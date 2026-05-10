नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के मंदिर में धार्मिक निशान लगाने से किया इनकार, सुभाषिनी अली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की

नागिन के पूर्व सांसद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) CPIM की नेता सुभाषिनी अली ने अपने माथे से तिलक पोंछने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की। जिसमें उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कही, जिन्होंने कहा था कि वर्दी पहने हुए किसी व्यक्ति के लिए धार्मिक निशान नहीं लगाना चाहिए।
नई दिल्ली: नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बार सिंगापुर में एक मंदिर में गए। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने अपने माथे से तिलक पोंछ दिया और कहा कि वर्दी पहने हुए शख्स के लिए कोई भी धार्मिक निशान लगाना स्वीकार्य नहीं है। ये दावा पूर्व सांसद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) CPIM की नेता और पोलिट ब्यूरो सदस्य सुभाषिनी अली ने किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए यह दावा किया।सुभाषिनी अली ने पोस्ट में क्या लिखा?
शख्स ने पूछा- क्या आप वहां पर मौजूद थींसुभाषिनी अली के दावे ने सोशल मीडिया पर नई बहस को जन्म दे दिया। अनिल नाम के एक यूजर ने उनसे पूछा कि जब नेताजी ने यह काम किया तो क्या वह वहीं पर मौजूद थीं। यूजर ने आगे कहा कि हां यूनिफॉर्म में धर्म स्वीकार नहीं है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। इस पर सुभाषिनी अली ने कहा कि नेताजी ने जब ये सब किया था तब वह तो वहां पर मौजूद नहीं थीं लेकिन उनके पिता वहां मौजूद थे।माता-पिता दोनों ही थे नेताजी की फौज में। बता दें कि सुभाषिनी अली के पिता का नाम कर्नल प्रेम सहगल था। उनकी मां का नाम कैप्टन लक्ष्मी सहगल था। सुभाषिनी अली के माता और पिता दोनों ही सुभाष चंद्र बोस की 'आजाद हिंद फौज' के प्रमुख सदस्यों में से एक थे। उनके पिता का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लिस्ट में दर्ज है। कौन है सुभाषिनी अली?
सुभाषिनी अली एक वामपंथी राजनीतिज्ञ हैं। वह उत्तर प्रदेश के कानपुर से सांसद रह चुकी हैं। सुभाषिनी ट्रेड यूनियन नेता और अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ की नेता के रूप में कानपुर की सियासत में प्रभावशाली रहीं। 1989 के आम चुनाव में उन्होंने कानपुर से भाजपा उम्मीदवार को 56,587 वोटों से हराया था। सुभाषिनी को 2015 में CPIM के पोलित ब्यूरो में शामिल किया गया। इसमें शामिल होने वाली वृंदा करात के बाद वह दूसरी महिला हैं
Indian Politics Communist Party Of India-Marxist Indian National Congress Social Media Drawing Religious Symbols With Uniforms
