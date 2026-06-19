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नीरज चोपड़ा की वापसी: दोहा डायमंड लीग में महाटक्कर की उम्मीद, रूमेश थरंगा पाथिराजे से मुकाबला

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नीरज चोपड़ा की वापसी: दोहा डायमंड लीग में महाटक्कर की उम्मीद, रूमेश थरंगा पाथिराजे से मुकाबला
नीरज चोपड़ादोहा डायमंड लीगरूमेश थरंगा पाथिराजे
📆19-06-2026 01:21:00
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भारतीय जैवलिन थ्रो सुपरस्टार नीरज चोपड़ा का दोहा डायमंड लीग में वापसी का मैच आज (शुक्रवार) होगा. उनकी सबसे बड़ी चुनौती श्रीलंका के उभरते सितारे रूमेश थरंगा पाथिराजे होंगे, जिन्होंने इस सीजन 92.62 मीटर का शानदार थ्रो किया है. दोनों खिलाड़ियों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 1-1 का है, जिससे मुकाबला और रोमांचक बन गया है.

दोहा डायमंड लीग में आज (शुक्रवार) भारतीय जैवलिन थ्रो सुपरस्टार नीरज चोपड़ा का वापसी का मैच होगा. पिछले साल सितंबर में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्प‍ियनश‍िप के बाद से वह पीठ की चोट के कारण किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सके थे.

ऐसे में उनकी नजर वापसी को यादगार बनाने पर होगी, लेकिन राह आसान नहीं रहने वाली है क्योंकि उनके सामने इस सीजन के सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले श्रीलंका के रूमेश थरंगा पाथिराजे मौजूद हैं. 28 वर्षीय नीरज ने पिछले साल वर्ल्ड चैम्प‍ियनश‍िप में 84.03 मीटर के निराशाजनक थ्रो के साथ आठवां स्थान हासिल किया था. इसके बाद उन्हें चोट से जूझना पड़ा और वह लंबे समय तक मैदान से दूर रहे.

तुर्किये में रिहैबिलिटेशन पूरा करने के बाद नीरज 25 मई से स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग कर रहे हैं और अब पूरी तरह फिट होकर वापसी कर रहे हैं. दोहा का मैदान नीरज के लिए हमेशा खास रहा है. मई 2025 में इसी ट्रैक पर उन्होंने पहली बार 90 मीटर का जादुई आंकड़ा पार करते हुए 90.23 मीटर का थ्रो किया था. हालांकि उस इवेंट में जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.06 मीटर के साथ उन्हें पीछे छोड़ दिया था.

इस बार भी नीरज की कोशिश उसी लय को दोहराने की होगी.

'मानसिक उत्पीड़न किया... ', नीरज चोपड़ा ने कोच पर लगाए गंभीर आरोप. आज (19 मई) को भारतीय समयानुसार रात 11 बजे के बाद नीरज का मुकाबला शुरू होगा. इवेंट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीरज ने कहा कि उन्होंने करीब डेढ़ महीने पहले थ्रो करना शुरू किया था और वापसी को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं की.

उन्होंने बताया कि अंतिम ट्रेनिंग सेशन के बाद ही दोहा में खेलने का फैसला लिया गया. 90 मीटर के टारगेट पर नीरज ने कहा कि वह अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और फिलहाल खुद को फिट महसूस कर रहे हैं

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नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग रूमेश थरंगा पाथिराजे जैवलिन थ्रो वापसी मुकाबला

 

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