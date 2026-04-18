नीमराना में Nidec India के बाहर अनुबंध श्रमिकों का उग्र प्रदर्शन, वेतन वृद्धि और सुविधाओं की मांग

कोटपूतली के नीमराना में स्थित Nidec India Private Limited के बाहर अनुबंध श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। सैकड़ों श्रमिक वेतन वृद्धि, साप्ताहिक अवकाश और चिकित्सा सुविधाओं जैसी मांगों को लेकर कंपनी गेट के बाहर धरना दे रहे हैं। तनावपूर्ण स्थिति के बीच, प्रशासन और पुलिस ने भारी बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में करने का प्रयास किया है।

कोटपूतली के नीमराना स्थित Nidec India Private Limited के बाहर अनुबंध श्रमिक ों का विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया है। सुबह लगभग 6 बजे से ही सैकड़ों श्रमिक कंपनी के मुख्य द्वार पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, लगभग 200 से 250 अनुबंध कर्मचारी कंपनी के गेट के बाहर जमा हो गए और उन्होंने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया।

प्रदर्शनकारी श्रमिकों की मुख्य मांगों में वेतन वृद्धि, साप्ताहिक अवकाश और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार शामिल हैं। श्रमिकों का कहना है कि वे लंबे समय से इन मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन द्वारा उनकी आवाज़ को लगातार अनसुना किया जा रहा है। बार-बार अनुरोधों के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान न होने से निराश होकर, उन्होंने विरोध प्रदर्शन का सहारा लेने का फैसला किया है।

प्रदर्शन के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कुछ लोगों पर ट्रैक्टरों से श्रमिकों को घायल करने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही, कंपनी के गेट पर पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई, जिसके परिणामस्वरूप गेट का कांच टूट गया। हालांकि, श्रमिकों ने स्वयं पत्थरबाजी की घटना में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, नीमराना थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस और प्रशासन दोनों ही व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने से रोकने के लिए, घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल, प्रशासन द्वारा स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा है।

श्रमिकों ने अपनी मांगों को प्रबंधन के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने के लिए 11 सदस्यीय एक समिति का गठन किया है। यह समिति ही कंपनी प्रबंधन के साथ वार्ता करेगी और भविष्य की कार्रवाई की दिशा तय करेगी। पुलिस और प्रशासन भी दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कर सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय सभी की निगाहें श्रमिकों के प्रतिनिधियों और कंपनी प्रबंधन के बीच होने वाली बातचीत पर टिकी हुई हैं, जिनसे यह उम्मीद की जा रही है कि वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और औद्योगिक शांति बहाल होगी।

यह मामला राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों के अधिकारों और प्रबंधन के साथ उनके संबंधों पर प्रकाश डालता है, जहां वेतन, अवकाश और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं अक्सर विवाद का कारण बनती हैं। इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन न केवल श्रमिकों के लिए बल्कि औद्योगिक विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी चुनौतियां खड़ी करते हैं। ऐसे में, एक निष्पक्ष और प्रभावी समाधान की तत्काल आवश्यकता है, जिससे दोनों पक्षों का हित सधे और उत्पादन कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। प्रशासन की भूमिका यहां महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह सुनिश्चित करे कि श्रमिकों के वैध अधिकारों का हनन न हो और साथ ही, कंपनी को भी अपना कार्य बिना किसी बाधा के करने का अवसर मिले। इस घटना से सबक लेकर भविष्य में ऐसी समस्याओं को उत्पन्न होने से रोकने के लिए एक मजबूत संवाद तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है





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