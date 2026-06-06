नेट-यूजी 2026 री-एग्जाम के पेपर लीक दावों पर एनटीए ने कहा- सभी झूठे और धोखाधड़ी वाले हैं

नेट-यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर कागज लीक के दावों के जवाब में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इन दावों को फर्जी बताया और छात्रों को आधिकारिक सूत्रों से जुड़े संदेशों पर ही भरोसा करने का सुझाव दिया।

नेट-यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर कागज लीक के दावों ने छात्र ों में चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ( एनटीए ) ने ऐसे सभी दावों को झूठा, धोखाधड़ी वाला और छात्र ों को भ्रमित करने वाला बताते हुए निरस्त कर दिया है। एजेंसी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। नेट-यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से जुड़े पेपर लीक , एडवांस एक्सेस और प्रश्न पत्र की बिक्री के दावे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एनटीए ने कहा कि ऐसे सभी दावे पूरी तरह फर्जी हैं और छात्र ों को भ्रमित करने के इरादे से फैलाए जा रहे हैं। कुछ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर ऐसे संदेश दिखाए गए जिनमें नेट (यूजी) 2026 री-एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्र लीक होने का दावा किया गया था। एजेंसी ने कहिया कि इन दावों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है और ये ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग रैकेट का हिस्सा हैं। ऐसे गिरोह छात्र ों और उनके परिवारों की चिंता का फायदा उठाते हैं और नकली प्रश्न पत्र बेचकर पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। एनटीए ने पुष्टि की कि परीक्षा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पूरी तरह बरकरार है और सभी उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। एजेंसी ने कहा कि वह ऐसे सभी गलत चैनल, सोशल मीडिया अकाउंट और भ्रामक कंटेंट की पहचान कर रही है और साइबर क्राइम सेल को जानकारी दी जा रही है ताकि त्वरित हटाया जा सके और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। एनटीए ने दोषियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई हैं और गंभीर दंडनीय अपराध के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की गारंटी दी है। एजेंसी ने छात्र ों और अभिभावकों को सलाह दी कि वे ऐसे किसी भी मैसेज पर ध्यान न दें, कोई पेमेंट न करें और न ही ऐसे संदेशों को फॉरवर्ड करें। एनटीए ने कहा कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की प_URL勋ідूसरा पेसा तबाह उसकी जरूरत नहीं है। परीक्षा से जुड़ी कोई भी वैध और प्रमाणित जानकारी सिर्फ आधिकारिक माध्यमों से ही जारी की जाएगी। एनटीए ने आह्वान दिया कि छात्र ों को अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनकी कड़ी मेहनत ही मायने रखती है। एजेंसी ने अपनी प्रतिबद्धता जताई कि वह एक निष्पक्ष, सुरक्षित और भरोसेमंद परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

नेट-यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर कागज लीक के दावों ने छात्रों में चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने ऐसे सभी दावों को झूठा, धोखाधड़ी वाला और छात्रों को भ्रमित करने वाला बताते हुए निरस्त कर दिया है। एजेंसी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। नेट-यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से जुड़े पेपर लीक, एडवांस एक्सेस और प्रश्न पत्र की बिक्री के दावे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एनटीए ने कहा कि ऐसे सभी दावे पूरी तरह फर्जी हैं और छात्रों को भ्रमित करने के इरादे से फैलाए जा रहे हैं। कुछ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर ऐसे संदेश दिखाए गए जिनमें नेट (यूजी) 2026 री-एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्र लीक होने का दावा किया गया था। एजेंसी ने कहिया कि इन दावों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है और ये ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग रैकेट का हिस्सा हैं। ऐसे गिरोह छात्रों और उनके परिवारों की चिंता का फायदा उठाते हैं और नकली प्रश्न पत्र बेचकर पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। एनटीए ने पुष्टि की कि परीक्षा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पूरी तरह बरकरार है और सभी उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। एजेंसी ने कहा कि वह ऐसे सभी गलत चैनल, सोशल मीडिया अकाउंट और भ्रामक कंटेंट की पहचान कर रही है और साइबर क्राइम सेल को जानकारी दी जा रही है ताकि त्वरित हटाया जा सके और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। एनटीए ने दोषियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई हैं और गंभीर दंडनीय अपराध के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की गारंटी दी है। एजेंसी ने छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी कि वे ऐसे किसी भी मैसेज पर ध्यान न दें, कोई पेमेंट न करें और न ही ऐसे संदेशों को फॉरवर्ड करें। एनटीए ने कहा कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की प_URL勋ідूसरा पेसा तबाह उसकी जरूरत नहीं है। परीक्षा से जुड़ी कोई भी वैध और प्रमाणित जानकारी सिर्फ आधिकारिक माध्यमों से ही जारी की जाएगी। एनटीए ने आह्वान दिया कि छात्रों को अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनकी कड़ी मेहनत ही मायने रखती है। एजेंसी ने अपनी प्रतिबद्धता जताई कि वह एक निष्पक्ष, सुरक्षित और भरोसेमंद परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है





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