नेपाल में कस्टम नियमों की सख्ती: भारतीय बाजारों पर असर, नेपाली नागरिक अपने ही सामान की नीलामी में खरीदने को मजबूर

नेपाल में 50 साल पुराने कस्टम नियमों को बालेन सरकार द्वारा सख्ती से लागू किए जाने का असर भारत से बिना कस्टम शुल्क के सामान ले जाने वाले नेपाली नागरिकों पर पड़ रहा है। उन्हें अपने ही सामान को नीलाम में खरीदना पड़ रहा है। इस सख्ती से सीमावर्ती भारतीय बाजारों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है।

नेपाल में 50 साल पुराने कस्टम नियमों का सख्ती से पालन किए जाने के कारण भारत से बिना कस्टम शुल्क के सामान ले जाने वाले नेपाल ी नागरिक अपने ही सामान को नीलाम में खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। नेपाल की बालेन सरकार द्वारा इन नियमों को लेकर बरती जा रही सख्ती का असर अब सीमा पर बसे भारतीय बाजार ों पर भी पड़ने लगा है। विक्रम संवत 2033 (लगभग 50 वर्ष पूर्व) में नेपाल ने भारत से आयात होने वाले सामान पर कस्टम शुल्क निर्धारित किए थे। तत्कालीन नियमों के अनुसार, भारत से 100 नेपाल ी रुपये (लगभग 62.

50 भारतीय रुपये) के सामान पर एक निश्चित कस्टम शुल्क तय किया गया था। हालांकि, पिछले पांच दशकों में इस नियम का पालन बहुत कम हुआ। वर्ष 2023 में केपी ओली सरकार ने इस नियम को सख्ती से लागू करने का प्रयास किया था, जिससे लोगों को तीन महीने तक परेशानी हुई थी। अब बालेन सरकार ने इस मामले में और भी अधिक सख्ती दिखाई है, जिसके परिणाम दिखने लगे हैं। शुक्रवार को भारत-नेपाल सीमा के झूलाघाट स्थित गड्डा चौकी भंसार कार्यालय में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। बाजुरा, नेपाल के निवासी कमल कार्की को अपना ही सामान नीलामी में खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। अप्रैल में शादी करने वाले कमल कार्की पिछले तीन साल से भारत में रोजगार कर रहे थे। शुक्रवार की सुबह वे बनबसा के रास्ते गड्डा चौकी से कंचनपुर जा रहे थे। सशस्त्र बल द्वारा की गई जांच में उनके पास शादी समारोह में बांटने के लिए 70 शॉल मिले। पूछताछ करने पर कमल ने बताया कि भारत में सस्ते होने के कारण उन्होंने एक शॉल 80 रुपये में खरीदा था। सशस्त्र बल ने उन्हें भंसार कार्यालय खुलने का इंतजार करने और कर जमा करके सामान ले जाने को कहा। इसके बाद, सामान को जब्त कर लिया गया और कार्की को कार्यालय भेज दिया गया। जब कार्की भंसार कार्यालय पहुंचे, तो प्रमुख चक्र देव भट्ट ने बताया कि सशस्त्र बल ने सामान को लावारिस बताकर जब्त कर लिया है और उसकी नीलामी की सूचना जारी कर दी गई है। भंसार प्रमुख के अनुसार, एक शॉल का मूल्य 500 नेपाली रुपये और 13% वैट के हिसाब से नीलामी तय की गई थी। कमल कार्की का आरोप है कि वह कस्टम शुल्क का भुगतान करने को तैयार थे, लेकिन सशस्त्र बल ने उनके वैध सामान को लावारिस घोषित कर नीलामी में डाल दिया। विवश होकर, उन्हें अपना ही सामान निर्धारित मूल्य से कहीं अधिक कीमत पर खरीदना पड़ा। इस नए आदेश से सीमावर्ती इलाकों के लोगों में एक बार फिर नाराजगी फैल गई है। यह घटना भारत से नेपाल जाने वाले सामानों पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों और सख्त नियमों का एक उदाहरण है, जिसका सीधा असर आम नागरिकों और सीमावर्ती बाजारों पर पड़ रहा है





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