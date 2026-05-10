नीना गुप्ता के कुछ ऐसे ही लुक्स पर नजर डालें

नीना गुप्ता एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो इंडस्ट्री की सबसे बेहतीन एक्ट्रेसेस में मानी जाती हैं। उनकी बेबाकी, बहादुरी और समाज की परवाह किए बगैर जीने की शैली उनके लिए एक अलग पहचान बनाती है। 66 साल की उम्र में भी उनकी स्टाइल दिन-ब-दिन और भी ग्लैमरस होती जा रही है। इस रिपोर्ट में, हम उनके कुछ ऐसे ही लुक्स पर नजर डालेंगे जो उनके स्टाइल को और भी खूबसूरत बनाते हैं।

नीना गुप्ता का नाम इंडस्ट्री की सबसे बेहतीन एक्ट्रेसेस में लिया जाता है, तो वह अपनी बेबाकी , बहादुरी और समाज की परवाह किए बगैर दिल खोलकर जीने के लिए भी जानी जाती हैं। 30 की उम्र में उन्होंने सिंगल मदर बनने का फैसला किया और बिना शादी के ही बेटी मसाबा गुप्ता को जन्म दिया। 1989 का उनका यह फैसला उनकी जिंदगी को एक नए पड़ाव पर ले आया, तो आज 66 साल की उम्र में वह अपनी दमदार एक्टिंग और स्टाइल से एक अलग पहचान बना चुकी हैं।नीना का स्टाइल इतना कमाल का है कि उसके आगे उनकी डिजाइनर बेटी मसाबा भी फेल हो जाती हैं, कभी वह शॉर्ट्स तो कभी ड्रेस पहनकर सारी लाइमलाइट चुरा लेती हैं। तभी तो उन्हें बी-टाउन की कूल मॉम भी कहा जाता है। जिन्होंने विवियन रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप से लेकर 49 की उम्र में विवेक मेहरा से शादी करने तक के अपने सफर को खूबसूरती से जिया, वो भी बिना छुपते- छुपाते। तो, चलिए उनके कुछ ऐसे ही लुक्स पर नजर डालते हैं। (फोटो साभार: इंस्टाग्राम @neena_gupta.

नीना गुप्ता का नाम इंडस्ट्री की सबसे बेहतीन एक्ट्रेसेस में लिया जाता है, तो वह अपनी बेबाकी, बहादुरी और समाज की परवाह किए बगैर दिल खोलकर जीने के लिए भी जानी जाती हैं। 30 की उम्र में उन्होंने सिंगल मदर बनने का फैसला किया और बिना शादी के ही बेटी मसाबा गुप्ता को जन्म दिया। 1989 का उनका यह फैसला उनकी जिंदगी को एक नए पड़ाव पर ले आया, तो आज 66 साल की उम्र में वह अपनी दमदार एक्टिंग और स्टाइल से एक अलग पहचान बना चुकी हैं।नीना का स्टाइल इतना कमाल का है कि उसके आगे उनकी डिजाइनर बेटी मसाबा भी फेल हो जाती हैं, कभी वह शॉर्ट्स तो कभी ड्रेस पहनकर सारी लाइमलाइट चुरा लेती हैं। तभी तो उन्हें बी-टाउन की कूल मॉम भी कहा जाता है। जिन्होंने विवियन रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप से लेकर 49 की उम्र में विवेक मेहरा से शादी करने तक के अपने सफर को खूबसूरती से जिया, वो भी बिना छुपते- छुपाते। तो, चलिए उनके कुछ ऐसे ही लुक्स पर नजर डालते हैं। (फोटो साभार: इंस्टाग्राम @neena_gupta





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

नीना गुप्ता स्टाइल लुक्स बेबाकी बहादुरी समाज की परवाह जीने की शैली 66 साल की उम्र में बेबाकी बहादुरी समाज की परवाह जीने की शैली 66 साल की उम्र में बेबाकी बहादुरी समाज की परवाह जीने की शैली 66 साल की उम्र में

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

दक्षिण कोरिया में सरकारी सहायता के लिए 66 दुर्लभ बीमारियों को किया गया नामितदक्षिण कोरिया में सरकारी सहायता के लिए 66 दुर्लभ बीमारियों को किया गया नामित

Read more »

गरम चाय की प्‍याली से क्‍यों आ रहा महंगाई वाला एहसास, ऐसा क्‍या हुआ?भारतीय चाय की कीमतों में 18 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। उत्पादन में 66.

Read more »

सर्दियों में गर्म पानी के लिए टैप वॉटर हीटरAmazon Sale 2024 में टैप वॉटर हीटर पर 66% तक छूट

Read more »

Fire in Turkey: ভোররাতে ভয়ংকর আগুনের গ্রাসে গোটা রিসর্ট, জীবন্ত দগ্ধ ৬৬, চারদিকে হাহাকার-আর্তনাদ...Devastated fire broke out in a ski resort in Turkey at least 66 dead

Read more »

'नींव पर बनी इमारत में सब रहते हैं, लेकिन पत्थर भुला दिए जाते हैं', योगी ने महाकुम्‍भ के सफाई कर्मियों पर बरसाए फूलमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 45 दिन में आने वाले 66.

Read more »

यूपी में अभी-अभी हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 66 पीसीएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर, ये लिस्टUP Government Transfer 66 PCS Officers on Sunday principal secretary appointment यूपी में अभी-अभी हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 66 पीसीएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर, ये लिस्ट

Read more »