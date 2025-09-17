विश्व चैंपियनशिप के क्वालीफाईंग दौर में नीरज चोपड़ा ने अपनी दमदार फॉर्म का प्रदर्शन करते हुए अपना पहला ही प्रयास में ही फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया।

भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व चैंपियनशिप के क्वालीफाईंग दौर में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में 88.88 मीटर का थ्रो कर फाइनल के लिए जगह पक्की कर ली। नीरज ने इसके बाद कोई भी थ्रो नहीं किया, उनका ध्यान फाइनल मुकाबले पर लगा हुआ था। ग्रुप ए में नीरज पर पहले से ही ज़ाहिर नजर आ रहा था कि वे इस विश्व चैंपियनशिप में फिर से अपनी धाक जमाने वाले हैं। वे अपने पहले थ्रो के साथ ही 84.

50 मीटर के क्वालिफिकेशन मार्क पार कर चुके थे। इस पहिले ही थ्रो ने सभी को यह समझने पर मजबूर कर दिया कि नीरज इस बार भी यह स्वर्ण जीतने के लिए तैयार हैं।ग्रुप बी में उनके मुकाबले में पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम और पूर्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स भी शामिल हैं। क्योंकि ग्रुप बी के मुकाबले अभी भी चल रहे हैं, इसलिए यह फ़िलहाल अस्पष्ट है कि नीरज और नदीम फाइनल में एक-दूसरे का सामना करेंगे या नहीं। 2024 पेरिस ओलंपिक्स के बाद यह दोनों का पहला आमना-सामना होगा। पेरिस ओलंपिक में अरशद ने 92.97 मीटर का थ्रो कर गोल्ड जीता था जबकि नीरज 89.45 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर पर रुके थे। पिछले संस्करण में नीरज ने 88.17 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड जीता था, जबकि अरशद 87.82 मीटर के साथ सिल्वर और वाडलेच 86.67 मीटर के साथ ब्रॉन्ज जीत पाए थे। नीरज का लक्ष्य लगातार दो बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने का है। वह ऐसा करने वाले इतिहास के सिर्फ तीसरे पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी बनेंगे। अगर नीरज इस बार भी गोल्ड जीतते हैं, तो वह चेक लीजेंड और अपने कोच यान जेलेज्नी (1993, 1995) और ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स (2019, 2022) के बाद लगातार दो वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले तीसरे पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी बन जाएंगे





