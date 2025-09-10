नेपाल में हिंसाः जेलों से कैदी भागे, 5 किशोर बंदियों की मौत, कर्फ्यू लगा

नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद देश भर में जेलों से कैदी फरार हो गए हैं. एक जेल में सुरक्षाकर्मियों के साथ झड़प में 5 किशोर बंदियों की मौत हो गई. नेपाल की सेना ने कर्फ्यू लागू किया है.

नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के दौरान देश भर की विभिन्न जेलों से लगभग 7,000 कैदी फरार हो गए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विभिन्न जेलों से कैदी भाग कर भागे हैं. गृह मंत्रालय सूत्रों के अनुसार, दिल्लीबाजार जेल (1,100), चितवन (700), नक्खू (1,200), सुनसरी में झुम्पका (1,575), कंचनपुर (450), कैलाली (612), जलेश्वर (576), कास्की (773), डांग (124), जुमला (36), सोलुखुम्बु (86), गौर (260), और बजहांग (65) सहित कई जेलों से कैदियों के भागने की घटनाएं हुई हैं.

दक्षिणी नेपाल के बागमती प्रांत के सिंधुलीगढ़ी स्थित जिला जेल से 43 महिलाओं सहित सभी 471 कैदी फरार हो गए हैं. जेल प्रशासन के अनुसार, कैदियों ने बुधवार सुबह जेल के अंदर आग लगा दी और मुख्य द्वार तोड़कर फरार हो गए. इस बीच, नेपाल की एक जेल में सुरक्षाकर्मियों के साथ झड़प में कम से कम 5 किशोर बंदियों की मौत हो गई.‘द राइजिंग नेपाल’ अखबार ने अपनी खबर में कहा, ‘‘मंगलवार रात बांके के बैजनाथ ग्रामीण नगरपालिका-3 में स्थित नौबस्ता क्षेत्रीय जेल के नौबस्ता बाल सुधार गृह में सुरक्षाकर्मियों के साथ झड़प में 5 किशोर बंदियों की मौत हो गई। चार गंभीर रूप से घायल हो गए।’’नेपाल में हिंसा हुई है जिसके परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया है. भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और सोशल मीडिया पर सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ युवाओं ने हिंसक प्रदर्शन किया. इस दौरान कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल हो गए. प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे की मांग को लेकर उनके कार्यालय में घुस गए थे. नेपाल की सेना ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन की आड़ में संभावित हिंसा को रोकने के लिए देशव्यापी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए और कर्फ्यू लगा दिया है. नेपाल हिंसाः काठमांडू एयरपोर्ट फिर से खोला गया, आज से ही कई देशों के लिए उड़ान शुरू करने का ऐलान.





नेपाल हिंसा जेल भगोड़ा प्रदर्शन कर्फ्यू

