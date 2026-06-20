नीरज चोपड़ा की वापसी: दोहा डायमंड लीग में चौथा स्थान, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालीफाई

भारत के स्टार जैवलीन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने चोट के बाद वापसी करते हुए दोहा डायमंड लीग में 85.69 मीटर का थ्रो फेंककर चौथा स्थान हासिल किया और 83.5 मीटर के मानक को पार कर ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालीफाई किया।

भारतीय जैवलीन थ्रो के सुपरस्टार नीरज चोपड़ा ने लंबे चोट के ब्रेक के बाद शुक्रवार को दोहा डायमंड लीग 2026 में वापसी की। उन्होंने 85.69 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ चौथा स्थान हासिल किया। यह प्रदर्शन उनके पिछले रिकॉर्ड से कम था, खासकर इसलिए क्योंकि दोहा का स्टेडियम आमतौर पर 90 मीटर से अधिक लंबे थ्रो के लिए जाना जाता है। पिछले साल नीरज ने यहां अपने करियर का इकलौता 90 मीटर प्लस थ्रो फेंका था, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग थीं। हवा की दिशा और तापमान ने सभी एथलीटों को प्रभावित किया, और बड़े नाम भी संघर्ष करते दिखे। फिर भी, नीरज के लिए यह वापसी सकारात्मक रही क्योंकि उन्होंने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा निर्धारित 83.

5 मीटर के क्वालीफिकेशन मानक को पार कर लिया, जिससे उन्होंने ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया। प्रतियोगिता में श्रीलंका के उभरते स्टार रुमेश थारंगा पाथिरागे ने चौथे राउंड में 88.68 मीटर का शानदार थ्रो फेंककर पहला स्थान जीता। मौजूदा विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता एंडरसन पीटर्स 86.38 मीटर के साथ दूसरे, और कांस्य पदक विजेता कर्टिस थॉम्पसन 85.99 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। नीरज की शुरुआत खराब रही; उनका पहला प्रयास फाउल हो गया। दूसरे राउंड में उन्होंने 82.77 मीटर का थ्रो किया, और तीसरे राउंड में 85.69 मीटर के साथ अस्थायी रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गए। हालांकि, चौथे राउंड में 83.45 मीटर फेंकने के बाद वे टॉप-3 से बाहर हो गए, और पांचवें राउंड में फिर फाउल हो गए। नीरज के इस प्रदर्शन से साफ है कि वह अभी अपनी पूरी फॉर्म में नहीं हैं, लेकिन चोट से उबरने के बाद यह एक ठोस शुरुआत है। उन्होंने साबित कर दिया कि वह अब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालीफाई करना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। आने वाले महीनों में वह अपनी तकनीक और ताकत पर काम करेंगे, और उम्मीद है कि अगले साल होने वाले विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेलों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। नीरज के कोच और फैंस को भरोसा है कि उनकी वापसी जल्द ही पुराने रंग में आएगी





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नीरज चोपड़ा डायमंड लीग जैवलीन थ्रो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 दोहा

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