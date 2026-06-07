नेतन्याहू को ट्रंप ने मिलाया फोन, पलटवार न करने की सलाह दी

मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को फोन करके ईरान के हमले के जवाब में पलटवार न करने को कहा ताकि ईरान के साथ चल रही डील बिगड़ने से बचा जा सके।

मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायली एयरस्ट्राइक के जवाब में ईरान और हिजबुल्लाह ने इजरायल पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला कर दिया है। इस हमले के बाद पूरे इजरायल में सायरन गूंज उठे और लोगों को बंकरों में शरण लेनी पड़ी। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने अधिकांश हमलों को नाकाम कर दिया है, लेकिन ईरानी अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ एक चेतावनी थी और अगर इजरायल ने कोई जवाबी कार्रवाई की तो वह और भी घातक हमले करने को तैयार है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके स्थिति पर चर्चा की है। ट्रंप ने नेतन्याहू से स्पष्ट रूप से कहा कि वे ईरान के हमले के जवाब में पलटवार न करें, क्योंकि इससे ईरान के साथ चल रही शांति वार्ता बिगड़ सकती है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान एक बड़ी डील के बहुत करीब हैं और यह समय इस डील को पूरा करने का है, न कि एक नए युद्ध को जन्म देने का। उन्होंने यह भी बताया कि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, इसलिए जवाबी कार्रवाई अनावश्यक होगी। ताजा घटनाक्रम के बाद सऊदी अरब और कतर के विदेश मंत्रियों ने आपस में बातचीत की और क्षेत्रीय स्थिति पर चिंता जताई। इन दोनों देशों के पास अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, और ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजरायल ने कोई जवाबी कार्रवाई की तो वह खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। इस धमकी ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि इससे एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। ईरानी विदेश मंत्री ने तुर्की और पाकिस्तान के अधिकारियों से भी फोन पर बात की है, क्योंकि ये दोनों देश अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिशों में लगे हुए हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने ईरानी विदेश मंत्री से बात करके शांति बनाए रखने के प्रयासों पर जोर दिया। इस बीच, इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि नेतन्याहू पलटवार पर अड़े हुए हैं, लेकिन वे ट्रंप की सलाह को गंभीरता से ले रहे हैं। यह संघर्ष लेबनान से शुरू हुआ था जहां इजरायली वायुसेना ने बेरूत के एक इलाके पर हमला किया था, जिसमें हिजबुल्लाह के कई वरिष्ठ कमांडर मारे गए थे। इसके जवाब में ईरान और हिजबुल्लाह ने संयुक्त रूप से इजरायल पर हमला करने का फैसला किया। माना जा रहा है कि यह सबसे बड़ा संयुक्त हमला था जो ईरान और हिजबुल्लाह ने इजरायल पर किया है। हालांकि इजरायली सेना ने कहा है कि उसकी रक्षा प्रणालियों ने अधिकांश खतरों को निष्क्रिय कर दिया, लेकिन कुछ स्थानों पर मामूली क्षति की सूचना है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस हमले की निंदा की है और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वह स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है और किसी भी तरह के बढ़ते तनाव को रोकने के लिए काम कर रहा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप का हस्तक्षेप इजरायल को पलटवार करने से रोक पाता है या मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध के मैदान में तब्दील हो जाएगा। पूरी दुनिया की नजरें अब नेतन्याहू के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि उनका फैसला न केवल इजरायल और ईरान, बल्कि पूरे मध्य पूर्व के भविष्य को प्रभावित करेगा.

मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायली एयरस्ट्राइक के जवाब में ईरान और हिजबुल्लाह ने इजरायल पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला कर दिया है। इस हमले के बाद पूरे इजरायल में सायरन गूंज उठे और लोगों को बंकरों में शरण लेनी पड़ी। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने अधिकांश हमलों को नाकाम कर दिया है, लेकिन ईरानी अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ एक चेतावनी थी और अगर इजरायल ने कोई जवाबी कार्रवाई की तो वह और भी घातक हमले करने को तैयार है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके स्थिति पर चर्चा की है। ट्रंप ने नेतन्याहू से स्पष्ट रूप से कहा कि वे ईरान के हमले के जवाब में पलटवार न करें, क्योंकि इससे ईरान के साथ चल रही शांति वार्ता बिगड़ सकती है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान एक बड़ी डील के बहुत करीब हैं और यह समय इस डील को पूरा करने का है, न कि एक नए युद्ध को जन्म देने का। उन्होंने यह भी बताया कि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, इसलिए जवाबी कार्रवाई अनावश्यक होगी। ताजा घटनाक्रम के बाद सऊदी अरब और कतर के विदेश मंत्रियों ने आपस में बातचीत की और क्षेत्रीय स्थिति पर चिंता जताई। इन दोनों देशों के पास अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, और ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजरायल ने कोई जवाबी कार्रवाई की तो वह खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। इस धमकी ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि इससे एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। ईरानी विदेश मंत्री ने तुर्की और पाकिस्तान के अधिकारियों से भी फोन पर बात की है, क्योंकि ये दोनों देश अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिशों में लगे हुए हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने ईरानी विदेश मंत्री से बात करके शांति बनाए रखने के प्रयासों पर जोर दिया। इस बीच, इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि नेतन्याहू पलटवार पर अड़े हुए हैं, लेकिन वे ट्रंप की सलाह को गंभीरता से ले रहे हैं। यह संघर्ष लेबनान से शुरू हुआ था जहां इजरायली वायुसेना ने बेरूत के एक इलाके पर हमला किया था, जिसमें हिजबुल्लाह के कई वरिष्ठ कमांडर मारे गए थे। इसके जवाब में ईरान और हिजबुल्लाह ने संयुक्त रूप से इजरायल पर हमला करने का फैसला किया। माना जा रहा है कि यह सबसे बड़ा संयुक्त हमला था जो ईरान और हिजबुल्लाह ने इजरायल पर किया है। हालांकि इजरायली सेना ने कहा है कि उसकी रक्षा प्रणालियों ने अधिकांश खतरों को निष्क्रिय कर दिया, लेकिन कुछ स्थानों पर मामूली क्षति की सूचना है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस हमले की निंदा की है और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वह स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है और किसी भी तरह के बढ़ते तनाव को रोकने के लिए काम कर रहा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप का हस्तक्षेप इजरायल को पलटवार करने से रोक पाता है या मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध के मैदान में तब्दील हो जाएगा। पूरी दुनिया की नजरें अब नेतन्याहू के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि उनका फैसला न केवल इजरायल और ईरान, बल्कि पूरे मध्य पूर्व के भविष्य को प्रभावित करेगा





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