंने कहा कि वह अब फिर से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही हैं और अपनी करियर पर फिर से ध्यान केंद्रित कर रही हैं। नीतू ने यह भी बताया कि वह अपने पति के निधन के बाद कई बार अपने आप से बात करती थीं और उनसे मिलने की इच्छा करती थीं। वह कहती हैं कि ऋषि कपूर उनके लिए हमेशा एक प्रेरणा रहे हैं और वह उनके यादों को अपने दिल के कोने में रखती हैं। नीतू कपूर ने अपने पति के निधन के बाद के कठिन समय के बारे में बात करते हुए कहा कि वह अब फिर से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही हैं। वह अपने करियर पर फिर से ध्यान केंद्रित कर रही हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश कर रही हैं। नीतू ने कहा कि वह अपने पति के निधन के बाद कई बार अपने आप से बात करती थीं और उनसे मिलने की इच्छा करती थीं। वह कहती हैं कि ऋषि कपूर उनके लिए हमेशा एक प्रेरणा रहे हैं और वह उनके यादों को अपने दिल के कोने में रखती हैं। नीतू कपूर ने अपने पति के निधन के बाद के कठिन समय के बारे में बात करते हुए कहा कि वह अब फिर से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही हैं। वह अपने करियर पर फिर से ध्यान केंद्रित कर रही हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश कर रही हैं। नीतू ने कहा कि वह अपने पति के निधन के बाद कई बार अपने आप से बात करती थीं और उनसे मिलने की इच्छा करती थीं। वह कहती हैं कि ऋषि कपूर उनके लिए हमेशा एक प्रेरणा रहे हैं और वह उनके यादों को अपने दिल के कोने में रखती हैं.

एक्ट्रेस नीतू कपूर ने हाल ही में अपने पति ऋषि कपूर के निधन के बाद के कठिन दौर पर खुलकर बात की। सोहा अली खान के यूट्यूब शो में बातचीत के दौरान नीतू ने बताया कि 2020 में ऋषि कपूर के निधन के बाद वह मेंटली ब्रेकडाउन हो गई थीं। उन्होंने कहा कि ऋषि कपूर के निधन के बाद वह कई महीनों तक रातभर जागती रहती थीं। कई बार पूरी रात नींद नहीं आती थी। धीरे-धीरे हालत ऐसी हो गई कि बिना शराब पिए उन्हें नींद नहीं आती थी। शो के दौरान नीतू कपूर अपनी बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी के साथ मौजूद थीं। बातचीत में नीतू ने कहा कि लोग उन्हें गलत समझ रहे थे। जब उन्होंने टीवी शो और फिल्मों में वापसी की, तो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि पति के निधन के तुरंत बाद वह काम पर लौट आईं। इस बात ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया। नीतू ने कहा कि लोग उनकी मजबूरी नहीं समझ पाए। वह खुद को संभालने और दर्द से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं। नीतू कपूर की नई फिल्म ‘दादी की शादी’ 8 मई को रिलीज हुई। इससे नीतू की बेटी रिद्धिमा ने एक्टिंग डेब्यू किया। नीतू ने बताया कि डायरेक्टर करण जौहर ने उन्हें दोबारा काम शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग के दौरान वह काफी नर्वस थीं, लेकिन इसी अनुभव ने उन्हें फिर से मजबूत बनने में मदद की। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी 22 जनवरी 1980 को हुई थी। दोनों ने 1970 और 1980 के दशक में कई फिल्मों में साथ काम किया। उनके दो बच्चे रिद्धिमा कपूर साहनी और रणबीर कपूर हैं। ऋषि कपूर को 2018 में ल्यूकेमिया होने का पता चला था। इलाज के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क में करीब एक साल बिताया। भारत लौटने के बाद भी उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन तबीयत बिगड़ने के कारण दिसंबर 2019 में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी आखिरी फिल्म शर्माजी नमकीन मरणोपरांत 2022 में रिलीज हुई थी। नीतू कपूर ने अपने जीवन के इस कठिन समय के बारे में बात करते हुए कहा कि वह अपने पति के निधन के बाद कई महीनों तक अपने आप से दूर हो गई थीं। वह अपनी बेटी रिद्धिमा और परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन दर्द और गम से बाहर निकलने में उन्हें काफी समय लगा। उन्होंने कहा कि वह अब फिर से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही हैं और अपनी करियर पर फिर से ध्यान केंद्रित कर रही हैं। नीतू ने यह भी बताया कि वह अपने पति के निधन के बाद कई बार अपने आप से बात करती थीं और उनसे मिलने की इच्छा करती थीं। वह कहती हैं कि ऋषि कपूर उनके लिए हमेशा एक प्रेरणा रहे हैं और वह उनके यादों को अपने दिल के कोने में रखती हैं। नीतू कपूर ने अपने पति के निधन के बाद के कठिन समय के बारे में बात करते हुए कहा कि वह अब फिर से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही हैं। वह अपने करियर पर फिर से ध्यान केंद्रित कर रही हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश कर रही हैं। नीतू ने कहा कि वह अपने पति के निधन के बाद कई बार अपने आप से बात करती थीं और उनसे मिलने की इच्छा करती थीं। वह कहती हैं कि ऋषि कपूर उनके लिए हमेशा एक प्रेरणा रहे हैं और वह उनके यादों को अपने दिल के कोने में रखती हैं। नीतू कपूर ने अपने पति के निधन के बाद के कठिन समय के बारे में बात करते हुए कहा कि वह अब फिर से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही हैं। वह अपने करियर पर फिर से ध्यान केंद्रित कर रही हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश कर रही हैं। नीतू ने कहा कि वह अपने पति के निधन के बाद कई बार अपने आप से बात करती थीं और उनसे मिलने की इच्छा करती थीं। वह कहती हैं कि ऋषि कपूर उनके लिए हमेशा एक प्रेरणा रहे हैं और वह उनके यादों को अपने दिल के कोने में रखती हैं





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

नीतू कपूर ऋषि कपूर बॉलीवुड दादी की शादी सोशल मीडिया

United States Latest News, United States Headlines