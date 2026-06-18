नेट 2026 परीक्षा से पहले दो-तीन दिन: करियर कोच दी महत्वपूर्ण सलाह

नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को आयोजित होने वाली है और लगभग 23 लाख छात्र भाग लेंगे। परीक्षा से 2-3 दिन पहले क्या करें और क्या न करें, इस पर एक करियर कोच ने किया सुझाव। पढ़ाई की रिवीजन, मानसिक तैयारी, परीक्षा दिन की योजना और दस्तावेज़ों की तैयारी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों का विश्लेषण।

नीट 2026 परीक्षा से ठीक पहले दो या तीन दिन बचे हैं, तब छात्रों को कुछ विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। परीक्षा को रद्द करके फिर दोबारा आयोजित होने के बाद, लगभग 23 लाख उम्मीदवार इस बार तैयारी के अंतिम चरण में हैं। इस समय छात्रों को नया कुछ शुरू नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने पहले से ही बनाए रखे नोट्स और महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर ध्यania केंद्रित करना चाहिए। रिवीजन के लिए जो समय मिले, उसमें ही पढ़े हुए पाठों का सारांश दोहराएं और कम तैयारी वाले या कठिन दिखने वाले विषयों को और अधिक पढ़ें। अपने दिनचर्या में सामान्य रहें, पर्याप्त नींद लें और परीक्षा से ठीक एक दिन पहले रात में देर तक पढ़ाई न करें, ताकि अगले दिन की थकान से बच सकें। परीक्षा के दिन अपने आप और अपनी तैयारी पर भरोसा रखें, सबसे पहले उन सवालों को हल करें जो आपके लिए आसान हों और प्रश्न पत्र के सभी अंशों का प्रयास करें। परीक्षा केंद्र जाने से पहले आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों से दूर रहें और केवल एनटीए की आधिकारिक जानकारी पर निर्भर रहें। हम आपको सुनिश्चित करते हैं कि मंत्रालय, राज्य सरकारें और सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से परीक्षा सुरक्षित और न्यायसंगत होने के लिए पूरी तैयारी किए गए हैं.

नीट 2026 परीक्षा से ठीक पहले दो या तीन दिन बचे हैं, तब छात्रों को कुछ विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। परीक्षा को रद्द करके फिर दोबारा आयोजित होने के बाद, लगभग 23 लाख उम्मीदवार इस बार तैयारी के अंतिम चरण में हैं। इस समय छात्रों को नया कुछ शुरू नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने पहले से ही बनाए रखे नोट्स और महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर ध्यania केंद्रित करना चाहिए। रिवीजन के लिए जो समय मिले, उसमें ही पढ़े हुए पाठों का सारांश दोहराएं और कम तैयारी वाले या कठिन दिखने वाले विषयों को और अधिक पढ़ें। अपने दिनचर्या में सामान्य रहें, पर्याप्त नींद लें और परीक्षा से ठीक एक दिन पहले रात में देर तक पढ़ाई न करें, ताकि अगले दिन की थकान से बच सकें। परीक्षा के दिन अपने आप और अपनी तैयारी पर भरोसा रखें, सबसे पहले उन सवालों को हल करें जो आपके लिए आसान हों और प्रश्न पत्र के सभी अंशों का प्रयास करें। परीक्षा केंद्र जाने से पहले आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों से दूर रहें और केवल एनटीए की आधिकारिक जानकारी पर निर्भर रहें। हम आपको सुनिश्चित करते हैं कि मंत्रालय, राज्य सरकारें और सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से परीक्षा सुरक्षित और न्यायसंगत होने के लिए पूरी तैयारी किए गए हैं





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