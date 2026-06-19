नेतन्याहू का ईरान समझौते पर विरोध: इजरायल ने सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखने की चेतावनी दी

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका-ईरान शांति समझौते के खिलाफ हैं। वे वाशिंगटन में लॉबी कर रहे हैं ताकि इस सौदे को रोका जा सके। समझौते में हिजबुल्लाह को ईरानी समर्थन रोकने का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे इजरायल को खतरा बना हुआ है। नेतन्याहू ने गाजा, लेबनान और सीरिया में सुरक्षा क्षेत्रों को अनिश्चितकाल तक बनाए रखने की बात कही है।

बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका-ईरान शांति समझौते से नाराज हैं। इजरायल ी प्रधानमंत्री इस समझौते को किसी भी कीमत पर प्रभावित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। फ्रांस में आयोजित एक समारोह में ट्रंप ने इस ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की, जिसमें दोनों देशों के बीच युद्ध समाप्त करने और परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण की बात कही गई है। लेकिन इजरायल के लिए यह समझौता स्वीकार्य नहीं है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार, एक इजरायल ी अधिकारी ने बताया कि नेतन्याहू को ईरान के इरादों पर भरोसा नहीं है। उनका मानना है कि ईरानी शासन अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के वादे को नहीं मानेगा। नेतन्याहू ने वाशिंगटन में रूढ़िवादी मीडिया और इजरायल ी लॉबी के माध्यम से अमेरिकी संसद में इस सौदे के खिलाफ बहस को प्रभावित करने की कोशिश शुरू कर दी है। इजरायल समर्थक पॉडकास्टर मार्क लेविन ने इस समझौते को बेकार बताते हुए ईरान के पुनर्निर्माण पैकेज को स्लश फंड कहा। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि नेतन्याहू वाशिंगटन में अपने मित्र सीनेटरों पर भरोसा कर सकते हैं, हालांकि यह मुश्किल हो सकता है क्योंकि कुछ रिपब्लिकन सांसद पहले ईरान पर बमबारी के समर्थक थे, लेकिन अब शांति समझौते की बात कर रहे हैं। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम भी पहले युद्ध के पक्षधर थे, लेकिन बाद में शांति वार्ता के समर्थक बन गए। अमेरिका और ईरान के बीच हुए 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान में भी सैन्य कार्रवाई रोकने की बात कही गई है, लेकिन इजरायल इस समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। नेतन्याहू ने ट्रंप से स्पष्ट कहा है कि इजरायल खुद को अमेरिका-ईरान समझौते से बंधा हुआ नहीं मानता। शांति समझौते की घोषणा के बाद पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल को ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से खतरा बना हुआ है, क्योंकि समझौते में हिजबुल्लाह या शिया मिलिशिया को ईरानी समर्थन बंद करने की कोई बात नहीं कही गई। उन्होंने कहा कि इन खतरों से निपटने के लिए इजरायल ने गाजा, लेबनान और सीरिया में सुरक्षा क्षेत्र बनाए हैं। इजरायल ी रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा कि ये सुरक्षा क्षेत्र अनिश्चितकाल तक रहेंगे ताकि यहूदियों को जिहादियों से बचाया जा सके। शांति समझौते के बाद भी इजरायल का लेबनान के हिजबुल्लाह समर्थित इलाकों में हमले जारी हैं। हाल ही में इजरायल ी हमले में तीन लोग मारे गए। अमेरिका-ईरान समझौते पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि यह सौदा तेहरान के पक्ष में झुका हुआ है और इससे परमाणु खतरा फिर से बढ़ेगा। वहीं, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पूर्व कमांडर मोहसिन रेज़ाई ने इस समझौते को जीत करार देते हुए कहा कि दुनिया के शैतानों को ईरान ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई ने भी पहली बार इस समझौते पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि कुछ आपत्तियां थीं, फिर भी इसे मंजूरी दी गई। इस समझौते से मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बदल सकता है। इजरायल लंबे समय से ईरान को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता रहा है। नेतन्याहू का प्रशासन चाहता है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने कूटनीति को प्राथमिकता दी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते से इजरायल की सुरक्षा चिंताएं बढ़ सकती हैं, खासकर जब ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने में सक्षम होगा। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि समझौते में ईरान के परमाणु हथियार बनाने की संभावना को खत्म करने के लिए कड़ी निगरानी और निरीक्षण की व्यवस्था की गई है। इजरायल के लिए यह भी चिंता का विषय है कि समझौते में ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस में अपने समर्थकों के माध्यम से इस मुद्दे को उठाने की योजना बनाई है। वह चाहते हैं कि कांग्रेस समझौते को मंजूरी देने से पहले इसमें संशोधन करे, जिससे इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस बीच, इजरायल ी सेना ने दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार, पिछले 24 घंटों में कम से कम 10 रॉकेट दागे गए, जिनमें से कुछ को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया। इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र को शिकायत दर्ज कराई है कि लेबनान से हमले बढ़े हैं। विश्लेषकों का कहना है कि यह स्थिति क्षेत्रीय युद्ध को भड़का सकती है, खासकर अगर इजरायल को लगता है कि अमेरिकी-ईरान समझौता उसकी सुरक्षा को कमजोर कर रहा है। अब देखना यह है कि क्या नेतन्याहू अपनी रणनीति में सफल होते हैं या अमेरिकी प्रशासन अपने रुख पर अड़ा रहता है.

बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका-ईरान शांति समझौते से नाराज हैं। इजरायली प्रधानमंत्री इस समझौते को किसी भी कीमत पर प्रभावित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। फ्रांस में आयोजित एक समारोह में ट्रंप ने इस ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की, जिसमें दोनों देशों के बीच युद्ध समाप्त करने और परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण की बात कही गई है। लेकिन इजरायल के लिए यह समझौता स्वीकार्य नहीं है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार, एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि नेतन्याहू को ईरान के इरादों पर भरोसा नहीं है। उनका मानना है कि ईरानी शासन अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के वादे को नहीं मानेगा। नेतन्याहू ने वाशिंगटन में रूढ़िवादी मीडिया और इजरायली लॉबी के माध्यम से अमेरिकी संसद में इस सौदे के खिलाफ बहस को प्रभावित करने की कोशिश शुरू कर दी है। इजरायल समर्थक पॉडकास्टर मार्क लेविन ने इस समझौते को बेकार बताते हुए ईरान के पुनर्निर्माण पैकेज को स्लश फंड कहा। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि नेतन्याहू वाशिंगटन में अपने मित्र सीनेटरों पर भरोसा कर सकते हैं, हालांकि यह मुश्किल हो सकता है क्योंकि कुछ रिपब्लिकन सांसद पहले ईरान पर बमबारी के समर्थक थे, लेकिन अब शांति समझौते की बात कर रहे हैं। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम भी पहले युद्ध के पक्षधर थे, लेकिन बाद में शांति वार्ता के समर्थक बन गए। अमेरिका और ईरान के बीच हुए 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान में भी सैन्य कार्रवाई रोकने की बात कही गई है, लेकिन इजरायल इस समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। नेतन्याहू ने ट्रंप से स्पष्ट कहा है कि इजरायल खुद को अमेरिका-ईरान समझौते से बंधा हुआ नहीं मानता। शांति समझौते की घोषणा के बाद पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल को ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से खतरा बना हुआ है, क्योंकि समझौते में हिजबुल्लाह या शिया मिलिशिया को ईरानी समर्थन बंद करने की कोई बात नहीं कही गई। उन्होंने कहा कि इन खतरों से निपटने के लिए इजरायल ने गाजा, लेबनान और सीरिया में सुरक्षा क्षेत्र बनाए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा कि ये सुरक्षा क्षेत्र अनिश्चितकाल तक रहेंगे ताकि यहूदियों को जिहादियों से बचाया जा सके। शांति समझौते के बाद भी इजरायल का लेबनान के हिजबुल्लाह समर्थित इलाकों में हमले जारी हैं। हाल ही में इजरायली हमले में तीन लोग मारे गए। अमेरिका-ईरान समझौते पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि यह सौदा तेहरान के पक्ष में झुका हुआ है और इससे परमाणु खतरा फिर से बढ़ेगा। वहीं, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पूर्व कमांडर मोहसिन रेज़ाई ने इस समझौते को जीत करार देते हुए कहा कि दुनिया के शैतानों को ईरान ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई ने भी पहली बार इस समझौते पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि कुछ आपत्तियां थीं, फिर भी इसे मंजूरी दी गई। इस समझौते से मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बदल सकता है। इजरायल लंबे समय से ईरान को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता रहा है। नेतन्याहू का प्रशासन चाहता है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने कूटनीति को प्राथमिकता दी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते से इजरायल की सुरक्षा चिंताएं बढ़ सकती हैं, खासकर जब ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने में सक्षम होगा। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि समझौते में ईरान के परमाणु हथियार बनाने की संभावना को खत्म करने के लिए कड़ी निगरानी और निरीक्षण की व्यवस्था की गई है। इजरायल के लिए यह भी चिंता का विषय है कि समझौते में ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस में अपने समर्थकों के माध्यम से इस मुद्दे को उठाने की योजना बनाई है। वह चाहते हैं कि कांग्रेस समझौते को मंजूरी देने से पहले इसमें संशोधन करे, जिससे इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस बीच, इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार, पिछले 24 घंटों में कम से कम 10 रॉकेट दागे गए, जिनमें से कुछ को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया। इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र को शिकायत दर्ज कराई है कि लेबनान से हमले बढ़े हैं। विश्लेषकों का कहना है कि यह स्थिति क्षेत्रीय युद्ध को भड़का सकती है, खासकर अगर इजरायल को लगता है कि अमेरिकी-ईरान समझौता उसकी सुरक्षा को कमजोर कर रहा है। अब देखना यह है कि क्या नेतन्याहू अपनी रणनीति में सफल होते हैं या अमेरिकी प्रशासन अपने रुख पर अड़ा रहता है





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बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका-ईरान समझौता इजरायल परमाणु कार्यक्रम मध्य पूर्व

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