नेतन्याहू ने भारत के साथ इजरायल के मजबूत संबंधों की सराहना की

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में एक सम्मेलन में भारत के साथ इजरायल के मजबूत संबंधों की सराहना की। उन्होंने दावा किया कि दुनिया में जहां दुनिया के कई हिस्सों में इजरायल को अपनी वैधता साबित करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं भारत में उसे 'जबरदस्त और अटूट' समर्थन हासिल है।
दुनिया में हमें अवैध ठहराया जाता है, लेकिन भारत में नहीं; अमेरिका में घटती लोकप्रियता के बीच बोले नेतन्याहू इजरायल ी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में एक सम्मेलन में भारत के साथ इजरायल के मजबूत संबंध ों की सराहना की, यह दावा करते हुए कि दुनिया में जहां दुनिया के कई हिस्सों में इजरायल को अपनी वैधता साबित करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं भारत में उसे 'जबरदस्त और अटूट' समर्थन हासिल है। नेतन्याहू ने कहा कि मुझे लगता है कि आबादी के लिहाज से इजरायल के सबसे ज्यादा प्रशंसक और फॉलोअर्स आज भारत में हैं। गौरतलब है कि इजरायल ी पीएम नेतन्याहू की यह टिप्पणी अमेरिकी जनता के बीच अपनी गिरती लोकप्रियता की खबरों के बीच आई है। अप्रैल में जारी प्यू रिसर्च सेंटर के हालिया सर्वे के मुताबिक, 60% अमेरिकी वयस्क इजरायल के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। पिछले साल यह आंकड़ा 53% था। आधे से अधिक अमेरिकी नेतन्याहू पर दुनिया के मामलों में सही काम करने का बहुत कम या बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, पिछले साल यह आंकड़ा 52% था। नेतन्याहू ने अपनी लोकप्रियता में आई गिरावट के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। उसी इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान पर सोशल मीडिया बॉट फार्म का इस्तेमाल करके अमेरिकी जनता की राय में इजरायल -विरोधी भावना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। यह पहली बार नहीं है जब नेतन्याहू ने भारत में अपनी लोकप्रियता के बारे में प्रशंसा की हो। इससे पहले उन्होंने 2018 में अपनी पत्नी सारा के साथ नई दिल्ली की अपनी पिछली यात्रा को प्यार का उत्सव बताया था और दावा किया था कि भारत ीयों के मन में इजरायल के लिए बहुत ज्यादा सम्मान है। इस दौरान उन्होंने कहा था कि भारत की आबादी 1.
4 अरब है, और वहां इजरायल बहुत लोकप्रिय है। यहां PM मोदी का बहुत प्यार से स्वागत किया गया था। और मैं अपनी पत्नी के साथ भारत गया था, और वह एक प्यार का उत्सव था
भारत इजरायल बेंजामिन नेतन्याहू वेस्ट बैंक संबंध